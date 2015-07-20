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    Андрей Репринцев

    Тренер
    Имя Андрей
    Отчество Николаевич
    Фамилия Репринцев
    Гражданство Россия
    Дата рождения 6 января 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Энергомаш 11 2 5 4
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    20.07.2015 Энергомаш 0 : 2 Торпедо
    28.07.2015 Энергомаш 0 : 1 Динамо Бр
    03.08.2015 Тамбов 1 : 0 Энергомаш
    17.08.2015 Зенит 1 : 0 Энергомаш
    31.08.2015 Чертаново 1 : 2 Энергомаш
    07.09.2015 Энергомаш 0 : 0 Локомотив
    14.09.2015 Авангард 1 : 1 Энергомаш
    21.09.2015 Энергомаш 1 : 1 Орел
    27.09.2015 Калуга 0 : 1 Энергомаш
    11.08.2015 Энергомаш 2 : 2 Арсенал-2
    22.08.2015 Металлург Л 1 : 0 Энергомаш
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