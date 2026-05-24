Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сатурн - Арсенал-2: обзор матча 24 мая 2026

Сатурн
24.05.2026, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал-2
6' Б. Мацола 63' А. Джиоев (П)
64' Д. Гусаров
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Сатурн - Арсенал-2
Завершен
Замена
Дмитрий Бирюков ️️️️➡️️ Никита Гетьман
90' +3
Замена
Никита Зернов ️️️️➡️️ Арсен Джиоев
84'
75'
Замена
Матвей Ромашин ️️️️➡️️ Илья Соколов
74'
Замена
Григорий Ладин ️️️️➡️️ Денис Сеник
Замена
Николай Генчу ️️️️➡️️ Никита Босенков
73'
Желтая карточка
Никита Босенков
70'
69'
Замена
Ярослав Демченко ️️️️➡️️ Степан Обрывков
65'
Замена
Данила Шрамко ️️️️➡️️ Алексей Колышев
64'
Замена
Дмитрий Гусаров ️️️️➡️️ Даниил Павлов
64'
ГОЛ! 2:1! Дмитрий Гусаров
ГОЛ с пенальти! 2:0! Арсен Джиоев
63'
59'
Желтая карточка
Егор Князев
Вторая желтая
Максим Богданец
57'
Замена
Артём Тетёркин ️️️️➡️️ Камиль Муллин
46'
Желтая карточка
Никита Фетисов
25'
ГОЛ! 1:0! Богдан Мацола
6'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сатурн
32
Валерий Матвеенков
ВР
88
Валерий Чупин
ЛЗ
21
Орц Цехоев
ЛЗ
77
Никита Гетьман
ЛЗ
79
Богдан Мацола
ПЗ
23
Никита Фетисов
ПЗ
81
Владислав Вильгельм
ПЗ
61
Максим Богданец
ЛП
97
Никита Босенков
ПП
72
Камиль Муллин
ЦФ
13
Арсен Джиоев
ЦФ
Главный тренер
Денис Кулаков
Арсенал-2
66
Константин Нечкин
ВР
87
Давид Гиголаев
ЛЗ
36
Денис Сеник
ЛЗ
52
Артем Кузин
ЦЗ
63
Александр Кононыкин
ПЗ
56
Алексей Колышев
ПЗ
95
Степан Обрывков
ЛП
90
Даниил Павлов
ЦП
50
Илья Соколов
ЦП
91
Егор Князев
ПП
78
Евгений Мухин
ЦФ
Главный тренер
Александр Шмаров
Сатурн
1
Максим Кулешов
ЦЗ
67
Никита Зернов
ЦЗ
15
Арсений Чернышев
ЦЗ
5
Илья Палесика
ЦЗ
55
Артём Тетёркин
ЦЗ
7
Максим Кунский
ЦЗ
44
Николай Генчу
ЦЗ
24
Дмитрий Бирюков
ЦЗ
16
Семен Бобров
ЦЗ
Арсенал-2
38
Георгий Бадьин
ЦЗ
66
Тимур Хакимов
ЦЗ
46
Данила Шрамко
ЦЗ
78
Григорий Ладин
ЦЗ
69
Михаил Козин
ЦЗ
47
Дмитрий Гусаров
ЦЗ
61
Алексей Белянин
ЦЗ
37
Матвей Ромашин
ЦЗ
68
Вадим Фалеев
ЦЗ
53
Ярослав Демченко
ЦЗ
1
Глеб Костелей
ЦЗ
3-2-2-2
32
Матвеенков
23
Фетисов
88
Чупин
21
Цехоев
77
Гетьман
81
Вильгельм
61
Богданец
97
Босенков
13
Джиоев
72
Муллин
3-2-4-1
66
Нечкин
63
Кононыкин
87
Гиголаев
52
Кузин
56
Колышев
36
Сеник
91
Князев
90
Павлов
50
Соколов
95
Обрывков
78
Мухин
13
Джиоев
67
Зернов
67
Зернов
13
Джиоев
72
Муллин
55
Тетёркин
55
Тетёркин
72
Муллин
97
Босенков
44
Генчу
44
Генчу
97
Босенков
77
Гетьман
24
Бирюков
24
Бирюков
77
Гетьман
56
Колышев
46
Шрамко
46
Шрамко
56
Колышев
36
Сеник
78
Ладин
78
Ладин
36
Сеник
90
Павлов
47
Гусаров
47
Гусаров
90
Павлов
50
Соколов
37
Ромашин
37
Ромашин
50
Соколов
95
Обрывков
53
Демченко
53
Демченко
95
Обрывков
Остались в запасе
Сатурн
Арсенал-2
1
Максим Кулешов
ЦЗ
15
Арсений Чернышев
ЦЗ
5
Илья Палесика
ЦЗ
7
Максим Кунский
ЦЗ
16
Семен Бобров
ЦЗ
Главный тренер
Денис Кулаков
38
Георгий Бадьин
ЦЗ
66
Тимур Хакимов
ЦЗ
69
Михаил Козин
ЦЗ
61
Алексей Белянин
ЦЗ
68
Вадим Фалеев
ЦЗ
1
Глеб Костелей
ЦЗ
Главный тренер
