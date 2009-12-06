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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Парма
Дженоа - Парма: обзор матча 06 декабря 2009
Дженоа
06.12.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 15 тур
2 : 2
Завершен
Парма
14'
Р. Паласио
67'
Р. Палладино
36'
Д. Биабиани
59'
Д. Биабиани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Парма
Замена
Э. Креспо
️️️️
Д. Скулли
Замена
Ф. Лунардини
️️️️
Д. Галлоппа
Замена
Н. Томович
️️️️
Д. Место
Замена
П. Кастеллини
️️️️
Л. Антонелли
Желтая карточка
Д. Ландзафаме
ГОЛ! 2:2!
Р. Палладино
Желтая карточка
Л. Антонелли
Замена
Н. Аморузо
️️️️
Д. Биабиани
ГОЛ! 1:2!
Д. Биабиани
Желтая карточка
И. Юрич
Желтая карточка
М. Пачи
Замена
С. Флоккари
️️️️
Р. Паласио
ГОЛ! 1:1!
Д. Биабиани
Желтая карточка
Д. Галлоппа
ГОЛ! 1:0!
Р. Паласио
14'
Желтая карточка
С. Боккетти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
0
Омар Миланетто
ЦП
28
Иван Юрич
ЦП
7
Марко Росси
ПП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
0
Кристиан Пануччи
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Дженоа
32
Марко Амелия
ВР
88
Иван Фатич
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
0
Альберто Сапатер
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
14
Франческо Лунардини
ЛЗ
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
27
Дамиано Дзенони
ПЗ
5
Алессандро Будель
ЦП
0
Никола Аморузо
ЦФ
4-3-3
73
Скарпи
24
Моретти
16
Боккетти
4
Кришито
27
Место
0
Миланетто
28
Юрич
7
Росси
10
Скулли
8
Паласио
17
Палладино
3-2-3-1
83
Миранте
0
Пануччи
6
Лукарелли
24
Пачи
7
Ландзафаме
13
Антонелли
21
Джемаили
4
Морроне
14
Галлоппа
14
Биабиани
27
Место
4
Томович
4
Томович
27
Место
8
Паласио
10
Флоккари
10
Флоккари
8
Паласио
10
Скулли
9
Креспо
9
Креспо
10
Скулли
14
Галлоппа
14
Лунардини
14
Лунардини
14
Галлоппа
13
Антонелли
7
Кастеллини
7
Кастеллини
13
Антонелли
14
Биабиани
0
Аморузо
0
Аморузо
14
Биабиани
Остались в запасе
Дженоа
Парма
88
Иван Фатич
ЦЗ
32
Марко Амелия
ВР
32
Франческо Модесто
ЛП
0
Альберто Сапатер
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
5
Алессандро Будель
ЦП
1
Никола Паварини
ВР
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
27
Дамиано Дзенони
ПЗ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
88
Иван Фатич
ЦЗ
32
Марко Амелия
ВР
32
Франческо Модесто
ЛП
0
Альберто Сапатер
ЦП
Остались в запасе
5
Алессандро Будель
ЦП
1
Никола Паварини
ВР
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
27
Дамиано Дзенони
ПЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Дженоа - Парма
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Бриги
(Чезена)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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