Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Спартак Т - Зенит: обзор матча 02 мая 2026

Спартак Т
02.05.2026, суббота, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 6 тур
2 : 0
Завершен
Зенит
12' М. Багдаев 62' М. Омаров
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Спартак Т - Зенит
Завершен
89'
Желтая карточка
Денис Скрыпников
89'
Замена
Elkhan Shamsudinov ️️️️➡️️ Денис Скрыпников
Желтая карточка
Артем Миронов
88'
Замена
Александр Миронов ️️️️➡️️ Артем Миронов
88'
83'
Замена
Кирилл Гришин ️️️️➡️️ Никита Колесин
83'
Замена
Олег Саринов ️️️️➡️️ Александр Родионов
82'
Желтая карточка
Никита Колесин
Замена
Андрей Часовских ️️️️➡️️ Дмитрий Купцов
75'
70'
Замена
Дмитрий Битель ️️️️➡️️ Александр Кухарчук
Желтая карточка
Иван Ставцев
69'
Замена
Андрей Малолетов ️️️️➡️️ Кирилл Житлов
64'
Замена
Иван Ставцев ️️️️➡️️ Максим Сергеев
64'
ГОЛ! 2:0! Мурад Омаров
Пас отдал Максим Сергеев
62'
Желтая карточка
Александр Шмаров
60'
Желтая карточка
Мурад Омаров
58'
Замена
Даниил Гурченко ️️️️➡️️ Иван Бзикадзе
46'
46'
Замена
Евгений Егоров ️️️️➡️️ Артем Серебряков
35'
Желтая карточка
Артем Серебряков
ГОЛ! 1:0! Марат Багдаев
Пас отдал Айрат Хабибулин
12'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак Т
71
Андрей Бондарь
ВР
99
Александр Шмаров
ЛЗ
31
Артем Миронов
ЛЗ
5
Мурад Омаров
ЦЗ
4
Марат Багдаев
ПЗ
78
Иван Бзикадзе
ПЗ
11
Максим Сергеев
ЛП
41
Айрат Хабибулин
ЦП
7
Кирилл Житлов
ЦП
98
Роман Петров
ПП
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Пилипко
Зенит
1
Тимур Зайнуллин
ВР
3
Глеб Гейкин
ЛЗ
69
Ярослав Теречев
ЛЗ
21
Александр Везиков
ПЗ
23
Артем Кулаковский
ПЗ
10
Денис Скрыпников
ЛП
71
Александр Родионов
ЛП
74
Артем Серебряков
ЦП
77
Павел Макаров
ПП
79
Александр Кухарчук
ПП
11
Никита Колесин
ЦФ
Главный тренер
Павел Зубов
Спартак Т
81
Михаил Осинов
ЦЗ
1
Александр Баженов
ЦЗ
40
Павел Ходеев
ЦЗ
8
Владислав Конырев
ЦЗ
88
Иван Ставцев
ЦЗ
11
Андрей Боковой
ЦЗ
32
Даниил Чернобай
ЦЗ
11
Даниил Гурченко
ЦЗ
49
Александр Миронов
ЦЗ
15
Андрей Часовских
ЦЗ
9
Андрей Малолетов
ЦЗ
9
Илья Востриков
ЦЗ
Зенит
20
Александр Дементьев
ЦЗ
63
Илья Горунов
ЦЗ
13
Кирилл Гришин
ЦЗ
6
Дмитрий Битель
ЦЗ
64
Григорий Лоськов
ЦЗ
7
Равиль Салахов
ЦЗ
27
Elkhan Shamsudinov
ЦЗ
17
Евгений Егоров
ЦЗ
88
Максим Красноперов
ЦЗ
25
Олег Саринов
ЦЗ
3-2-4-1
71
Бондарь
4
Багдаев
99
Шмаров
5
Омаров
31
Миронов
78
Бзикадзе
11
Сергеев
41
Хабибулин
7
Житлов
98
Петров
80
Купцов
4-5-1
1
Зайнуллин
23
Кулаковский
21
Везиков
3
Гейкин
69
Теречев
79
Кухарчук
77
Макаров
10
Скрыпников
74
Серебряков
71
Родионов
11
Колесин
11
Сергеев
88
Ставцев
88
Ставцев
11
Сергеев
78
Бзикадзе
11
Гурченко
11
Гурченко
78
Бзикадзе
31
Миронов
49
Миронов
49
Миронов
31
Миронов
80
Купцов
15
Часовских
15
Часовских
80
Купцов
7
Житлов
9
Малолетов
9
Малолетов
7
Житлов
11
Колесин
13
Гришин
13
Гришин
11
Колесин
79
Кухарчук
6
Битель
6
Битель
79
Кухарчук
10
Скрыпников
27
Shamsudinov
27
Shamsudinov
10
Скрыпников
74
Серебряков
17
Егоров
17
Егоров
74
Серебряков
71
Родионов
25
Саринов
25
Саринов
71
Родионов
Остались в запасе
Спартак Т
Зенит
81
Михаил Осинов
ЦЗ
1
Александр Баженов
ЦЗ
40
Павел Ходеев
ЦЗ
8
Владислав Конырев
ЦЗ
11
Андрей Боковой
ЦЗ
32
Даниил Чернобай
ЦЗ
9
Илья Востриков
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Пилипко
20
Александр Дементьев
ЦЗ
63
Илья Горунов
ЦЗ
64
Григорий Лоськов
ЦЗ
7
