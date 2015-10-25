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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Арсенал-2 - Динамо Бр
Арсенал-2 - Динамо Бр: обзор матча 25 октября 2015
Арсенал-2
25.10.2015, воскресенье, 14:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 15 тур
0 : 1
Завершен
Динамо Бр
21'
Н. Бондарев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал-2 - Динамо Бр
90'
Замена
А. Рыченков
️️️️
А. Фомичев
Замена
А. Лобзин
️️️️
А. Закарлюка
90'
Замена
Р. Изотов
️️️️
Д. Стародуб
87'
Замена
В. Альшанский
️️️️
П. Сергеев
85'
75'
Желтая карточка
А. Сальников
55'
Пенальти не реализован!
А. Сальников
21'
ГОЛ! 0:1!
Н. Бондарев
Замена
Н. Сорокин
️️️️
Д. Шилов
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал-2
35
Максим Староверов
ВР
2
Александр Чибиров
ЦЗ
92
Андрей Налетов
ЦЗ
55
Артур Фарион
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
27
Артем Мингазов
ОП
20
Павел Сергеев
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
11
Алексей Базанов
ЦФ
17
Александр Закарлюка
ЦФ
Главный тренер
Василий Рожнов
Динамо Бр
90
Владимир Мухин
ВР
24
Константин Зайцев
ВР
21
Артур Ефременко
ЦЗ
9
Александр Фомичев
ЦЗ
99
Сергей Гаврилов
ПЗ
9
Никита Имуллин
ОП
32
Александр Сычев
ЦП
7
Никита Бондарев
ЦП
47
Андрей Сальников
ЦФ
2
Владимир Семин
ЦФ
25
Сергей Синяев
ЦФ
Главный тренер
Олег Гарин
Арсенал-2
36
Михаил Левашов
ВР
2
Никита Сорокин
ЦЗ
40
Павел Борисов
ЦЗ
80
Рустам Норматов
ЦЗ
30
Валерий Альшанский
ЦФ
9
Роман Изотов
ЦФ
26
Аркадий Лобзин
ЦФ
Динамо Бр
14
Вадим Карпов
ВР
5
Никита Бондаренко
ЦЗ
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
17
Денис Фролов
ЦФ
12
Дмитрий Авраменко
ЦФ
20
Андрей Рыченков
ЦФ
3-3-2-2
35
Староверов
2
Чибиров
92
Налетов
55
Фарион
11
Стародуб
27
Мингазов
9
Шилов
20
Сергеев
24
Смирнов
17
Закарлюка
11
Базанов
3-1-2-3
90
Мухин
99
Гаврилов
9
Фомичев
21
Ефременко
9
Имуллин
32
Сычев
7
Бондарев
25
Синяев
2
Семин
47
Сальников
9
Шилов
2
Сорокин
2
Сорокин
9
Шилов
20
Сергеев
30
Альшанский
30
Альшанский
20
Сергеев
11
Стародуб
9
Изотов
9
Изотов
11
Стародуб
17
Закарлюка
26
Лобзин
26
Лобзин
17
Закарлюка
9
Фомичев
20
Рыченков
20
Рыченков
9
Фомичев
Остались в запасе
Арсенал-2
Динамо Бр
40
Павел Борисов
ЦЗ
80
Рустам Норматов
ЦЗ
36
Михаил Левашов
ВР
Главный тренер
Василий Рожнов
17
Денис Фролов
ЦФ
12
Дмитрий Авраменко
ЦФ
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
5
Никита Бондаренко
ЦЗ
14
Вадим Карпов
ВР
Главный тренер
Олег Гарин
Остались в запасе
40
Павел Борисов
ЦЗ
80
Рустам Норматов
ЦЗ
36
Михаил Левашов
ВР
Остались в запасе
17
Денис Фролов
ЦФ
12
Дмитрий Авраменко
ЦФ
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
5
Никита Бондаренко
ЦЗ
14
Вадим Карпов
ВР
Главный тренер
Василий Рожнов
Главный тренер
Олег Гарин
Статистика матча Арсенал-2 - Динамо Бр
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Ротор-2
1 : 1
31.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Арсенал-2
0 : 1
25.10.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Арсенал-2
1 : 0
11.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Родина-М
1 : 0
03.10.2026
Арсенал-2
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Исаев
(Великие Луки)
Стадион:
ДЮСШ "Арсенал"
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