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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Дженоа
Парма - Дженоа: обзор матча 19 марта 2021
Парма
19.03.2021, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 28 тур
1 : 2
Завершен
Дженоа
16'
Г. Пелле
50'
Д. Скамакка
69'
Д. Скамакка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Дженоа
Желтая карточка
Ю. Куцка
90'
+5
89'
Замена
Н. Ровелла
️️️️
М. Зайц
84'
Желтая карточка
Д. Бираски
Замена
М. Буси
️️️️
Д. Пеццелла
80'
Замена
Д. Зиркзее
️️️️
Я. Куртич
79'
Замена
Эрнани
️️️️
Г. Бругман
79'
Желтая карточка
Г. Бругман
78'
72'
Желтая карточка
И. Радованович
Желтая карточка
Г. Пелле
71'
Замена
Р. Гальоло
️️️️
М. Бани
71'
69'
ГОЛ! 1:2!
Д. Скамакка
Пас отдал
М. Пьяца
68'
Замена
Д. Бираски
️️️️
К. Строотман
Замена
В. Михаила
️️️️
Я. Карамо
64'
64'
Замена
В. Бехрами
️️️️
М. Дестро
Желтая карточка
Д. Пеццелла
57'
50'
ГОЛ! 1:1!
Д. Скамакка
Пас отдал
Д. Дзаппакоста
46'
Замена
Д. Скамакка
️️️️
Э. Шомуродов
46'
Замена
М. Пьяца
️️️️
Л. Чиборра
Желтая карточка
М. Бани
19'
ГОЛ! 1:0!
Г. Пелле
Пас отдал
Ю. Куцка
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
71
Йордан Осорио
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
33
Юрай Куцка
ЦП
16
Гастон Бругман
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
27
Деннис Ман
ПВ
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
8
Миха Зайц
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Парма
91
Симоне Коломби
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
29
Дан Диркс
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
33
Альберто Грасси
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
23
Эрнани
ЦП
11
Хуан Брунетта
АП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Дженоа
92
Альберто Палеари
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
85
Валон Бехрами
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
4-3-2-1
55
Сепе
71
Осорио
13
Бани
3
Пеццелла
13
Конти
33
Куцка
16
Бругман
27
Куртич
14
Карамо
27
Ман
9
Пелле
3-1-4-2
1
Перин
77
Дзаппакоста
4
Кришито
5
Масиелло
16
Радованович
8
Зайц
47
Бадель
8
Строотман
25
Чиборра
21
Дестро
14
Шомуродов
13
Бани
5
Гальоло
5
Гальоло
13
Бани
3
Пеццелла
44
Буси
44
Буси
3
Пеццелла
16
Бругман
23
Эрнани
23
Эрнани
16
Бругман
14
Карамо
7
Михаила
7
Михаила
14
Карамо
27
Куртич
11
Зиркзее
11
Зиркзее
27
Куртич
8
Строотман
4
Бираски
4
Бираски
8
Строотман
8
Зайц
6
Ровелла
6
Ровелла
8
Зайц
21
Дестро
85
Бехрами
85
Бехрами
21
Дестро
14
Шомуродов
9
Скамакка
9
Скамакка
14
Шомуродов
25
Чиборра
7
Пьяца
7
Пьяца
25
Чиборра
Остались в запасе
Парма
Дженоа
29
Дан Диркс
ЦЗ
91
Симоне Коломби
ВР
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ЦЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
11
Хуан Брунетта
АП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
18
Паоло Гильоне
ПЗ
92
Альберто Палеари
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
29
Дан Диркс
ЦЗ
91
Симоне Коломби
ВР
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ЦЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
11
Хуан Брунетта
АП
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
92
Альберто Палеари
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Парма - Дженоа
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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