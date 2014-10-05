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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Дженоа
Парма - Дженоа: обзор матча 05 октября 2014
Парма
05.10.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 2
Завершен
Дженоа
66'
М. Кода
53'
Д. Перотти
90+3'
А. Матри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Дженоа
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
А. Матри
Пас отдал
Т. Ринкон
89'
Желтая карточка
Л. Антонелли
83'
Замена
Ю. Куцка
️️️️
Д. Перотти
Желтая карточка
М. Гобби
82'
76'
Желтая карточка
А. Матри
Желтая карточка
А. Лукарелли
75'
Замена
Д. Галлоппа
️️️️
Х. Маури
73'
ГОЛ! 1:1!
М. Кода
Пас отдал
М. Гобби
66'
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
П. Де Челье
60'
59'
Замена
А. Иццо
️️️️
М. Лестьенн
55'
Вторая желтая
Ф. Ронкалья
Замена
К. Хоркера
️️️️
Ф. Лоди
54'
53'
ГОЛ! 0:1!
Д. Перотти
Пас отдал
А. Бертолаччи
34'
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
4'
Замена
Л. Антонини
️️️️
С. Стураро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
33
Лукас Соуза
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
9
Массимо Кода
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Парма
21
Алекс Кордас
ВР
91
Алессандро Якобуччи
ВР
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
28
Франко Муссис
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
3-2-3-2
83
Миранте
6
Лукарелли
3
Мендеш
27
Фелипе
29
Де Челье
18
Гобби
33
Лукас Соуза
4
Маури
10
Лоди
99
Кассано
9
Кода
3-4-3
1
Перин
14
Ронкалья
87
Де Майо
13
Антонелли
88
Эденилсон
91
Бертолаччи
8
Ринкон
27
Стураро
21
Матри
17
Лестьенн
8
Перотти
4
Маури
14
Галлоппа
14
Галлоппа
4
Маури
29
Де Челье
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
29
Де Челье
10
Лоди
14
Хоркера
14
Хоркера
10
Лоди
27
Стураро
7
Антонини
7
Антонини
27
Стураро
17
Лестьенн
4
Иццо
4
Иццо
17
Лестьенн
8
Перотти
33
Куцка
33
Куцка
8
Перотти
Остались в запасе
Парма
Дженоа
21
Алекс Кордас
ВР
91
Алессандро Якобуччи
ВР
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
28
Франко Муссис
ЦП
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
21
Алекс Кордас
ВР
91
Алессандро Якобуччи
ВР
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Остались в запасе
28
Франко Муссис
ЦП
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Парма - Дженоа
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Эннио Тардини
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