Равиль Салахов
ЦЗ
88
Максим Красноперов
ЦЗ
Главный тренер
Павел Зубов
Остались в запасе
81
Михаил Осинов
ЦЗ
1
Александр Баженов
ЦЗ
40
Павел Ходеев
ЦЗ
8
Владислав Конырев
ЦЗ
11
Андрей Боковой
ЦЗ
32
Даниил Чернобай
ЦЗ
9
Илья Востриков
ЦЗ
Остались в запасе
20
Александр Дементьев
ЦЗ
63
Илья Горунов
ЦЗ
64
Григорий Лоськов
ЦЗ
7
Равиль Салахов
ЦЗ
88
Максим Красноперов
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Пилипко
Главный тренер
Павел Зубов
Статистика матча Спартак Т - Зенит
4
3
Всего ударов по воротам
13
4
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
3
1
Нарушения
12
8
Офсайды
1
2
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
0
1
Информация о матче
Стадион:
Спартак
Новости команд
Все
Спартак Т
Зенит
«Сатурн» – «Зенит» Пенза: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.57
5 июня
«Спартак» Тамбов – «Салют»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.25
29 мая
Вратарь московского «Спартака» перешел в тамбовский
26 января
3
«Кристалл-МЭЗТ» – «Спартак Тамбов»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.92
2025.09.09 08:59
«Зенит Пенза» – «Волгарь»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.72
2025.09.09 08:42
«Спартак» Тамбов – «Салют»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.25
29 мая
Вратарь московского «Спартака» перешел в тамбовский
26 января
3
«Кристалл-МЭЗТ» – «Спартак Тамбов»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.92
2025.09.09 08:59
«Спартак Тамбов» – «Металлург Липецк»: прогноз и ставки на матч 19 августа с коэффициентом 1.74
2025.08.18 08:54
Прогноз на точный счeт матча «Спартак Тамбов» – «Ротор-2»: Вторая лига Б, 15 июня 2025 года
2025.06.14 12:13
«Сатурн» – «Зенит» Пенза: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.57
5 июня
«Зенит Пенза» – «Волгарь»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.72
2025.09.09 08:42
«Зенит Пенза» – «Строгино»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.20
2025.08.19 18:41
Кокорин заявлен на 2-й отборочный раунд Лиги конференций
2025.07.22 13:30
5 россиян заявлены на 1-й отборочный раунд Лиги чемпионов
2025.07.08 08:00
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Спартак Т
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Авангард
0 : 2
04.07.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Зенит
1 : 2
01.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Спартак Т
0 : 2
27.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Зенит
3 : 1
27.06.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Родина-М
9 : 1
20.06.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Авангард
0 : 2
04.07.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Спартак Т
0 : 2
27.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Рязань
1 : 2
20.06.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Спартак Т
1 : 0
13.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Квант
1 : 3
06.06.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Зенит
1 : 2
01.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Зенит
3 : 1
27.06.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Родина-М
9 : 1
20.06.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Зенит
2 : 3
13.06.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Сатурн
1 : 0
06.06.2026
Зенит
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+