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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Дженоа
Парма - Дженоа: обзор матча 02 октября 2011
Парма
02.10.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 6 тур
3 : 1
Завершен
Дженоа
29'
С. Джовинко
42'
С. Джовинко (П)
50'
С. Морроне
90'
Р. Паласио (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Дженоа
Желтая карточка
Г. Палетта
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Р. Паласио
Замена
М. Блази
️️️️
С. Морроне
Замена
Д. Галлоппа
️️️️
С. Джовинко
Замена
Б. Янкович
️️️️
А. Караччиоло
Замена
Х. Вальдес
️️️️
Д. Биабиани
ГОЛ! 3:0!
С. Морроне
Замена
Л. Пратто
️️️️
К. Констан
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Джовинко
Замена
Э. Моретти
️️️️
Л. Антонелли
ГОЛ! 1:0!
С. Джовинко
Желтая карточка
М. Росси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
10
Абдерраззак Жадид
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
7
Марко Росси
ПП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Парма
1
Никола Паварини
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
10
Хайме Вальдес
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
Дженоа
21
Кристиано Лупателли
ВР
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
17
Фелипе Сеймур
ЦП
2
Лукас Пратто
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
4-3-3
83
Миранте
18
Гобби
29
Палетта
6
Лукарелли
5
Дзаккардо
32
Модесто
4
Морроне
10
Жадид
14
Биабиани
10
Флоккари
21
Джовинко
4-3-3
1
Фрей
13
Каладзе
83
Бово
13
Антонелли
19
Констан
7
Росси
44
Велозу
33
Куцка
99
Караччиоло
8
Паласио
14
Хоркера
4
Морроне
26
Блази
26
Блази
4
Морроне
21
Джовинко
14
Галлоппа
14
Галлоппа
21
Джовинко
14
Биабиани
10
Вальдес
10
Вальдес
14
Биабиани
13
Антонелли
24
Моретти
24
Моретти
13
Антонелли
19
Констан
2
Пратто
2
Пратто
19
Констан
99
Караччиоло
7
Янкович
7
Янкович
99
Караччиоло
Остались в запасе
Парма
Дженоа
1
Никола Паварини
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
21
Кристиано Лупателли
ВР
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
17
Фелипе Сеймур
ЦП
Главный тренер
Альберто Малезани
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
9
Грациано Пелле
ЦФ
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
17
Фелипе Сеймур
ЦП
Главный тренер
Франко Коломба
Главный тренер
Альберто Малезани
Статистика матча Парма - Дженоа
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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