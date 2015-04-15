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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Парма
Дженоа - Парма: обзор матча 15 апреля 2015
Дженоа
15.04.2015, среда, 19:30
Италия. Серия А, 25 тур
2 : 0
Завершен
Парма
14'
Я. Фальке
76'
Л. Паволетти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Парма
84'
Желтая карточка
А. Лукарелли
Желтая карточка
Ю. Куцка
83'
Замена
Р. Мандрагора
️️️️
А. Бертолаччи
82'
80'
Желтая карточка
К. Хоркера
80'
Замена
Х. Маури
️️️️
А. Лила
ГОЛ! 2:0!
Л. Паволетти
Пас отдал
Д. Перотти
76'
71'
Желтая карточка
А. Ночерино
64'
Замена
К. Хоркера
️️️️
Ф. Лоди
Желтая карточка
Я. Фальке
62'
Замена
Ю. Куцка
️️️️
А. Тамбе
61'
55'
Желтая карточка
И. Бельфодиль
51'
Замена
М. Кассани
️️️️
Ф. Сантакроче
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
45'
19'
Желтая карточка
А. Лила
Замена
Л. Паволетти
️️️️
М. Боррьелло
17'
ГОЛ! 1:0!
Я. Фальке
Пас отдал
М. Боррьелло
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
2
Алласан Тамбе
ЛЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
3
Анди Лила
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
88
Эденилсон
ЦП
45
Роландо Мандрагора
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Парма
91
Павол Байза
ВР
91
Алессандро Якобуччи
ВР
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
58
Мирко Эспозито
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
20
Исмаэль Таидер
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
3-2-2-1-2
16
Ламанна
19
Бергдич
8
Бурдиссо
87
Де Майо
2
Тамбе
14
Ронкалья
8
Ринкон
91
Бертолаччи
44
Фальке
8
Перотти
22
Боррьелло
3-2-2-3
83
Миранте
3
Феддаль
6
Лукарелли
18
Гобби
27
Сантакроче
3
Лила
23
Ночерино
10
Лоди
5
Геззаль
18
Варела
19
Бельфодиль
91
Бертолаччи
45
Мандрагора
45
Мандрагора
91
Бертолаччи
2
Тамбе
33
Куцка
33
Куцка
2
Тамбе
22
Боррьелло
30
Паволетти
30
Паволетти
22
Боррьелло
27
Сантакроче
6
Кассани
6
Кассани
27
Сантакроче
3
Лила
4
Маури
4
Маури
3
Лила
10
Лоди
14
Хоркера
14
Хоркера
10
Лоди
Остались в запасе
Дженоа
Парма
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
88
Эденилсон
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
20
Исмаэль Таидер
ЦП
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
58
Мирко Эспозито
ЦЗ
91
Павол Байза
ВР
91
Алессандро Якобуччи
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
88
Эденилсон
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Остались в запасе
20
Исмаэль Таидер
ЦП
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
58
Мирко Эспозито
ЦЗ
91
Павол Байза
ВР
91
Алессандро Якобуччи
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Дженоа - Парма
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Клаудио Гавиллуччи
(Латина)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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