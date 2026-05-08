Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Квант - Ротор-2: обзор матча 08 мая 2026

Квант
08.05.2026, пятница, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур
1 : 3
Завершен
Ротор-2
62' А. Чаплыгин (П)
20' Е. Тарин 74' А. Платон 78' А. Платон
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Квант - Ротор-2
Завершен
90'
Замена
Руслан Слепужников ️️️️➡️️ Леон Амирханян
89'
Замена
Егор Кычанов ️️️️➡️️ Егор Тарин
Желтая карточка
Алексей Чаплыгин
88'
Замена
Кирилл Артеменков ️️️️➡️️ Ефим Зенкевич
84'
Замена
Авдей Балалуев ️️️️➡️️ Виктор Драгой
83'
78'
ГОЛ! 1:3! Адриан Платон
Пас отдал Степан Правкин
74'
ГОЛ! 1:2! Адриан Платон
Замена
Александр Сиротков ️️️️➡️️ Никита Щербий
73'
Желтая карточка
Максим Тимченко
71'
71'
Желтая карточка
Дмитрий Локтев
66'
Замена
Сергей Прокофьев ️️️️➡️️ Матвей Асланян
65'
Замена
Расул Биджилов ️️️️➡️️ Роман Литенко
Желтая карточка
Никита Щербий
63'
ГОЛ с пенальти! 1:1! Алексей Чаплыгин
62'
47'
Замена
Адриан Платон ️️️️➡️️ Никита Логиш
Замена
Владислав Роскита ️️️️➡️️ Максим Софин
46'
Замена
Никита Баранов ️️️️➡️️ Лев Акулов
46'
20'
ГОЛ! 0:1! Егор Тарин
Пас отдал Матвей Асланян
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Квант
1
Никита Побережный
ВР
21
Виктор Драгой
ЛЗ
13
Максим Тимченко
ЛЗ
22
Никита Горунков
ЦЗ
31
Артемий Медведев
ПЗ
29
Максим Софин
ПЗ
6
Ефим Зенкевич
ЛП
3
Лев Акулов
ЦП
15
Анатолий Демидов
ПП
10
Алексей Чаплыгин
ЦФ
9
Никита Щербий
ЦФ
Главный тренер
Олег Морозов
Ротор-2
98
Иван Литвенок
ВР
7
Михаил Харлан
ЛЗ
70
Алексей Погудин
ЛЗ
2
Леон Амирханян
ЛЗ
95
Степан Правкин
ПЗ
53
Дмитрий Локтев
ПЗ
12
Тимофей Фалченко
ПЗ
91
Егор Тарин
ЛП
18
Роман Литенко
ЦП
15
Матвей Асланян
ПП
11
Никита Логиш
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Квант
16
Виталий Яковлев
ЦЗ
66
Александр Сиротков
ЦЗ
14
Владислав Роскита
ЦЗ
23
Никита Баранов
ЦЗ
25
Авдей Балалуев
ЦЗ
16
Александр Зыбин
ЦЗ
5
Кирилл Артеменков
ЦЗ
Ротор-2
99
Олег Лисицын
ЦЗ
75
Егор Кычанов
ЦЗ
28
Даниил Града
ЦЗ
96
Расул Биджилов
ЦЗ
20
Руслан Слепужников
ЦЗ
19
Адриан Платон
ЦЗ
24
Сергей Прокофьев
ЦЗ
3-2-3-2
1
Побережный
31
Медведев
21
Драгой
22
Горунков
13
Тимченко
29
Софин
6
Зенкевич
3
Акулов
15
Демидов
9
Щербий
10
Чаплыгин
3-2-3-1
98
Литвенок
53
Локтев
7
Харлан
70
Погудин
12
Фалченко
2
Амирханян
15
Асланян
18
Литенко
91
Тарин
11
Логиш
9
Щербий
66
Сиротков
66
Сиротков
9
Щербий
29
Софин
14
Роскита
14
Роскита
29
Софин
3
Акулов
23
Баранов
23
Баранов
3
Акулов
21
Драгой
25
Балалуев
25
Балалуев
21
Драгой
6
Зенкевич
5
Артеменков
5
Артеменков
6
Зенкевич
91
Тарин
75
Кычанов
75
Кычанов
91
Тарин
18
Литенко
96
Биджилов
96
Биджилов
18
Литенко
2
Амирханян
20
Слепужников
20
Слепужников
2
Амирханян
11
Логиш
19
Платон
19
Платон
11
Логиш
15
Асланян
24
Прокофьев
24
Прокофьев
15
Асланян
Остались в запасе
Квант
Ротор-2
16
Виталий Яковлев
ЦЗ
16
Александр Зыбин
ЦЗ
Главный тренер
Олег Морозов
99
Олег Лисицын
ЦЗ
28
Даниил Града
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Остались в запасе
16
Виталий Яковлев
ЦЗ
16
Александр Зыбин
ЦЗ
Остались в запасе
99
Олег Лисицын
ЦЗ
28
Даниил Града
ЦЗ
Главный тренер
Олег Морозов
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Статистика матча Квант - Ротор-2
3
1
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
6
Нарушения
8
12
Офсайды
2
2
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
2
Информация о матче
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Квант
Ротор-2
«Авангард» – «Квант»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.1
29 мая
«Волна» Ковернино – «Ротор-2»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 1.85
26 мая
Вратарь «Спартака» перешел в «Ротор»
5 марта
Экс-участник еврокубков от России выиграл матч со счетом 9:1
7 февраля
Во Второй лиге закрылись 2 клуба, еще 8 под угрозой
2025.12.10 10:40
12
«Авангард» – «Квант»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.1
29 мая
Экс-участник еврокубков от России выиграл матч со счетом 9:1
7 февраля
Во Второй лиге закрылись 2 клуба, еще 8 под угрозой
2025.12.10 10:40
12
Аршавин пристыдил команду Второй лиги после поражения от медиаклуба
2025.08.06 08:56
2
Фото запасного вратаря «Амкала», который мог сыграть в Кубке
2025.08.06 00:05
4
«Волна» Ковернино – «Ротор-2»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 1.85
26 мая
Вратарь «Спартака» перешел в «Ротор»
5 марта
Прогноз на точный счeт матча «Спартак Тамбов» – «Ротор-2»: Вторая лига Б, 15 июня 2025 года
2025.06.14 12:13
Прогноз на точный счeт матча «Рязань» – «Ротор-2»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
2025.05.30 16:16
Прогноз на точный счет матча «Ротор-2» – «Химки-2»: Вторая лига Б, 23 мая 2025
2025.05.22 09:58
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Квант
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Ротор-2
1 : 2
04.07.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Квант
3 : 1
04.07.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Строгино
3 : 1
27.06.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Ротор-2
0 : 1
20.06.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Квант
3 : 1
04.07.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Строгино
3 : 1
27.06.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Квант
1 : 3
20.06.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Шумбрат
4 : 0
13.06.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Квант
1 : 3
06.06.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Ротор-2
1 : 2
04.07.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Ротор-2
0 : 1
20.06.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Спартак Т
1 : 0
13.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Ротор-2
1 : 2
06.06.2026
Авангард
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+