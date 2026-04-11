Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Металлург Л - Ротор-2: обзор матча 11 апреля 2026

Металлург Л
11.04.2026, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
2 : 1
Завершен
Ротор-2
13' А. Хохлачев
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Металлург Л - Ротор-2
Завершен
13'
ГОЛ! 0:1! Александр Хохлачев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург Л
1
Никита Яворский
ВР
28
Никита Кононенко
ЛЗ
5
Вильдан Ермилов
ЛЗ
13
Даниил Григорьев
ЛЗ
24
Шота Чихрадзе
ЦЗ
8
Дмитрий Пахомов
ПЗ
29
Ильнур Бадрдтинов
ПЗ
37
Максим Веденеев
ПЗ
23
Владислав Агалаков
ЦП
88
Дмитрий Савин
ЦФ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Ротор-2
16
Батыр Умиров
ВР
14
Семен Зубарев
ЛЗ
2
Леон Амирханян
ЛЗ
75
Егор Кычанов
ЛЗ
95
Степан Правкин
ЦЗ
70
Алексей Погудин
ПЗ
7
Михаил Харлан
ПЗ
53
Дмитрий Локтев
ПЗ
28
Даниил Града
ЦП
24
Сергей Прокофьев
ЦФ
70
Александр Хохлачев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Металлург Л
27
Matvey Ivashov
ЦЗ
20
Vsevolod Smirnov
ЦЗ
21
Артем Муамба Нтумба
ЦЗ
6
Дмитрий Боровиков
ЦЗ
76
Егор Ананьев
ЦЗ
16
Александр Кобзев
ЦЗ
7
Денис Семин
ЦЗ
9
Максим Байкалов
ЦЗ
14
Даниил Черняков
ЦЗ
33
Савва Потапов
ЦЗ
31
Захар Подзолков
ЦЗ
11
Roman Vedishchev
ЦЗ
Ротор-2
91
Егор Тарин
ЦЗ
20
Руслан Слепужников
ЦЗ
19
Адриан Платон
ЦЗ
99
Олег Лисицын
ЦЗ
15
Матвей Асланян
ЦЗ
96
Расул Биджилов
ЦЗ
3-2-1-2
1
Яворский
28
Кононенко
5
Ермилов
24
Чихрадзе
13
Григорьев
37
Веденеев
23
Агалаков
92
Скворцов
88
Савин
3-2-1-2
16
Умиров
14
Зубарев
2
Амирханян
95
Правкин
53
Локтев
75
Кычанов
28
Града
70
Хохлачев
24
Прокофьев
Остались в запасе
Металлург Л
Ротор-2
27
Matvey Ivashov
ЦЗ
20
Vsevolod Smirnov
ЦЗ
21
Артем Муамба Нтумба
ЦЗ
6
Дмитрий Боровиков
ЦЗ
76
Егор Ананьев
ЦЗ
16
Александр Кобзев
ЦЗ
7
Денис Семин
ЦЗ
9
Максим Байкалов
ЦЗ
14
Даниил Черняков
ЦЗ
33
Савва Потапов
ЦЗ
31
Захар Подзолков
ЦЗ
11
Roman Vedishchev
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
91
Егор Тарин
ЦЗ
20
Руслан Слепужников
ЦЗ
19
Адриан Платон
ЦЗ
99
Олег Лисицын
ЦЗ
15
Матвей Асланян
ЦЗ
96
Расул Биджилов
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Остались в запасе
27
Matvey Ivashov
ЦЗ
20
Vsevolod Smirnov
ЦЗ
21
Артем Муамба Нтумба
ЦЗ
6
Дмитрий Боровиков
ЦЗ
76
Егор Ананьев
ЦЗ
16
Александр Кобзев
ЦЗ
7
Денис Семин
ЦЗ
9
Максим Байкалов
ЦЗ
14
Даниил Черняков
ЦЗ
33
Савва Потапов
ЦЗ
31
Захар Подзолков
ЦЗ
11
Roman Vedishchev
ЦЗ
Остались в запасе
91
Егор Тарин
ЦЗ
20
Руслан Слепужников
ЦЗ
19
Адриан Платон
ЦЗ
99
Олег Лисицын
ЦЗ
15
Матвей Асланян
ЦЗ
96
Расул Биджилов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Статистика матча Металлург Л - Ротор-2
Всего ударов по воротам
7
2
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
3
Нарушения
7
10
Офсайды
1
0
Удары мимо ворот
3
1
Информация о матче
Стадион:
Металлург
Новости команд
Все
Металлург Л
Ротор-2
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
«Строгино» – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.72
29 мая
В российском клубе вспыхнула забастовка
26 мая
10
«Волна» Ковернино – «Ротор-2»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 1.85
26 мая
«Авангард» Курск – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 20 мая 2026 с коэффициентом 1.95
19 мая
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
«Строгино» – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.72
29 мая
В российском клубе вспыхнула забастовка
26 мая
10
«Авангард» Курск – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 20 мая 2026 с коэффициентом 1.95
19 мая
Липецкий «Металлург» подписал Пантеру
20 февраля
«Волна» Ковернино – «Ротор-2»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 1.85
26 мая
Вратарь «Спартака» перешел в «Ротор»
5 марта
Прогноз на точный счeт матча «Спартак Тамбов» – «Ротор-2»: Вторая лига Б, 15 июня 2025 года
2025.06.14 12:13
Прогноз на точный счeт матча «Рязань» – «Ротор-2»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
2025.05.30 16:16
Прогноз на точный счет матча «Ротор-2» – «Химки-2»: Вторая лига Б, 23 мая 2025
2025.05.22 09:58
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Строгино
- : -
25.07.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Строгино
- : -
25.07.2026
Волна
Последние матчи
Все
Металлург Л
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Орел
0 : 2
04.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Ротор-2
1 : 2
04.07.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Металлург Л
3 : 2
27.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Ротор-2
0 : 1
20.06.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Орел
0 : 2
04.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Металлург Л
3 : 2
27.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Сатурн
1 : 0
20.06.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Зенит
2 : 3
13.06.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Металлург Л
3 : 1
06.06.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Ротор-2
1 : 2
04.07.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Ротор-2
0 : 1
20.06.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Спартак Т
1 : 0
13.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Ротор-2
1 : 2
06.06.2026
Авангард
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+