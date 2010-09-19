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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Дженоа
Парма - Дженоа: обзор матча 19 сентября 2010
Парма
19.09.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 1
Завершен
Дженоа
72'
К. Дзаккардо
28'
Л. Тони (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Дженоа
Замена
Чико
️️️️
Д. Место
Желтая карточка
Д. Скулли
Замена
Э. Креспо
️️️️
В. Божинов
ГОЛ! 1:1!
К. Дзаккардо
Желтая карточка
А. Раноккия
Замена
Д. Скулли
️️️️
Р. Паласио
Замена
Х. Харджа
️️️️
М. Велозу
Желтая карточка
Рафинья
Замена
А. Кандрева
️️️️
М. Гобби
Желтая карточка
Л. Тони
Желтая карточка
М. Росси
Желтая карточка
Г. Палетта
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Тони
Желтая карточка
К. Дзаккардо
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
24
Массимо Пачи
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
86
Валерий Божинов
ЦФ
0
Фернандо Маркес
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Дженоа
82
Эдуарду
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
0
Омар Миланетто
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
7
Марко Росси
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Парма
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
15
Чико
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
13
Хуссин Харджа
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
3-2-2-3
83
Миранте
29
Палетта
18
Гобби
13
Антонелли
24
Пачи
5
Дзаккардо
4
Морроне
80
Валиани
0
Маркес
86
Божинов
21
Джовинко
3-2-3-2
82
Эдуарду
13
Раноккия
4
Кришито
3
Дайнелли
27
Место
13
Рафинья
7
Росси
44
Велозу
0
Миланетто
18
Тони
8
Паласио
18
Гобби
87
Кандрева
87
Кандрева
18
Гобби
86
Божинов
9
Креспо
9
Креспо
86
Божинов
27
Место
15
Чико
15
Чико
27
Место
44
Велозу
13
Харджа
13
Харджа
44
Велозу
8
Паласио
10
Скулли
10
Скулли
8
Паласио
Остались в запасе
Парма
Дженоа
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
73
Алессио Скарпи
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
Остались в запасе
73
Алессио Скарпи
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Парма - Дженоа
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Эннио Тардини
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