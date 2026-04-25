Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Металлург Л - Волна: обзор матча 25 апреля 2026

Металлург Л
25.04.2026, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
2 : 1
Завершен
Волна
18' Д. Савин 52' Д. Григорьев
90+4' Е. Рагулкин
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Металлург Л - Волна
Завершен
90' +4
ГОЛ! 2:1! Евгений Рагулкин
Пас отдал Руслан Казаков
Желтая карточка
Дмитрий Пахомов
85'
Замена
️️️️➡️️ Владислав Агалаков
82'
Замена
️️️️➡️️ Дмитрий Савин
78'
Замена
️️️️➡️️ Даниил Григорьев
77'
Замена
️️️️➡️️ Алексей Скворцов
77'
76'
Замена
️️️️➡️️ Александр Попович
76'
Замена
️️️️➡️️ Алексей Титков
Желтая карточка
Алексей Скворцов
59'
56'
Желтая карточка
Эрик Губиев
ГОЛ! 2:0! Даниил Григорьев
Пас отдал Даниил Черняков
52'
45'
Замена
️️️️➡️️ Михаил Казимир
Желтая карточка
Дмитрий Савин
37'
35'
Желтая карточка
Денис Кайков
28'
Замена
️️️️➡️️ Иван Северянов
21'
Желтая карточка
Иван Северянов
ГОЛ! 1:0! Дмитрий Савин
Пас отдал Даниил Черняков
18'
16'
Замена
️️️️➡️️ Артем Абрамов
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург Л
1
Никита Яворский
ВР
24
Шота Чихрадзе
ЛЗ
5
Вильдан Ермилов
ЛЗ
14
Даниил Черняков
ЛЗ
8
Дмитрий Пахомов
ПЗ
29
Ильнур Бадрдтинов
ПЗ
37
Максим Веденеев
ПЗ
31
Захар Подзолков
ЛП
33
Савва Потапов
ЦП
27
Matvey Ivashov
ПП
7
Денис Семин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Волна
22
Дмитрий Ребров
ВР
47
Руслан Казаков
ЛЗ
99
Иван Савицкий
ЛЗ
30
Александр Волков
ЛЗ
21
Денис Кайков
ПЗ
76
Максим Гаврилов
ПЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
91
Никита Чугунов
ЛП
8
Михаил Заботкин
ПП
9
Гоча Гогричиани
ЦФ
11
Евгений Рагулкин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Прошин
Металлург Л
20
Vsevolod Smirnov
ЦЗ
21
Артем Муамба Нтумба
ЦЗ
9
Максим Байкалов
ЦЗ
6
Дмитрий Боровиков
ЦЗ
76
Егор Ананьев
ЦЗ
11
Roman Vedishchev
ЦЗ
28
Никита Кононенко
ЦЗ
16
Александр Кобзев
ЦЗ
88
Дмитрий Савин
ЛП
13
Даниил Григорьев
ЦП
23
Владислав Агалаков
ПП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
Волна
4
Артем Абрамов
ЛЗ
74
Михаил Казимир
ЛЗ
52
Иван Ананьев
ЦЗ
74
Арсений Ягодкин
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ЦЗ
11
Nikita Romanov
ЦЗ
20
Артем Тарасов
ЦЗ
1
Иван Мигунов
ЦЗ
88
Александр Попович
ПЗ
90
Иван Северянов
ЛП
14
Алексей Титков
ПП
3-2-3-1
1
Яворский
29
Бадрдтинов
24
Чихрадзе
5
Ермилов
14
Черняков
37
Веденеев
31
Подзолков
33
Потапов
27
Ivashov
7
Семин
3-2-2-2
22
Ребров
76
Гаврилов
47
Казаков
99
Савицкий
77
Губиев
30
Волков
8
Заботкин
91
Чугунов
11
Рагулкин
9
Гогричиани
88
Савин
88
Савин
13
Григорьев
13
Григорьев
23
Агалаков
23
Агалаков
92
Скворцов
92
Скворцов
4
Абрамов
4
Абрамов
74
Казимир
74
Казимир
88
Попович
88
Попович
90
Северянов
90
Северянов
14
Титков
14
Титков
Остались в запасе
Металлург Л
Волна
20
Vsevolod Smirnov
ЦЗ
21
Артем Муамба Нтумба
ЦЗ
9
Максим Байкалов
ЦЗ
6
Дмитрий Боровиков
ЦЗ
76
Егор Ананьев
ЦЗ
11
Roman Vedishchev
ЦЗ
28
Никита Кононенко
ЦЗ
16
Александр Кобзев
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
52
Иван Ананьев
ЦЗ
74
Арсений Ягодкин
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ЦЗ
11
Nikita Romanov
ЦЗ
20
Артем Тарасов
ЦЗ
1
Иван Мигунов
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Прошин
Остались в запасе
20
Vsevolod Smirnov
ЦЗ
21
Артем Муамба Нтумба
ЦЗ
9
Максим Байкалов
ЦЗ
6
Дмитрий Боровиков
ЦЗ
76
Егор Ананьев
ЦЗ
11
Roman Vedishchev
ЦЗ
28
Никита Кононенко
ЦЗ
16
Александр Кобзев
ЦЗ
Остались в запасе
52
Иван Ананьев
ЦЗ
74
Арсений Ягодкин
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ЦЗ
11
Nikita Romanov
ЦЗ
20
Артем Тарасов
ЦЗ
1
Иван Мигунов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Главный тренер
Андрей Прошин
Статистика матча Металлург Л - Волна
3
3
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
19
15
Офсайды
0
2
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
2
Информация о матче
Главный судья:
G. Musienko
Стадион:
Металлург
Новости команд
Все
Металлург Л
Волна
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
«Строгино» – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.72
29 мая
В российском клубе вспыхнула забастовка
26 мая
10
«Волна» Ковернино – «Ротор-2»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 1.85
26 мая
«Авангард» Курск – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 20 мая 2026 с коэффициентом 1.95
19 мая
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
«Строгино» – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.72
29 мая
В российском клубе вспыхнула забастовка
26 мая
10
«Авангард» Курск – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 20 мая 2026 с коэффициентом 1.95
19 мая
Липецкий «Металлург» подписал Пантеру
20 февраля
«Волна» Ковернино – «Ротор-2»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 1.85
26 мая
Во Второй лиге нападающий отбил пенальти на 94-й минуте
9 мая
8
Игрок, которого ЦСКА увел у «Зенита», отправился в аренду во Вторую лигу
2 марта
3
«Волна» – «Арсенал Тула»: прогноз и ставки на матч 25 сентября 2025 с коэффициентом 1.83
2025.09.22 09:25
«Волна» – «Тюмень»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.55
2025.09.09 08:38
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Металлург Л
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Орел
0 : 2
04.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Волна
3 : 3
04.07.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Спартак Т
0 : 2
27.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Металлург Л
3 : 2
27.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Сатурн
1 : 0
20.06.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Орел
0 : 2
04.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Металлург Л
3 : 2
27.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Сатурн
1 : 0
20.06.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Зенит
2 : 3
13.06.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Металлург Л
3 : 1
06.06.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Волна
3 : 3
04.07.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Спартак Т
0 : 2
27.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Волна
2 : 0
20.06.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Сатурн
0 : 3
13.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Рязань
0 : 1
06.06.2026
Волна
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+