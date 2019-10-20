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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Дженоа
Парма - Дженоа: обзор матча 20 октября 2019
Парма
20.10.2019, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 8 тур
5 : 1
Завершен
Дженоа
38'
Ю. Куцка
42'
А. Корнелиус
45+1'
А. Корнелиус
50'
А. Корнелиус
79'
Д. Кулушевски
52'
А. Пинамонти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Дженоа
83'
Желтая карточка
К. Куаме
ГОЛ! 5:1!
Д. Кулушевски
79'
52'
ГОЛ! 4:1!
А. Пинамонти
Пас отдал
П. Гильоне
ГОЛ! 4:0!
А. Корнелиус
Пас отдал
Д. Кулушевски
50'
ГОЛ! 3:0!
А. Корнелиус
Пас отдал
Жервиньо
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
А. Корнелиус
Пас отдал
М. Скоццарелла
42'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Куцка
Пас отдал
Д. Кулушевски
38'
Желтая карточка
М. Скоццарелла
28'
23'
Желтая карточка
И. Радованович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
33
Юрай Куцка
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
17
Марко Паяч
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Парма
91
Симоне Коломби
ВР
46
Фабрицио Аластра
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
16
Гастон Бругман
ОП
23
Эрнани
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
15
Вашку Оливейра
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
29
Франческо Кассата
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
4-1-3-1-1
55
Сепе
55
Дермаку
2
Якопони
5
Гальоло
36
Дармиан
23
Скоццарелла
33
Куцка
20
Барилла
21
Кулушевски
27
Жервиньо
45
Инглесе
4-1-3-2
13
Раду
18
Гильоне
18
Гольданига
25
Сапата
5
Эль-Ямик
16
Радованович
17
Паяч
21
Лерагер
20
Шоне
21
Пандев
8
Куаме
Остались в запасе
Парма
Дженоа
14
Янн Карамо
ЛВ
91
Симоне Коломби
ВР
46
Фабрицио Аластра
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
23
Эрнани
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
7
Кевин Агудело
ПВ
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
15
Вашку Оливейра
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
29
Франческо Кассата
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Остались в запасе
14
Янн Карамо
ЛВ
91
Симоне Коломби
ВР
46
Фабрицио Аластра
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
23
Эрнани
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Остались в запасе
7
Кевин Агудело
ПВ
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
15
Вашку Оливейра
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
29
Франческо Кассата
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Статистика матча Парма - Дженоа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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