Александр Шмаров
Остались в запасе
1
Максим Кулешов
ЦЗ
15
Арсений Чернышев
ЦЗ
5
Илья Палесика
ЦЗ
7
Максим Кунский
ЦЗ
16
Семен Бобров
ЦЗ
Остались в запасе
38
Георгий Бадьин
ЦЗ
66
Тимур Хакимов
ЦЗ
69
Михаил Козин
ЦЗ
61
Алексей Белянин
ЦЗ
68
Вадим Фалеев
ЦЗ
1
Глеб Костелей
ЦЗ
Главный тренер
Денис Кулаков
Главный тренер
Александр Шмаров
Статистика матча Сатурн - Арсенал-2
2
1
1
Всего ударов по воротам
5
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
7
Нарушения
10
4
Офсайды
0
1
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
0
2
Информация о матче
Стадион:
Сатурн
Новости команд
Все
Сатурн
Арсенал-2
ЦСКА расстался с игроком, забившим 20 голов в молодежке, и племянником Романа Еременко
3 июля
Клуб Первой лиги расстался с 6 футболистами, 2 из них играли за «Спартак» в РПЛ
3 июля
Нападающий «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
30 июня
1
На бывшем стадионе РПЛ натуральный газон поменяют на искусственный
22 июня
2
«Арсенал-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.70
13 июня
ЦСКА расстался с игроком, забившим 20 голов в молодежке, и племянником Романа Еременко
3 июля
Нападающий «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
30 июня
1
На бывшем стадионе РПЛ натуральный газон поменяют на искусственный
22 июня
2
«Сатурн» – «Зенит» Пенза: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.57
5 июня
«Сатурн» – «Рязань»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 3
29 мая
Клуб Первой лиги расстался с 6 футболистами, 2 из них играли за «Спартак» в РПЛ
3 июля
«Арсенал-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.70
13 июня
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
Во Второй лиге команды сыграли со счетом 9:3
2025.11.01 16:20
Прогноз на точный счет матча «Арсенал-2» – «Орел»: Вторая лига Б, 8 июня
2025.06.07 12:51
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Сатурн
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Родина-М
2 : 2
04.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Квант
3 : 1
04.07.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Арсенал-2
0 : 4
28.06.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Авангард
6 : 3
27.06.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Орел
4 : 1
20.06.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Родина-М
2 : 2
04.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Авангард
6 : 3
27.06.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Сатурн
1 : 0
20.06.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Сатурн
0 : 3
13.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Сатурн
1 : 0
06.06.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Квант
3 : 1
04.07.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Арсенал-2
0 : 4
28.06.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Орел
4 : 1
20.06.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Арсенал-2
1 : 1
14.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Металлург Л
3 : 1
06.06.2026
Арсенал-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+