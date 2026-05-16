Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Строгино - Арсенал-2: обзор матча 16 мая 2026

Строгино
16.05.2026, суббота, 13:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 8 тур
2 : 0
Завершен
Арсенал-2
53' А. Цечоев 90' Н. Челышев
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Строгино - Арсенал-2
Завершен
ГОЛ! 2:0! Никита Челышев
Пас отдал Даниил Горбулев
90'
Замена
Даниил Горбулев ️️️️➡️️ Андрей Алексеенков
82'
78'
Замена
Арнур Сагалбаев ️️️️➡️️ Алексей Колышев
78'
Замена
Григорий Ладин ️️️️➡️️ Денис Сеник
77'
Желтая карточка
Ярослав Демченко
63'
Замена
Вадим Фалеев ️️️️➡️️ Давид Гиголаев
63'
Замена
Тимур Хакимов ️️️️➡️️ Артем Кузин
63'
Замена
Михаил Козин ️️️️➡️️ Дмитрий Гусаров
61'
Желтая карточка
Алексей Колышев
ГОЛ! 1:0! Альберт Цечоев
Пас отдал Дмитрий Комаровский
53'
Замена
Никита Челышев ️️️️➡️️ Сергей Гузюк
46'
Замена
Альберт Цечоев ️️️️➡️️ Георгий Гогидзе
46'
17'
Желтая карточка
Давид Гиголаев
Желтая карточка
Дмитрий Комаровский
12'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Строгино
30
Владислав Джураев
ВР
4
Константин Шоронов
ЛЗ
86
Максим Киселев
ЛЗ
7
Арсений Петров
ЛЗ
11
Валерий Озеров
ПЗ
32
Тимур Насыров
ПЗ
8
Дмитрий Комаровский
ПЗ
21
Егор 1244664
ЛП
6
Андрей Алексеенков
ПП
44
Георгий Гогидзе
ЦФ
11
Сергей Гузюк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Загидуллин
Арсенал-2
1
Глеб Костелей
ВР
63
Александр Кононыкин
ЛЗ
52
Артем Кузин
ЛЗ
53
Ярослав Демченко
ПЗ
87
Давид Гиголаев
ПЗ
56
Алексей Колышев
ЛП
91
Егор Князев
ЦП
78
Евгений Мухин
ЦП
36
Денис Сеник
ПП
90
Даниил Павлов
ЦФ
47
Дмитрий Гусаров
ЦФ
Главный тренер
Александр Шмаров
Строгино
20
Gleb Nikishov
ЦЗ
21
Ярослав Боровиков
ЦЗ
33
Даниил Шапаев
ЦЗ
30
Альберт Цечоев
ЦЗ
19
Никита Челышев
ЦЗ
10
Никита Богатиков
ЦЗ
3
Кирилл Иванов
ЦЗ
24
Владислав Козлов
ЦЗ
48
Владислав Дашкин
ЦЗ
1
Андрей Маскалев
ЦЗ
2
Даниил Горбулев
ЦЗ
Арсенал-2
66
Константин Нечкин
ЦЗ
68
Вадим Фалеев
ЦЗ
37
Матвей Ромашин
ЦЗ
61
Алексей Белянин
ЦЗ
69
Михаил Козин
ЦЗ
78
Григорий Ладин
ЦЗ
55
Арнур Сагалбаев
ЦЗ
46
Данила Шрамко
ЦЗ
66
Тимур Хакимов
ЦЗ
38
Георгий Бадьин
ЦЗ
3-2-2-2
30
Джураев
32
Насыров
4
Шоронов
86
Киселев
7
Петров
8
Комаровский
21
1244664
6
Алексеенков
11
Гузюк
44
Гогидзе
4-4-2
1
Костелей
87
Гиголаев
53
Демченко
63
Кононыкин
52
Кузин
36
Сеник
91
Князев
78
Мухин
56
Колышев
47
Гусаров
90
Павлов
44
Гогидзе
30
Цечоев
30
Цечоев
44
Гогидзе
11
Гузюк
19
Челышев
19
Челышев
11
Гузюк
6
Алексеенков
2
Горбулев
2
Горбулев
6
Алексеенков
87
Гиголаев
68
Фалеев
68
Фалеев
87
Гиголаев
47
Гусаров
69
Козин
69
Козин
47
Гусаров
36
Сеник
78
Ладин
78
Ладин
36
Сеник
56
Колышев
55
Сагалбаев
55
Сагалбаев
56
Колышев
52
Кузин
66
Хакимов
66
Хакимов
52
Кузин
Остались в запасе
Строгино
Арсенал-2
20
Gleb Nikishov
ЦЗ
21
Ярослав Боровиков
ЦЗ
33
Даниил Шапаев
ЦЗ
10
Никита Богатиков
ЦЗ
3
Кирилл Иванов
ЦЗ
24
Владислав Козлов
ЦЗ
48
Владислав Дашкин
ЦЗ
1
Андрей Маскалев
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Загидуллин
66
Константин Нечкин
ЦЗ
37
Матвей Ромашин
ЦЗ
61
Алексей Белянин
ЦЗ
46
Данила Шрамко
ЦЗ
