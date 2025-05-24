25 мая на стадионе «Академии Арсенал» состоится матч 9-го тура Второй лиги Б, в котором «Арсенал-2 Тула» встретится с одним из лидеров сезона – «Динамо Брянск». Хозяева находятся в поиске формы и терпят серию поражений, в то время как гости демонстрируют стабильность и уверенность в игре.

«Арсенал-2 Тула»

Резервная команда тульского клуба проводит сложный отрезок сезона. После восьми туров команда располагается на 12-й строчке с 7 очками. В последних четырeх матчах «Арсенал-2» потерпел четыре поражения подряд, при этом пропустив 9 голов – в среднем 1.80 за игру. При этом команда продолжает находить возможности для гола – 5 мячей за последние 5 туров, что соответствует средней результативности в 1.00.

Основная проблема – слабая оборона. «Арсенал-2 Тула» пропускает в 9 матчах кряду, и это делает задачу на ближайшую игру крайне сложной. Даже несмотря на домашний фактор, «Арсенал-2» выглядит уязвимым в борьбе против хорошо организованного соперника.

«Динамо Брянск»

«Динамо» – один из самых стабильных коллективов группы. Команда из Брянска набрала 16 очков в восьми матчах, уверенно расположившись в зоне лидеров. В последних пяти турах подопечные Евгения Харлачeва забили 5 мячей и пропустили всего 2, в среднем пропуская 0.40 гола за игру. Их игра выстроена на строгой обороне и грамотном контроле темпа.

Брянцы уверенно чувствуют себя на выезде и умеют наказывать за позиционные ошибки. При этом голы они добывают системно, а не за счeт индивидуальных всплесков. Александр Шленкин остаeтся главной ударной силой – 4 гола в 19 матчах.

Факты о командах

«Арсенал-2 Тула»

Проигрывает в 4 последних матчах

Пропускает в 9 матчах подряд

В среднем 1.80 гола пропущено за игру (последние 5 матчей)

В среднем 1.00 гола забивает за матч

«Динамо Брянск»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

Пропускает в среднем 0.40 гола за игру (последние 5 матчей)

Побеждает в 4 последних матчах против «Арсенала-2»

В среднем 1.00 гола забивает за игру

Личные встречи 10% (1) 20% (2) 70% (7) 3 Забитых мячей 20 0.3 В среднем за матч 2 1:0 Крупнейшая победа 5:0 Самый результативный матч: 5:0 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. Вторая лига. Группа 3, 22 тур Арсенал-2 1 : 2 Динамо Бр Россия. Вторая лига. Группа 3, 1 тур Динамо Бр 4 : 0 Арсенал-2 Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 20 тур Арсенал-2 0 : 4 Динамо Бр Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 8 тур Динамо Бр 1 : 0 Арсенал-2 Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур Арсенал-2 1 : 0 Динамо Бр Россия. ПФЛ. Зона Центр, 6 тур Динамо Бр 5 : 0 Арсенал-2 Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 15 тур Арсенал-2 0 : 1 Динамо Бр Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 3 тур Динамо Бр 0 : 0 Арсенал-2 Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 28 тур Динамо Бр 1 : 1 Арсенал-2 Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 14 тур Арсенал-2 0 : 2 Динамо Бр

Прогноз на матч «Арсенал-2 Тула» – «Динамо Брянск»

«Арсенал-2» продолжает терять очки и выглядит крайне нестабильно, особенно в обороне. На этом фоне «Динамо Брянск» выглядит организованно и надeжно. Вряд ли матч получится результативным, но класс и дисциплина гостей должны сыграть ключевую роль.

Прогноз на точный счeт: 0:2 в пользу «Динамо Брянск».

Рекомендованные ставки: