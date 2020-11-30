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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Парма
Дженоа - Парма: обзор матча 30 ноября 2020
Дженоа
30.11.2020, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 2
Завершен
Парма
50'
Э. Шомуродов
10'
Жервиньо
47'
Жервиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Парма
Замена
М. Дестро
️️️️
М. Бани
89'
Желтая карточка
М. Бани
84'
Замена
М. Пьяца
️️️️
П. Гильоне
82'
Замена
В. Париджини
️️️️
М. Бадель
81'
Желтая карточка
М. Бадель
76'
74'
Замена
А. Грасси
️️️️
Я. Карамо
73'
Замена
С. Якопони
️️️️
М. Буси
Замена
М. Зайц
️️️️
Л. Лерагер
69'
Замена
Г. Пандев
️️️️
Э. Шомуродов
69'
67'
Желтая карточка
Я. Карамо
63'
Замена
Эрнани
️️️️
М. Скоццарелла
58'
Желтая карточка
М. Буси
ГОЛ! 1:2!
Э. Шомуродов
50'
47'
ГОЛ! 0:2!
Жервиньо
19'
Замена
В. Лорини
️️️️
Р. Гальоло
10'
ГОЛ! 0:1!
Жервиньо
Пас отдал
Ю. Куцка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
92
Альберто Палеари
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
21
Лукас Лерагер
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
71
Йордан Осорио
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
27
Жервиньо
ЛВ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
33
Юрай Куцка
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Дженоа
38
Лукаш Зима
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
6
Николо Ровелла
ОП
16
Иван Радованович
ОП
8
Миха Зайц
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Парма
91
Симоне Коломби
ВР
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
3
Дрисса Камара
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
23
Эрнани
ЦП
11
Хуан Брунетта
АП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
3-2-3-2
92
Палеари
18
Гольданига
3
Пеллегрини
13
Бани
25
Сапата
18
Гильоне
21
Лерагер
27
Стураро
47
Бадель
14
Шомуродов
9
Скамакка
4-1-2-2-1
55
Сепе
44
Буси
22
Алвеш
5
Гальоло
71
Осорио
23
Скоццарелла
33
Куцка
27
Куртич
14
Карамо
27
Жервиньо
14
Корнелиус
21
Лерагер
8
Зайц
8
Зайц
21
Лерагер
47
Бадель
14
Париджини
14
Париджини
47
Бадель
18
Гильоне
7
Пьяца
7
Пьяца
18
Гильоне
14
Шомуродов
21
Пандев
21
Пандев
14
Шомуродов
13
Бани
21
Дестро
21
Дестро
13
Бани
44
Буси
2
Якопони
2
Якопони
44
Буси
5
Гальоло
16
Лорини
16
Лорини
5
Гальоло
14
Карамо
33
Грасси
33
Грасси
14
Карамо
23
Скоццарелла
23
Эрнани
23
Эрнани
23
Скоццарелла
Остались в запасе
Дженоа
Парма
6
Николо Ровелла
ОП
25
Леннарт Чиборра
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
38
Лукаш Зима
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
11
Хуан Брунетта
АП
3
Дрисса Камара
ЦП
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
91
Симоне Коломби
ВР
16
Гастон Бругман
ОП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Остались в запасе
6
Николо Ровелла
ОП
25
Леннарт Чиборра
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
38
Лукаш Зима
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
Остались в запасе
11
Хуан Брунетта
АП
3
Дрисса Камара
ЦП
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
91
Симоне Коломби
ВР
16
Гастон Бругман
ОП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Фабио Ливерани
Статистика матча Дженоа - Парма
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
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