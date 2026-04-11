Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Родина-М - Квант: обзор матча 11 апреля 2026

Родина-М
11.04.2026, суббота, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
3 : 1
Завершен
Квант
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина-М
91
Даниил Баринов
ВР
30
Никита Дубровский
ЛЗ
18
Timur Tyukaev
ЛЗ
70
Игорь Атаманский
ЛЗ
13
Архип Казанцев
ПЗ
27
Иван Макаревич
ПЗ
23
Ваган Манукян
ПЗ
47
Daniyar Vakhitov
ЛП
19
Александр Андреев
ПП
77
Антон Камышенко
ЦФ
4
Максим Белковский
ЦФ
Главный тренер
Барсег Киракосян
Квант
1
Никита Побережный
ВР
15
Анатолий Демидов
ЛЗ
29
Максим Софин
ЛЗ
66
Александр Сиротков
ЛЗ
6
Ефим Зенкевич
ЦЗ
13
Максим Тимченко
ПЗ
8
Даниил Лобанов
ПЗ
31
Артемий Медведев
ПЗ
10
Алексей Чаплыгин
ЦП
23
Никита Баранов
ЦФ
14
Владислав Роскита
ЦФ
Главный тренер
Олег Морозов
Родина-М
22
Вячеслав Худоклинов
ЦЗ
17
Егор Баранов
ЦЗ
1
Валерий-Лусиано Nzekwe
ЦЗ
28
Руслан Кукушбаев
ЦЗ
1
Vladislav Zaytsev
ЦЗ
90
Тимур Шарапов
ЦЗ
96
Марк Высоченко
ЦЗ
85
Иван Макаров
ЦЗ
Квант
16
Александр Зыбин
ЦЗ
11
Марат Волков
ЦЗ
8
Даниил Гончаров
ЦЗ
16
Виталий Яковлев
ЦЗ
3
Лев Акулов
ЦЗ
34
Гордей Нефёдов
ЦЗ
19
Муса Сайфутдинов
ЦЗ
5
Кирилл Артеменков
ЦЗ
21
Виктор Драгой
ЦЗ
25
Авдей Балалуев
ЦЗ
9
Никита Щербий
ЦЗ
3-2-2-2
91
Баринов
27
Макаревич
30
Дубровский
18
Tyukaev
70
Атаманский
23
Манукян
47
Vakhitov
19
Андреев
4
Белковский
77
Камышенко
3-2-1-2
1
Побережный
15
Демидов
29
Софин
6
Зенкевич
31
Медведев
66
Сиротков
10
Чаплыгин
14
Роскита
23
Баранов
Остались в запасе
Родина-М
Квант
22
Вячеслав Худоклинов
ЦЗ
17
Егор Баранов
ЦЗ
1
Валерий-Лусиано Nzekwe
ЦЗ
28
Руслан Кукушбаев
ЦЗ
1
Vladislav Zaytsev
ЦЗ
90
Тимур Шарапов
ЦЗ
96
Марк Высоченко
ЦЗ
85
Иван Макаров
ЦЗ
Главный тренер
Барсег Киракосян
16
Александр Зыбин
ЦЗ
11
Марат Волков
ЦЗ
8
Даниил Гончаров
ЦЗ
16
Виталий Яковлев
ЦЗ
3
Лев Акулов
ЦЗ
34
Гордей Нефёдов
ЦЗ
19
Муса Сайфутдинов
ЦЗ
5
Кирилл Артеменков
ЦЗ
21
Виктор Драгой
ЦЗ
25
Авдей Балалуев
ЦЗ
9
Никита Щербий
ЦЗ
Главный тренер
Олег Морозов
Остались в запасе
22
Вячеслав Худоклинов
ЦЗ
17
Егор Баранов
ЦЗ
1
Валерий-Лусиано Nzekwe
ЦЗ
28
Руслан Кукушбаев
ЦЗ
1
Vladislav Zaytsev
ЦЗ
90
Тимур Шарапов
ЦЗ
96
Марк Высоченко
ЦЗ
85
Иван Макаров
ЦЗ
Остались в запасе
16
Александр Зыбин
ЦЗ
11
Марат Волков
ЦЗ
8
Даниил Гончаров
ЦЗ
16
Виталий Яковлев
ЦЗ
3
Лев Акулов
ЦЗ
34
Гордей Нефёдов
ЦЗ
19
Муса Сайфутдинов
ЦЗ
5
Кирилл Артеменков
ЦЗ
21
Виктор Драгой
ЦЗ
25
Авдей Балалуев
ЦЗ
9
Никита Щербий
ЦЗ
Главный тренер
Барсег Киракосян
Главный тренер
Олег Морозов
Статистика матча Родина-М - Квант
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
8
Нарушения
16
14
Офсайды
2
0
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
3
Информация о матче
Стадион:
Спартаковец им. Н.П.Старостина
Новости команд
Все
Родина-М
Квант
18-летний нигериец подписал контракт с московским клубом
Вчера, 14:10
1
«Арсенал-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.70
13 июня
«Родина-М» – «Строгино»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.85
5 июня
«Авангард» – «Квант»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.1
29 мая
«СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.35
29 мая
18-летний нигериец подписал контракт с московским клубом
Вчера, 14:10
1
«Арсенал-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.70
13 июня
«Родина-М» – «Строгино»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.85
5 июня
«СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.35
29 мая
«Краснодар» отдаст молодых игроков в московский клуб
2025.12.18 13:40
1
«Авангард» – «Квант»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.1
29 мая
Экс-участник еврокубков от России выиграл матч со счетом 9:1
7 февраля
Во Второй лиге закрылись 2 клуба, еще 8 под угрозой
2025.12.10 10:40
12
Аршавин пристыдил команду Второй лиги после поражения от медиаклуба
2025.08.06 08:56
2
Фото запасного вратаря «Амкала», который мог сыграть в Кубке
2025.08.06 00:05
4
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Строгино
- : -
25.07.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Строгино
- : -
25.07.2026
Волна
Последние матчи
Все
Родина-М
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Родина-М
2 : 2
04.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Квант
3 : 1
04.07.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Строгино
3 : 1
27.06.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Металлург Л
3 : 2
27.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Родина-М
9 : 1
20.06.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Родина-М
2 : 2
04.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Металлург Л
3 : 2
27.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Родина-М
9 : 1
20.06.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Арсенал-2
1 : 1
14.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Родина-М
2 : 0
06.06.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Квант
3 : 1
04.07.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Строгино
3 : 1
27.06.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Квант
1 : 3
20.06.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Шумбрат
4 : 0
13.06.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Квант
1 : 3
06.06.2026
Спартак Т
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+