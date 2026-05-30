Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Авангард - Квант: обзор матча 30 мая 2026

Авангард
30.05.2026, суббота, 13:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 10 тур
4 : 0
Завершен
Квант
8' А. Хребтов 22' Д. Захаров 52' М. Слободчиков (П) 68' А. Хребтов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Авангард - Квант
Завершен
90' +1
Желтая карточка
Авдей Балалуев
Желтая карточка
Дмитрий Полухин
87'
Желтая карточка
Артем Некрасов
85'
Замена
Иван Кобелев ️️️️➡️️ Александр Хребтов
80'
Замена
Денис Трайгель ️️️️➡️️ Максим Слободчиков
80'
77'
Замена
Кирилл Артеменков ️️️️➡️️ Марат Волков
70'
Замена
Авдей Балалуев ️️️️➡️️ Никита Щербий
ГОЛ! 4:0! Александр Хребтов
68'
Желтая карточка
Дмитрий Кумсаров
67'
Замена
Артем Некрасов ️️️️➡️️ Денис Коншин
65'
64'
Желтая карточка
Ефим Зенкевич
Замена
Викентий Щипачёв ️️️️➡️️ Дмитрий Захаров
64'
Замена
Дмитрий Полухин ️️️️➡️️ Данила Князев
64'
61'
Замена
Никита Баранов ️️️️➡️️ Александр Сиротков
61'
Замена
Владислав Роскита ️️️️➡️️ Максим Тимченко
ГОЛ с пенальти! 3:0! Максим Слободчиков
52'
Желтая карточка
Савелий Борисов
40'
ГОЛ! 2:0! Дмитрий Захаров
Пас отдал Александр Хребтов
22'
ГОЛ! 1:0! Александр Хребтов
Пас отдал Максим Слободчиков
8'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Авангард
33
Ризван Ташаев
ВР
31
Данила Князев
ЛЗ
45
Даниил Седов
ЛЗ
78
Дмитрий Кумсаров
ЛЗ
67
Виктор Козырев
ПЗ
57
Денис Коншин
ПЗ
46
Алексей Сухарев
ПЗ
10
Максим Слободчиков
ЛП
7
Дмитрий Захаров
ПП
9
Александр Хребтов
ЦФ
26
Савелий Борисов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Беляев
Квант
1
Никита Побережный
ВР
29
Максим Софин
ЛЗ
21
Виктор Драгой
ЛЗ
6
Ефим Зенкевич
ЛЗ
66
Александр Сиротков
ПЗ
3
Лев Акулов
ПЗ
22
Никита Горунков
ПЗ
15
Анатолий Демидов
ЛП
13
Максим Тимченко
ЦП
11
Марат Волков
ПП
9
Никита Щербий
ЦФ
Главный тренер
Олег Морозов
Авангард
25
Артем Некрасов
ЦЗ
48
Иван Кобелев
ЦЗ
18
Егор Балицкий
ЦЗ
22
Денис Трайгель
ЦЗ
13
Егор Скоробогатько
ЦЗ
11
Викентий Щипачёв
ЦЗ
58
Дмитрий Полухин
ЦЗ
Квант
34
Гордей Нефёдов
ЦЗ
14
Владислав Роскита
ЦЗ
23
Никита Баранов
ЦЗ
8
Даниил Лобанов
ЦЗ
25
Авдей Балалуев
ЦЗ
17
Азамат Джумаев
ЦЗ
16
Александр Зыбин
ЦЗ
5
Кирилл Артеменков
ЦЗ
3-2-2-2
33
Ташаев
57
Коншин
31
Князев
45
Седов
78
Кумсаров
46
Сухарев
10
Слободчиков
7
Захаров
26
Борисов
9
Хребтов
3-2-3-1
1
Побережный
3
Акулов
29
Софин
21
Драгой
22
Горунков
6
Зенкевич
11
Волков
13
Тимченко
15
Демидов
9
Щербий
57
Коншин
25
Некрасов
25
Некрасов
57
Коншин
9
Хребтов
48
Кобелев
48
Кобелев
9
Хребтов
10
Слободчиков
22
Трайгель
22
Трайгель
10
Слободчиков
7
Захаров
11
Щипачёв
11
Щипачёв
7
Захаров
31
Князев
58
Полухин
58
Полухин
31
Князев
13
Тимченко
14
Роскита
14
Роскита
13
Тимченко
66
Сиротков
23
Баранов
23
Баранов
66
Сиротков
9
Щербий
25
Балалуев
25
Балалуев
9
Щербий
11
Волков
5
Артеменков
5
Артеменков
11
Волков
Остались в запасе
Авангард
Квант
18
Егор Балицкий
ЦЗ
13
Егор Скоробогатько
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Беляев
34
Гордей Нефёдов
ЦЗ
8
Даниил Лобанов
ЦЗ
17
Азамат Джумаев
ЦЗ
16
Александр Зыбин
ЦЗ
Главный тренер
Олег Морозов
Остались в запасе
18
Егор Балицкий
ЦЗ
13
Егор Скоробогатько
ЦЗ
Остались в запасе
34
Гордей Нефёдов
ЦЗ
8
Даниил Лобанов
ЦЗ
17
Азамат Джумаев
ЦЗ
16
Александр Зыбин
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Беляев
Главный тренер
Олег Морозов
Статистика матча Авангард - Квант
4
2
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
2
2
Нарушения
19
15
Офсайды
1
0
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
0
1
Информация о матче
Главный судья:
N. Chetkin
Стадион:
Трудовые Резервы
Новости команд
Все
Авангард
Квант
«Авангард» – «Квант»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.1
29 мая
«Авангард» Курск – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 20 мая 2026 с коэффициентом 1.95
19 мая
Детский тренер из России проиграл в казино деньги, собранные команде на сборы
14 марта
2
Клуб Второй лиги подписал игроков «Спартака» и «Локомотива»
8 марта
4
«Спартак» арендовал игрока «Авангарда»
12 февраля
2
«Авангард» – «Квант»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.1
29 мая
«Авангард» Курск – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 20 мая 2026 с коэффициентом 1.95
19 мая
Детский тренер из России проиграл в казино деньги, собранные команде на сборы
14 марта
2
Клуб Второй лиги подписал игроков «Спартака» и «Локомотива»
8 марта
4
«Спартак» арендовал игрока «Авангарда»
12 февраля
2
«Авангард» – «Квант»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.1
29 мая
Экс-участник еврокубков от России выиграл матч со счетом 9:1
7 февраля
Во Второй лиге закрылись 2 клуба, еще 8 под угрозой
2025.12.10 10:40
12
Аршавин пристыдил команду Второй лиги после поражения от медиаклуба
2025.08.06 08:56
2
Фото запасного вратаря «Амкала», который мог сыграть в Кубке
2025.08.06 00:05
4
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Авангард
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Квант
3 : 1
04.07.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Авангард
0 : 2
04.07.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Строгино
3 : 1
27.06.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Авангард
6 : 3
27.06.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Квант
1 : 3
20.06.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Авангард
0 : 2
04.07.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Авангард
6 : 3
27.06.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Волна
2 : 0
20.06.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Авангард
0 : 0
13.06.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Ротор-2
1 : 2
06.06.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Квант
3 : 1
04.07.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Строгино
3 : 1
27.06.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Квант
1 : 3
20.06.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Шумбрат
4 : 0
13.06.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Квант
1 : 3
06.06.2026
Спартак Т
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+