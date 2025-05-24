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Прогноз на точный счёт матча «Арсенал-2» – «Динамо Брянск»: Вторая лига Б, 25 мая 2025

24 мая 2025 12:46
Арсенал-2 - Динамо Бр
25 мая 2025, воскресенье 14:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
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6.00
Точный счёт 0:2 в пользу «Динамо Брянск»
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25 мая на стадионе «Академии Арсенал» состоится матч 9-го тура Второй лиги Б, в котором «Арсенал-2 Тула» встретится с одним из лидеров сезона – «Динамо Брянск». Хозяева находятся в поиске формы и терпят серию поражений, в то время как гости демонстрируют стабильность и уверенность в игре.

«Арсенал-2 Тула»

Резервная команда тульского клуба проводит сложный отрезок сезона. После восьми туров команда располагается на 12-й строчке с 7 очками. В последних четырeх матчах «Арсенал-2» потерпел четыре поражения подряд, при этом пропустив 9 голов – в среднем 1.80 за игру. При этом команда продолжает находить возможности для гола – 5 мячей за последние 5 туров, что соответствует средней результативности в 1.00.

Основная проблема – слабая оборона. «Арсенал-2 Тула» пропускает в 9 матчах кряду, и это делает задачу на ближайшую игру крайне сложной. Даже несмотря на домашний фактор, «Арсенал-2» выглядит уязвимым в борьбе против хорошо организованного соперника.

«Динамо Брянск»

«Динамо» – один из самых стабильных коллективов группы. Команда из Брянска набрала 16 очков в восьми матчах, уверенно расположившись в зоне лидеров. В последних пяти турах подопечные Евгения Харлачeва забили 5 мячей и пропустили всего 2, в среднем пропуская 0.40 гола за игру. Их игра выстроена на строгой обороне и грамотном контроле темпа.

Брянцы уверенно чувствуют себя на выезде и умеют наказывать за позиционные ошибки. При этом голы они добывают системно, а не за счeт индивидуальных всплесков. Александр Шленкин остаeтся главной ударной силой – 4 гола в 19 матчах.

Факты о командах

«Арсенал-2 Тула»

  • Проигрывает в 4 последних матчах
  • Пропускает в 9 матчах подряд
  • В среднем 1.80 гола пропущено за игру (последние 5 матчей)
  • В среднем 1.00 гола забивает за матч

«Динамо Брянск»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • Пропускает в среднем 0.40 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Побеждает в 4 последних матчах против «Арсенала-2»
  • В среднем 1.00 гола забивает за игру

Личные встречи
10% (1)
20% (2)
70% (7)
3
Забитых мячей
20
0.3
В среднем за матч
2
1:0
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  5:0
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Вторая лига. Группа 3, 22 тур
Арсенал-2
1 : 2
13.11.2022
Динамо Бр
Россия. Вторая лига. Группа 3, 1 тур
Динамо Бр
4 : 0
16.07.2022
Арсенал-2
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 20 тур
Арсенал-2
0 : 4
04.11.2021
Динамо Бр
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 8 тур
Динамо Бр
1 : 0
04.09.2021
Арсенал-2
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Арсенал-2
1 : 0
14.05.2017
Динамо Бр
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 6 тур
Динамо Бр
5 : 0
25.08.2016
Арсенал-2
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 15 тур
Арсенал-2
0 : 1
25.10.2015
Динамо Бр
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 3 тур
Динамо Бр
0 : 0
03.08.2015
Арсенал-2
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 28 тур
Динамо Бр
1 : 1
24.05.2015
Арсенал-2
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 14 тур
Арсенал-2
0 : 2
05.10.2014
Динамо Бр
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Прогноз на матч «Арсенал-2 Тула» – «Динамо Брянск»

«Арсенал-2» продолжает терять очки и выглядит крайне нестабильно, особенно в обороне. На этом фоне «Динамо Брянск» выглядит организованно и надeжно. Вряд ли матч получится результативным, но класс и дисциплина гостей должны сыграть ключевую роль.

Прогноз на точный счeт: 0:2 в пользу «Динамо Брянск».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 0:2 в пользу «Динамо Брянск» – коэффициент 6.00
  • Победа «Динамо Брянск» – коэффициент 1.88
  • Индивидуальный тотал «Арсенал-2 Тула» меньше 1.0 – коэффициент 1.72

6.00
Точный счёт 0:2 в пользу «Динамо Брянск»
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Автор: Воронцов Егор
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Динамо Бр Арсенал-2
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