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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Дженоа
Парма - Дженоа: обзор матча 09 марта 2019
Парма
09.03.2019, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 0
Завершен
Дженоа
78'
Ю. Куцка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Дженоа
Желтая карточка
Б. Алвеш
85'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Куцка
78'
Желтая карточка
М. Скоццарелла
68'
43'
Желтая карточка
И. Радованович
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
30
Лука Ригони
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Дженоа
4
Доменико Кришито
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
21
Лукас Лерагер
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Парма
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
35
Эстебан Ролон
ЦП
23
Никола Даль Монте
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
4-1-2-1-2
55
Сепе
32
Димарко
22
Алвеш
5
Гальоло
2
Якопони
23
Скоццарелла
30
Ригони
33
Куцка
27
Жервиньо
26
Силигарди
45
Инглесе
3-1-2-1-3
4
Кришито
87
Жуканович
21
Ромеро
16
Радованович
21
Лерагер
11
Бесса
13
Перейра
88
Лазович
8
Куаме
19
Санабрия
Остались в запасе
Парма
Дженоа
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
22
Федерико Маркетти
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
35
Эстебан Ролон
ЦП
23
Никола Даль Монте
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Остались в запасе
22
Федерико Маркетти
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
35
Эстебан Ролон
ЦП
23
Никола Даль Монте
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Парма - Дженоа
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0 : 0
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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