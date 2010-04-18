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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Дженоа
Парма - Дженоа: обзор матча 18 апреля 2010
Парма
18.04.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 34 тур
2 : 3
Завершен
Дженоа
59'
К. Дзаккардо
62'
С. Боккетти (АГ)
33'
Р. Паласио
51'
Р. Паласио
72'
И. Фатич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Дженоа
Замена
Д. Лазаревич
️️️️
Р. Паласио
Замена
Б. Джемаили
️️️️
Д. Ландзафаме
Замена
М. Пачи
️️️️
Л. Антонелли
Замена
И. Фатич
️️️️
Д. Место
ГОЛ! 2:3!
И. Фатич
Желтая карточка
А. Лукарелли
Желтая карточка
А. Скарпи
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
С. Боккетти
ГОЛ! 1:2!
К. Дзаккардо
Замена
Д. Скулли
️️️️
Р. Палладино
ГОЛ! 0:2!
Р. Паласио
Замена
В. Божинов
️️️️
Ф. Лунардини
ГОЛ! 0:1!
Р. Паласио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
14
Франческо Лунардини
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
84
Луис Хименес
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
0
Омар Миланетто
ЦП
0
Альберто Сапатер
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Парма
1
Никола Паварини
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
23
Абель Джигли
ЦЗ
0
Пьетро Бакколо
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
86
Валерий Божинов
ЦФ
Дженоа
32
Марко Амелия
ВР
27
Леонардо Териджи
ЦЗ
88
Иван Фатич
ЦЗ
27
Роберт Гучер
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
3-2-1-2
83
Миранте
24
Пачи
6
Лукарелли
13
Антонелли
14
Лунардини
5
Дзаккардо
14
Галлоппа
84
Хименес
9
Креспо
3-2-2-3
73
Скарпи
16
Боккетти
19
Папастатопулос
4
Томович
27
Место
3
Дайнелли
0
Миланетто
0
Сапатер
17
Палладино
8
Паласио
99
Аквафреска
7
Ландзафаме
21
Джемаили
21
Джемаили
7
Ландзафаме
14
Лунардини
86
Божинов
86
Божинов
14
Лунардини
8
Паласио
27
Лазаревич
27
Лазаревич
8
Паласио
27
Место
88
Фатич
88
Фатич
27
Место
17
Палладино
10
Скулли
10
Скулли
17
Палладино
Остались в запасе
Парма
Дженоа
0
Пьетро Бакколо
ЦП
23
Абель Джигли
ЦЗ
1
Никола Паварини
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
27
Леонардо Териджи
ЦЗ
32
Марко Амелия
ВР
27
Роберт Гучер
ЦП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
0
Пьетро Бакколо
ЦП
23
Абель Джигли
ЦЗ
1
Никола Паварини
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
Остались в запасе
27
Леонардо Териджи
ЦЗ
32
Марко Амелия
ВР
27
Роберт Гучер
ЦП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Парма - Дженоа
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Эннио Тардини
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