Андрей Репринцев - статистика
Тренер
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Репринцев
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|6 января 1972
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Репринцев
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|6 января 1972
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Энергомаш
|11
|2
|5
|4
|Дата
|Матч
|20.07.2015
|Энергомаш
|0 : 2
|Торпедо
|28.07.2015
|Энергомаш
|0 : 1
|Динамо Бр
|03.08.2015
|Тамбов
|1 : 0
|Энергомаш
|17.08.2015
|Зенит
|1 : 0
|Энергомаш
|31.08.2015
|Чертаново
|1 : 2
|Энергомаш
|07.09.2015
|Энергомаш
|0 : 0
|Локомотив
|14.09.2015
|Авангард
|1 : 1
|Энергомаш
|21.09.2015
|Энергомаш
|1 : 1
|Орел
|27.09.2015
|Калуга
|0 : 1
|Энергомаш
|11.08.2015
|Энергомаш
|2 : 2
|Арсенал-2
|22.08.2015
|Металлург Л
|1 : 0
|Энергомаш