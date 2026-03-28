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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Спартак Т - Сатурн
Спартак Т - Сатурн: обзор матча 28 марта 2026
Спартак Т
28.03.2026, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 1 тур
1 : 0
Завершен
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Сатурн
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3 июля
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1
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«Сатурн» – «Зенит» Пенза: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.57
5 июня
«Спартак» Тамбов – «Салют»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.25
29 мая
«Спартак» Тамбов – «Салют»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.25
29 мая
Вратарь московского «Спартака» перешел в тамбовский
26 января
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«Кристалл-МЭЗТ» – «Спартак Тамбов»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.92
2025.09.09 08:59
«Спартак Тамбов» – «Металлург Липецк»: прогноз и ставки на матч 19 августа с коэффициентом 1.74
2025.08.18 08:54
Прогноз на точный счeт матча «Спартак Тамбов» – «Ротор-2»: Вторая лига Б, 15 июня 2025 года
2025.06.14 12:13
ЦСКА расстался с игроком, забившим 20 голов в молодежке, и племянником Романа Еременко
3 июля
Нападающий «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
30 июня
1
На бывшем стадионе РПЛ натуральный газон поменяют на искусственный
22 июня
2
«Сатурн» – «Зенит» Пенза: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.57
5 июня
«Сатурн» – «Рязань»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 3
29 мая
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