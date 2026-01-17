Введите ваш ник на сайте
«Касымпаша» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 18 января 2026 с коэффициентом 1.65

17 января 2026 9:37
Касымпаша - Антальяспор
18 янв. 2026, воскресенье 14:30 | Турция. Суперлига, 18 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку

18 января в рамках 18 тура чемпионата Турции «Касымпаша» на своем поле примет «Антальяспор». Соперники располагаются по соседству в нижней части таблицы и решают задачу сохранения комфортного отрыва от зоны вылета. Очная встреча приобретает принципиальное значение, так как обе команды находятся в затяжной серии без побед.

«Касымпаша»

Команда подходит к матчу после крупного поражения от «Галатасарая» 0:3, однако в целом оборона выглядит достаточно организованной. В последних пяти играх «Касымпаша» пропустила всего три мяча, что является хорошим показателем для коллектива из нижней части таблицы. При этом атака не отличается высокой результативностью – в среднем 0.80 гола за матч. Отдельно стоит отметить, что стамбульцы не выигрывают дома уже в 11 матчах подряд, что серьезно влияет на турнирное положение.

«Антальяспор»

Гости переживают еще более сложный период. Поражение от «Коджаэлиспора» 1:2 стало пятым подряд во всех турнирах. «Антальяспор» испытывает серьезные проблемы в обороне – 10 пропущенных мячей за последние пять матчей. В атаке команда также выглядит нестабильно, забивая в среднем 0.60 гола за игру. На фоне текущей формы даже выезд к не самой стабильной «Касымпаше» выглядит серьезным испытанием.

Факты о командах

«Касымпаша»

  • Не выигрывает в 4 последних матчах Суперлиги
  • Не побеждает дома в 11 матчах подряд
  • В среднем 0.60 пропущенного мяча за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в 3 последних матчах чемпионата

«Антальяспор»

  • Проигрывает в 5 последних матчах
  • Пропускает в 5 матчах подряд
  • В среднем 2.00 пропущенных мяча за игру (последние 5 матчей)
  • Не выигрывает в 6 последних турах Суперлиги

Прогноз на матч «Касымпаша» – «Антальяспор»

С учетом текущей формы команд матч вряд ли получится результативным. «Касымпаша» делает ставку на аккуратную игру в обороне, тогда как «Антальяспор» испытывает серьезные сложности в атаке. Домашний фактор может сыграть на стороне хозяев, но их слабая реализация не позволяет считать победу очевидной.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.65
  • Касымпаша не проиграет (1Х) – коэффициент 1.55

1.65
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Турция. Суперлига Антальяспор Касымпаша
18+