38
Георгий Бадьин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Шмаров
Остались в запасе
20
Gleb Nikishov
ЦЗ
21
Ярослав Боровиков
ЦЗ
33
Даниил Шапаев
ЦЗ
10
Никита Богатиков
ЦЗ
3
Кирилл Иванов
ЦЗ
24
Владислав Козлов
ЦЗ
48
Владислав Дашкин
ЦЗ
1
Андрей Маскалев
ЦЗ
Остались в запасе
66
Константин Нечкин
ЦЗ
37
Матвей Ромашин
ЦЗ
61
Алексей Белянин
ЦЗ
46
Данила Шрамко
ЦЗ
38
Георгий Бадьин
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Загидуллин
Главный тренер
Александр Шмаров
Статистика матча Строгино - Арсенал-2
1
3
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
7
Нарушения
9
15
Офсайды
0
1
Удары мимо ворот
4
7
Информация о матче
Стадион:
Янтарь
Новости команд
Все
Строгино
Арсенал-2
Клуб Первой лиги расстался с 6 футболистами, 2 из них играли за «Спартак» в РПЛ
3 июля
«Арсенал-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.70
13 июня
«Родина-М» – «Строгино»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.85
5 июня
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
«Строгино» – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.72
29 мая
«Родина-М» – «Строгино»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.85
5 июня
«Строгино» – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.72
29 мая
«Зенит Пенза» – «Строгино»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.20
2025.08.19 18:41
16-летний российский футболист поедет на стажировку в «Жирону»
2025.08.19 00:36
1
Прогноз на точный счeт матча «Строгино» – «Квант»: Вторая лига, 15 июня 2025 года
2025.06.14 12:41
Клуб Первой лиги расстался с 6 футболистами, 2 из них играли за «Спартак» в РПЛ
3 июля
«Арсенал-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.70
13 июня
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
Во Второй лиге команды сыграли со счетом 9:3
2025.11.01 16:20
Прогноз на точный счет матча «Арсенал-2» – «Орел»: Вторая лига Б, 8 июня
2025.06.07 12:51
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Строгино
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Ротор-2
1 : 2
04.07.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Квант
3 : 1
04.07.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Арсенал-2
0 : 4
28.06.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Строгино
3 : 1
27.06.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Орел
4 : 1
20.06.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Ротор-2
1 : 2
04.07.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Строгино
3 : 1
27.06.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Салют
1 : 0
20.06.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Строгино
2 : 3
13.06.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Родина-М
2 : 0
06.06.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Квант
3 : 1
04.07.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Арсенал-2
0 : 4
28.06.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Орел
4 : 1
20.06.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Арсенал-2
1 : 1
14.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Металлург Л
3 : 1
06.06.2026
Арсенал-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+