Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Динамо Бр - Арсенал-2
Динамо Бр - Арсенал-2: обзор матча 03 августа 2015
Динамо Бр
03.08.2015, понедельник, 18:30
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 3 тур
0 : 0
Завершен
Арсенал-2
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Бр - Арсенал-2
88'
Замена
А. Крючков
️️️️
А. Базанов
Замена
Н. Бондаренко
️️️️
А. Акопян
87'
Замена
Д. Фролов
️️️️
Е. Синица
78'
Замена
А. Сычев
️️️️
Д. Авраменко
74'
70'
Замена
В. Альшанский
️️️️
А. Закарлюка
Замена
Н. Бондарев
️️️️
А. Фомичев
66'
Замена
В. Семин
️️️️
С. Синяев
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Бр
90
Владимир Мухин
ВР
24
Константин Зайцев
ВР
21
Артур Ефременко
ЦЗ
23
Павел Томилин
ЦЗ
35
Евгений Синица
ЦЗ
9
Александр Фомичев
ЦЗ
99
Сергей Гаврилов
ПЗ
4
Аркадий Акопян
ЛП
9
Никита Имуллин
ОП
25
Сергей Синяев
ЦФ
12
Дмитрий Авраменко
ЦФ
Главный тренер
Олег Гарин
Арсенал-2
35
Максим Староверов
ВР
2
Александр Чибиров
ЦЗ
92
Андрей Налетов
ЦЗ
55
Артур Фарион
ЦЗ
20
Павел Сергеев
ЦП
33
Александр Котенко
ЦП
73
Ренат Гагиты
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
11
Алексей Базанов
ЦФ
17
Александр Закарлюка
ЦФ
Главный тренер
Василий Рожнов
Динамо Бр
14
Вадим Карпов
ВР
5
Никита Бондаренко
ЦЗ
7
Никита Бондарев
ЦП
32
Александр Сычев
ЦП
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
2
Владимир Семин
ЦФ
17
Денис Фролов
ЦФ
Арсенал-2
36
Михаил Левашов
ВР
2
Никита Сорокин
ЦЗ
27
Артем Мингазов
ОП
21
Александр Крючков
ОП
97
Денис Скоролупов
ЦП
30
Валерий Альшанский
ЦФ
9
Роман Изотов
ЦФ
3-3-1-2
90
Мухин
23
Томилин
35
Синица
9
Фомичев
21
Ефременко
9
Имуллин
99
Гаврилов
4
Акопян
12
Авраменко
25
Синяев
3-5-2
35
Староверов
2
Чибиров
92
Налетов
55
Фарион
77
Лепский
33
Котенко
73
Гагиты
24
Смирнов
20
Сергеев
17
Закарлюка
11
Базанов
25
Синяев
2
Семин
2
Семин
25
Синяев
9
Фомичев
7
Бондарев
7
Бондарев
9
Фомичев
12
Авраменко
32
Сычев
32
Сычев
12
Авраменко
35
Синица
17
Фролов
17
Фролов
35
Синица
4
Акопян
5
Бондаренко
5
Бондаренко
4
Акопян
17
Закарлюка
30
Альшанский
30
Альшанский
17
Закарлюка
11
Базанов
21
Крючков
21
Крючков
11
Базанов
Остались в запасе
Динамо Бр
Арсенал-2
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
14
Вадим Карпов
ВР
Главный тренер
Олег Гарин
2
Никита Сорокин
ЦЗ
27
Артем Мингазов
ОП
97
Денис Скоролупов
ЦП
9
Роман Изотов
ЦФ
36
Михаил Левашов
ВР
Главный тренер
Василий Рожнов
Остались в запасе
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
14
Вадим Карпов
ВР
Остались в запасе
2
Никита Сорокин
ЦЗ
27
Артем Мингазов
ОП
97
Денис Скоролупов
ЦП
9
Роман Изотов
ЦФ
36
Михаил Левашов
ВР
Главный тренер
Олег Гарин
Главный тренер
Василий Рожнов
Статистика матча Динамо Бр - Арсенал-2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Ротор-2
1 : 1
31.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Арсенал-2
0 : 1
25.10.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Арсенал-2
1 : 0
11.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Родина-М
1 : 0
03.10.2026
Арсенал-2
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Динамо
Новости команд
Все
Динамо Бр
Арсенал-2
Канчельскис готов возглавить «Локомотив»: «Живу недалеко от стадиона»
15 ноября
1
Канчельскис удивлен происходящим в клубе РПЛ: «Зачем эта мышиная возня?»
14 ноября
2
Канчельскис прокомментировал расширение РПЛ
12 ноября
2
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
Определены две причины тяжелого бедствия «Краснодара»
6 ноября
4
Канчельскис готов возглавить «Локомотив»: «Живу недалеко от стадиона»
15 ноября
1
Канчельскис удивлен происходящим в клубе РПЛ: «Зачем эта мышиная возня?»
14 ноября
2
Канчельскис прокомментировал расширение РПЛ
12 ноября
2
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
Определены две причины тяжелого бедствия «Краснодара»
6 ноября
4
«Родина-М» – «Арсенал-2»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Арсенал-2» – «Металлург»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
Клуб Первой лиги расстался с 6 футболистами, 2 из них играли за «Спартак» в РПЛ
3 июля
«Арсенал-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.70
13 июня
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+