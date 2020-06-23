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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Парма
Дженоа - Парма: обзор матча 23 июня 2020
Дженоа
23.06.2020, вторник, 22:45
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 4
Завершен
Парма
59'
Я. Фальке (П)
18'
А. Корнелиус
33'
А. Корнелиус
53'
А. Корнелиус
87'
Д. Кулушевски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Парма
87'
ГОЛ! 1:4!
Д. Кулушевски
Пас отдал
А. Корнелиус
79'
Замена
К. Дермаку
️️️️
Б. Алвеш
79'
Замена
М. Скоццарелла
️️️️
Г. Бругман
Замена
А. Баррека
️️️️
А. Масиелло
73'
68'
Замена
А. Барилла
️️️️
Жервиньо
67'
Замена
М. Дармиан
️️️️
В. Лорини
Замена
М. Дестро
️️️️
А. Фавилли
67'
63'
Замена
Ю. Куцка
️️️️
Эрнани
59'
Желтая карточка
В. Лорини
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Я. Фальке
59'
Замена
В. Бехрами
️️️️
Д. Кришито
58'
Замена
А. Пинамонти
️️️️
Г. Пандев
58'
53'
ГОЛ! 0:3!
А. Корнелиус
Пас отдал
В. Лорини
Замена
Я. Фальке
️️️️
Ф. Кассата
46'
33'
ГОЛ! 0:2!
А. Корнелиус
Пас отдал
В. Лорини
Желтая карточка
Ф. Кассата
32'
29'
Желтая карточка
С. Якопони
Пенальти не реализован!
Д. Кришито
29'
18'
ГОЛ! 0:1!
А. Корнелиус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
29
Франческо Кассата
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
2
Симоне Якопони
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
16
Гастон Бругман
ОП
23
Эрнани
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Дженоа
66
Николо Радаэлли
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
24
Филип Ягелло
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Парма
13
Ионуц Раду
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
33
Юрай Куцка
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
3-2-3-2
1
Перин
4
Бираски
5
Сумаоро
5
Масиелло
4
Кришито
21
Ромеро
29
Кассата
20
Шоне
27
Стураро
99
Фавилли
21
Пандев
4-1-3-1-1
55
Сепе
16
Лорини
22
Алвеш
5
Гальоло
2
Якопони
16
Бругман
23
Эрнани
27
Куртич
21
Кулушевски
27
Жервиньо
14
Корнелиус
5
Масиелло
3
Баррека
3
Баррека
5
Масиелло
4
Кришито
85
Бехрами
85
Бехрами
4
Кришито
29
Кассата
44
Фальке
44
Фальке
29
Кассата
99
Фавилли
21
Дестро
21
Дестро
99
Фавилли
21
Пандев
9
Пинамонти
9
Пинамонти
21
Пандев
16
Бругман
23
Скоццарелла
23
Скоццарелла
16
Бругман
22
Алвеш
55
Дермаку
55
Дермаку
22
Алвеш
16
Лорини
36
Дармиан
36
Дармиан
16
Лорини
23
Эрнани
33
Куцка
33
Куцка
23
Эрнани
27
Жервиньо
20
Барилла
20
Барилла
27
Жервиньо
Остались в запасе
Дженоа
Парма
18
Паоло Гильоне
ПЗ
24
Филип Ягелло
ЦП
66
Николо Радаэлли
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
21
Лукас Лерагер
ЦП
Главный тренер
Давиде Никола
14
Янн Карамо
ЛВ
13
Ионуц Раду
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
24
Филип Ягелло
ЦП
66
Николо Радаэлли
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
21
Лукас Лерагер
ЦП
Остались в запасе
14
Янн Карамо
ЛВ
13
Ионуц Раду
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Дженоа - Парма
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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