25 мая на стадионе «Академии Арсенал» состоится матч 9-го тура Второй лиги Б, в котором «Арсенал-2 Тула» встретится с одним из лидеров сезона – «Динамо Брянск». Хозяева находятся в поиске формы и терпят серию поражений, в то время как гости демонстрируют стабильность и уверенность в игре.
«Арсенал-2 Тула»
Резервная команда тульского клуба проводит сложный отрезок сезона. После восьми туров команда располагается на 12-й строчке с 7 очками. В последних четырeх матчах «Арсенал-2» потерпел четыре поражения подряд, при этом пропустив 9 голов – в среднем 1.80 за игру. При этом команда продолжает находить возможности для гола – 5 мячей за последние 5 туров, что соответствует средней результативности в 1.00.
Основная проблема – слабая оборона. «Арсенал-2 Тула» пропускает в 9 матчах кряду, и это делает задачу на ближайшую игру крайне сложной. Даже несмотря на домашний фактор, «Арсенал-2» выглядит уязвимым в борьбе против хорошо организованного соперника.
«Динамо Брянск»
«Динамо» – один из самых стабильных коллективов группы. Команда из Брянска набрала 16 очков в восьми матчах, уверенно расположившись в зоне лидеров. В последних пяти турах подопечные Евгения Харлачeва забили 5 мячей и пропустили всего 2, в среднем пропуская 0.40 гола за игру. Их игра выстроена на строгой обороне и грамотном контроле темпа.
Брянцы уверенно чувствуют себя на выезде и умеют наказывать за позиционные ошибки. При этом голы они добывают системно, а не за счeт индивидуальных всплесков. Александр Шленкин остаeтся главной ударной силой – 4 гола в 19 матчах.
Факты о командах
«Арсенал-2 Тула»
- Проигрывает в 4 последних матчах
- Пропускает в 9 матчах подряд
- В среднем 1.80 гола пропущено за игру (последние 5 матчей)
- В среднем 1.00 гола забивает за матч
«Динамо Брянск»
- Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
- Пропускает в среднем 0.40 гола за игру (последние 5 матчей)
- Побеждает в 4 последних матчах против «Арсенала-2»
- В среднем 1.00 гола забивает за игру
Прогноз на матч «Арсенал-2 Тула» – «Динамо Брянск»
«Арсенал-2» продолжает терять очки и выглядит крайне нестабильно, особенно в обороне. На этом фоне «Динамо Брянск» выглядит организованно и надeжно. Вряд ли матч получится результативным, но класс и дисциплина гостей должны сыграть ключевую роль.
Прогноз на точный счeт: 0:2 в пользу «Динамо Брянск».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 0:2 в пользу «Динамо Брянск» – коэффициент 6.00
- Победа «Динамо Брянск» – коэффициент 1.88
- Индивидуальный тотал «Арсенал-2 Тула» меньше 1.0 – коэффициент 1.72