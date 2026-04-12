Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Арсенал-2 - Волна: обзор матча 12 апреля 2026

Арсенал-2
12.04.2026, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
0 : 3
Завершен
Волна
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал-2
66
Константин Нечкин
ВР
25
Станислав Олейник
ЛЗ
53
Денис Григорьев
ЛЗ
46
Данила Шрамко
ЛЗ
91
Егор Князев
ПЗ
87
Давид Гиголаев
ПЗ
52
Артем Кузин
ПЗ
90
Даниил Павлов
ЛП
66
Тимур Хакимов
ЦП
55
Арнур Сагалбаев
ПП
47
Дмитрий Гусаров
ЦФ
Главный тренер
Александр Шмаров
Волна
22
Дмитрий Ребров
ВР
4
Артем Абрамов
ЛЗ
14
Алексей Титков
ЛЗ
77
Эрик Губиев
ЛЗ
74
Михаил Казимир
ПЗ
21
Денис Кайков
ПЗ
30
Александр Волков
ПЗ
55
Александр Попович
ЛП
90
Иван Северянов
ПП
11
Евгений Рагулкин
ЦФ
9
Гоча Гогричиани
ЦФ
Главный тренер
Андрей Прошин
Арсенал-2
69
Михаил Козин
ЦЗ
1
Глеб Костелей
ЦЗ
38
Георгий Бадьин
ЦЗ
56
Алексей Колышев
ЦЗ
23
Александр Бастрыкин
ЦЗ
61
Алексей Белянин
ЦЗ
78
Евгений Мухин
ЦЗ
78
Григорий Ладин
ЦЗ
63
Александр Кононыкин
ЦЗ
68
Вадим Фалеев
ЦЗ
53
Ярослав Демченко
ЦЗ
37
Матвей Ромашин
ЦЗ
Волна
99
Иван Савицкий
ЦЗ
76
Максим Гаврилов
ЦЗ
47
Руслан Казаков
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ЦЗ
11
Nikita Romanov
ЦЗ
74
Арсений Ягодкин
ЦЗ
8
Михаил Заботкин
ЦЗ
1
Иван Мигунов
ЦЗ
52
Иван Ананьев
ЦЗ
20
Артем Тарасов
ЦЗ
91
Никита Чугунов
ЦЗ
3-2-3-1
66
Нечкин
87
Гиголаев
25
Олейник
53
Григорьев
46
Шрамко
52
Кузин
90
Павлов
66
Хакимов
55
Сагалбаев
47
Гусаров
3-2-2-2
22
Ребров
21
Кайков
4
Абрамов
14
Титков
30
Волков
77
Губиев
90
Северянов
55
Попович
9
Гогричиани
11
Рагулкин
Остались в запасе
Арсенал-2
Волна
69
Михаил Козин
ЦЗ
1
Глеб Костелей
ЦЗ
38
Георгий Бадьин
ЦЗ
56
Алексей Колышев
ЦЗ
23
Александр Бастрыкин
ЦЗ
61
Алексей Белянин
ЦЗ
78
Евгений Мухин
ЦЗ
78
Григорий Ладин
ЦЗ
63
Александр Кононыкин
ЦЗ
68
Вадим Фалеев
ЦЗ
53
Ярослав Демченко
ЦЗ
37
Матвей Ромашин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Шмаров
99
Иван Савицкий
ЦЗ
76
Максим Гаврилов
ЦЗ
47
Руслан Казаков
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ЦЗ
11
Nikita Romanov
ЦЗ
74
Арсений Ягодкин
ЦЗ
8
Михаил Заботкин
ЦЗ
1
Иван Мигунов
ЦЗ
52
Иван Ананьев
ЦЗ
20
Артем Тарасов
ЦЗ
91
Никита Чугунов
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Прошин
Остались в запасе
69
Михаил Козин
ЦЗ
1
Глеб Костелей
ЦЗ
38
Георгий Бадьин
ЦЗ
56
Алексей Колышев
ЦЗ
23
Александр Бастрыкин
ЦЗ
61
Алексей Белянин
ЦЗ
78
Евгений Мухин
ЦЗ
78
Григорий Ладин
ЦЗ
63
Александр Кононыкин
ЦЗ
68
Вадим Фалеев
ЦЗ
53
Ярослав Демченко
ЦЗ
37
Матвей Ромашин
ЦЗ
Остались в запасе
99
Иван Савицкий
ЦЗ
76
Максим Гаврилов
ЦЗ
47
Руслан Казаков
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ЦЗ
11
Nikita Romanov
ЦЗ
74
Арсений Ягодкин
ЦЗ
8
Михаил Заботкин
ЦЗ
1
Иван Мигунов
ЦЗ
52
Иван Ананьев
ЦЗ
20
Артем Тарасов
ЦЗ
91
Никита Чугунов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Шмаров
Главный тренер
Андрей Прошин
Статистика матча Арсенал-2 - Волна
Всего ударов по воротам
3
17
Удары в створ
0
10
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
7
Нарушения
13
17
Офсайды
0
1
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
1
1
Информация о матче
Стадион:
ДЮСШ "Арсенал"
Новости команд
Все
Арсенал-2
Волна
Клуб Первой лиги расстался с 6 футболистами, 2 из них играли за «Спартак» в РПЛ
3 июля
«Арсенал-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.70
13 июня
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
«Волна» Ковернино – «Ротор-2»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 1.85
26 мая
Во Второй лиге нападающий отбил пенальти на 94-й минуте
9 мая
8
Клуб Первой лиги расстался с 6 футболистами, 2 из них играли за «Спартак» в РПЛ
3 июля
«Арсенал-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.70
13 июня
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
Во Второй лиге команды сыграли со счетом 9:3
2025.11.01 16:20
Прогноз на точный счет матча «Арсенал-2» – «Орел»: Вторая лига Б, 8 июня
2025.06.07 12:51
«Волна» Ковернино – «Ротор-2»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 1.85
26 мая
Во Второй лиге нападающий отбил пенальти на 94-й минуте
9 мая
8
Игрок, которого ЦСКА увел у «Зенита», отправился в аренду во Вторую лигу
2 марта
3
«Волна» – «Арсенал Тула»: прогноз и ставки на матч 25 сентября 2025 с коэффициентом 1.83
2025.09.22 09:25
«Волна» – «Тюмень»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.55
2025.09.09 08:38
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Арсенал-2
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Квант
3 : 1
04.07.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Волна
3 : 3
04.07.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Арсенал-2
0 : 4
28.06.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Спартак Т
0 : 2
27.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Орел
4 : 1
20.06.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Квант
3 : 1
04.07.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Арсенал-2
0 : 4
28.06.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Орел
4 : 1
20.06.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Арсенал-2
1 : 1
14.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Металлург Л
3 : 1
06.06.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Волна
3 : 3
04.07.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Спартак Т
0 : 2
27.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Волна
2 : 0
20.06.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Сатурн
0 : 3
13.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Рязань
0 : 1
06.06.2026
Волна
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+