Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Родина-М - Авангард: обзор матча 08 мая 2026

Родина-М
08.05.2026, пятница, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур
2 : 3
Завершен
Авангард
58' А. Камышенко 88' В. Манукян
7' А. Хребтов (П) 41' Д. Князев 69' Д. Князев
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Родина-М - Авангард
Завершен
90'
Замена
Денис Трайгель ️️️️➡️️ Савелий Борисов
Желтая карточка
Ефим Колобов
88'
88'
Замена
Егор Гершун ️️️️➡️️ Александр Хребтов
ГОЛ! 2:3! Ваган Манукян
Пас отдал Александр Евстратов
88'
87'
Желтая карточка
Ризван Ташаев
87'
Вторая желтая
Денис Коншин
85'
Желтая карточка
Викентий Щипачёв
Желтая карточка
Александр Евстратов
74'
Замена
Тимур Шарапов ️️️️➡️️ Daniyar Vakhitov
71'
Замена
Серафим Чехлов ️️️️➡️️ Александр Андреев
70'
69'
ГОЛ! 1:3! Данила Князев
Пас отдал Викентий Щипачёв
68'
Замена
Викентий Щипачёв ️️️️➡️️ Дмитрий Захаров
68'
Замена
Артем Некрасов ️️️️➡️️ Максим Слободчиков
Замена
Вячеслав Худоклинов ️️️️➡️️ Кирилл Кроль
64'
ГОЛ! 1:2! Антон Камышенко
Пас отдал Александр Евстратов
58'
Замена
Марк Высоченко ️️️️➡️️ Иван Макаревич
53'
41'
ГОЛ! 0:2! Данила Князев
Пас отдал Дмитрий Захаров
Желтая карточка
Максим Белковский
37'
32'
Желтая карточка
Дмитрий Захаров
29'
Желтая карточка
Данила Князев
7'
ГОЛ с пенальти! 0:1! Александр Хребтов
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина-М
70
Игорь Атаманский
ЛЗ
19
Александр Андреев
ЛЗ
93
Александр Евстратов
ЛЗ
3
Ефим Колобов
ЦЗ
47
Daniyar Vakhitov
ПЗ
19
Кирилл Кроль
ПЗ
27
Иван Макаревич
ПЗ
23
Ваган Манукян
ЦП
4
Максим Белковский
ЦФ
77
Антон Камышенко
ЦФ
Главный тренер
Барсег Киракосян
Авангард
33
Ризван Ташаев
ВР
67
Виктор Козырев
ЛЗ
78
Дмитрий Кумсаров
ЛЗ
7
Дмитрий Захаров
ЛЗ
45
Даниил Седов
ПЗ
46
Алексей Сухарев
ПЗ
10
Максим Слободчиков
ПЗ
57
Денис Коншин
ЛП
31
Данила Князев
ПП
26
Савелий Борисов
ЦФ
9
Александр Хребтов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Беляев
Родина-М
90
Тимур Шарапов
ЦЗ
22
Вячеслав Худоклинов
ЦЗ
96
Марк Высоченко
ЦЗ
13
Архип Казанцев
ЦЗ
4
Серафим Чехлов
ЦЗ
18
Timur Tyukaev
ЦЗ
17
Егор Баранов
ЦЗ
1
Vladislav Zaytsev
ЦЗ
91
Даниил Баринов
ЦЗ
Авангард
13
Егор Скоробогатько
ЦЗ
22
Денис Трайгель
ЦЗ
18
Егор Балицкий
ЦЗ
11
Егор Гершун
ЦЗ
48
Иван Кобелев
ЦЗ
25
Артем Некрасов
ЦЗ
11
Викентий Щипачёв
ЦЗ
3-2-1-2
70
Атаманский
19
Андреев
3
Колобов
93
Евстратов
27
Макаревич
23
Манукян
77
Камышенко
4
Белковский
3-2-2-2
33
Ташаев
46
Сухарев
67
Козырев
78
Кумсаров
10
Слободчиков
7
Захаров
31
Князев
57
Коншин
9
Хребтов
26
Борисов
47
Vakhitov
90
Шарапов
90
Шарапов
47
Vakhitov
19
Кроль
22
Худоклинов
22
Худоклинов
19
Кроль
27
Макаревич
96
Высоченко
96
Высоченко
27
Макаревич
19
Андреев
4
Чехлов
4
Чехлов
19
Андреев
26
Борисов
22
Трайгель
22
Трайгель
26
Борисов
9
Хребтов
11
Гершун
11
Гершун
9
Хребтов
10
Слободчиков
25
Некрасов
25
Некрасов
10
Слободчиков
7
Захаров
11
Щипачёв
11
Щипачёв
7
Захаров
Остались в запасе
Родина-М
Авангард
13
Архип Казанцев
ЦЗ
18
Timur Tyukaev
ЦЗ
17
Егор Баранов
ЦЗ
1
Vladislav Zaytsev
ЦЗ
91
Даниил Баринов
ЦЗ
Главный тренер
Барсег Киракосян
13
Егор Скоробогатько
ЦЗ
18
Егор Балицкий
ЦЗ
48
Иван Кобелев
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Беляев
Остались в запасе
13
Архип Казанцев
ЦЗ
18
Timur Tyukaev
ЦЗ
17
Егор Баранов
ЦЗ
1
Vladislav Zaytsev
ЦЗ
91
Даниил Баринов
ЦЗ
Остались в запасе
13
Егор Скоробогатько
ЦЗ
18
Егор Балицкий
ЦЗ
48
Иван Кобелев
ЦЗ
Главный тренер
Барсег Киракосян
Главный тренер
Игорь Беляев
Статистика матча Родина-М - Авангард
3
1
4
Всего ударов по воротам
13
16
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
7
3
Нарушения
9
16
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
4
2
Информация о матче
Стадион:
Спартаковец им. Н.П.Старостина
Новости команд
Все
Родина-М
Авангард
«Арсенал-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.70
13 июня
«Родина-М» – «Строгино»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.85
5 июня
«Авангард» – «Квант»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.1
29 мая
«СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.35
29 мая
«Авангард» Курск – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 20 мая 2026 с коэффициентом 1.95
19 мая
«Арсенал-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.70
13 июня
«Родина-М» – «Строгино»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.85
5 июня
«СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.35
29 мая
«Краснодар» отдаст молодых игроков в московский клуб
2025.12.18 13:40
1
Объявлено о первой отставке сезона в Первой лиге
2025.08.05 12:01
2
«Авангард» – «Квант»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.1
29 мая
«Авангард» Курск – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 20 мая 2026 с коэффициентом 1.95
19 мая
Детский тренер из России проиграл в казино деньги, собранные команде на сборы
14 марта
2
Клуб Второй лиги подписал игроков «Спартака» и «Локомотива»
8 марта
4
«Спартак» арендовал игрока «Авангарда»
12 февраля
2
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Родина-М
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Родина-М
2 : 2
04.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Авангард
0 : 2
04.07.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Металлург Л
3 : 2
27.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Авангард
6 : 3
27.06.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Родина-М
9 : 1
20.06.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Родина-М
2 : 2
04.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Металлург Л
3 : 2
27.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Родина-М
9 : 1
20.06.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Арсенал-2
1 : 1
14.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Родина-М
2 : 0
06.06.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Авангард
0 : 2
04.07.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Авангард
6 : 3
27.06.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Волна
2 : 0
20.06.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Авангард
0 : 0
13.06.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Ротор-2
1 : 2
06.06.2026
Авангард
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+