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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Парма
Дженоа - Парма: обзор матча 25 февраля 2012
Дженоа
25.02.2012, суббота, 21:00
Италия. Серия А, 25 тур
2 : 2
Завершен
Парма
78'
Р. Паласио
90+6'
Р. Паласио
6'
М. Гобби
53'
С. Флоккари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Парма
+7
Красная карточка
А. Лукарелли
ГОЛ! 2:2!
Р. Паласио
Пас отдал
К. Хоркера
+6
Замена
К. Хоркера
️️️️
Ф. Беллуски
Пенальти не реализован!
Р. Паласио
ГОЛ! 1:2!
Р. Паласио
Замена
З. Эдуардо
️️️️
Э. Моретти
Желтая карточка
А. Миранте
Желтая карточка
Ю. Куцка
Желтая карточка
Ф. Валиани
Замена
Ф. Валиани
️️️️
С. Флоккари
Замена
С. Морроне
️️️️
Д. Мусаччи
Замена
Д. Место
️️️️
М. Велозу
Желтая карточка
Д. Мусаччи
Желтая карточка
М. Росси
ГОЛ! 0:2!
С. Флоккари
Желтая карточка
Д. Биабиани
Замена
Ф. Модесто
️️️️
М. Гобби
ГОЛ! 0:1!
М. Гобби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
25
Фернандо Беллуски
ЦП
7
Марко Росси
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
19
Стефано Феррарио
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Дженоа
21
Кристиано Лупателли
ВР
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
18
Масавуду Альхассан
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
57
Зе Эдуардо
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
4
Стефано Морроне
ЦП
2
Жонатан
ПП
80
Франческо Валиани
ПП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
4-4-2
1
Фрей
19
Констан
13
Каладзе
24
Моретти
4
Гранквист
44
Велозу
33
Куцка
25
Беллуски
7
Росси
7
Янкович
8
Паласио
4-3-3
83
Миранте
5
Дзаккардо
19
Феррарио
6
Лукарелли
18
Гобби
31
Марига
14
Галлоппа
22
Мусаччи
10
Флоккари
14
Биабиани
21
Джовинко
44
Велозу
27
Место
27
Место
44
Велозу
25
Беллуски
14
Хоркера
14
Хоркера
25
Беллуски
24
Моретти
57
Зе Эдуардо
57
Зе Эдуардо
24
Моретти
18
Гобби
32
Модесто
32
Модесто
18
Гобби
22
Мусаччи
4
Морроне
4
Морроне
22
Мусаччи
10
Флоккари
80
Валиани
80
Валиани
10
Флоккари
Остались в запасе
Дженоа
Парма
21
Кристиано Лупателли
ВР
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
18
Масавуду Альхассан
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
Главный тренер
Альберто Малезани
1
Никола Паварини
ВР
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
2
Жонатан
ПП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
18
Масавуду Альхассан
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
2
Жонатан
ПП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Дженоа - Парма
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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