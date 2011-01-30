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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Парма
Дженоа - Парма: обзор матча 30 января 2011
Дженоа
30.01.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 22 тур
3 : 1
Завершен
Парма
16'
Р. Паласио (П)
43'
Г. Палетта (АГ)
45'
К. Каладзе
33'
Э. Креспо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Парма
Замена
А. Палоски
️️️️
М. Росси
Замена
Рафинья
️️️️
А. Конко
Замена
В. Божинов
️️️️
А. Кандрева
Замена
Э. Моретти
️️️️
А. Флоро Флорес
Замена
Д. Галлоппа
️️️️
Анжело
Замена
Р. Палладино
️️️️
С. Морроне
ГОЛ! 3:1!
К. Каладзе
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Г. Палетта
ГОЛ! 1:1!
Э. Креспо
Желтая карточка
Д. Дайнелли
Желтая карточка
О. Миланетто
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Паласио
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
82
Эдуарду
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
0
Омар Миланетто
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
7
Марко Росси
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
87
Антонио Кандрева
ПП
6
Анжело
ПП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
86
Валерий Божинов
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
3-2-3-2
82
Эдуарду
4
Кришито
13
Каладзе
3
Дайнелли
25
Конко
27
Место
0
Миланетто
33
Куцка
7
Росси
9
Флоро Флорес
8
Паласио
3-5-2
83
Миранте
29
Палетта
6
Лукарелли
18
Гобби
6
Анжело
87
Кандрева
21
Джемаили
4
Морроне
80
Валиани
21
Джовинко
9
Креспо
9
Флоро Флорес
24
Моретти
24
Моретти
9
Флоро Флорес
25
Конко
13
Рафинья
13
Рафинья
25
Конко
7
Росси
9
Палоски
9
Палоски
7
Росси
6
Анжело
14
Галлоппа
14
Галлоппа
6
Анжело
87
Кандрева
86
Божинов
86
Божинов
87
Кандрева
4
Морроне
17
Палладино
17
Палладино
4
Морроне
Остались в запасе
Дженоа
Парма
73
Алессио Скарпи
ВР
15
Чико
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
1
Никола Паварини
ВР
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
73
Алессио Скарпи
ВР
15
Чико
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Дженоа - Парма
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Никола Пьерпаоли
(Флоренция)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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