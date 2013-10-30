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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Парма
Дженоа - Парма: обзор матча 30 октября 2013
Дженоа
30.10.2013, среда, 23:45
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 0
Завершен
Парма
57'
А. Джилардино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Парма
85'
Желтая карточка
Д. Месба
Желтая карточка
Л. Антонини
85'
78'
Замена
Амаури
️️️️
Х. Вальдес
Замена
Ю. Куцка
️️️️
Л. Антонелли
78'
69'
Замена
Д. Биабиани
️️️️
А. Рози
68'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
Р. Палладино
60'
Желтая карточка
Й. Беналуан
Замена
Д. Марчезе
️️️️
Й. Фетфацидис
59'
ГОЛ! 1:0!
А. Джилардино
Пас отдал
Д. Бьондини
57'
Желтая карточка
Л. Антонелли
54'
Желтая карточка
Т. Манфредини
42'
Замена
Р. Сентурион
️️️️
Ш. Врсалько
21'
Пенальти не реализован!
А. Джилардино
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
27
Матузалем
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
16
Марко Пароло
ЦП
10
Хайме Вальдес
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Дженоа
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
Парма
92
Марьян Чорич
ВР
91
Павол Байза
ВР
21
Мори Коне
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
3-2-4-1
1
Перин
17
Манфредини
90
Портанова
13
Антонелли
7
Антонини
24
Врсалько
91
Бертолаччи
27
Матузалем
8
Бьондини
10
Фетфацидис
19
Джилардино
3-2-3-2
83
Миранте
20
Рози
27
Фелипе
29
Беналуан
6
Кассани
15
Месба
16
Пароло
10
Вальдес
5
Гаргано
99
Кассано
17
Палладино
10
Фетфацидис
15
Марчезе
15
Марчезе
10
Фетфацидис
13
Антонелли
33
Куцка
33
Куцка
13
Антонелли
24
Врсалько
10
Сентурион
10
Сентурион
24
Врсалько
17
Палладино
11
Сансоне
11
Сансоне
17
Палладино
20
Рози
14
Биабиани
14
Биабиани
20
Рози
10
Вальдес
11
Амаури
11
Амаури
10
Вальдес
Остались в запасе
Дженоа
Парма
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
21
Мори Коне
ЦЗ
92
Марьян Чорич
ВР
91
Павол Байза
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Остались в запасе
21
Мори Коне
ЦЗ
92
Марьян Чорич
ВР
91
Павол Байза
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Дженоа - Парма
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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