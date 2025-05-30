31 мая на стадионе «Труд» в Обнинске состоится матч 10-го тура Второй лиги Б между последней командой чемпионата – «Квантом» и нестабильным, но опасным в атаке «Арсеналом-2». Обе команды находятся в нижней части таблицы, и очки в таких матчах на вес золота. Несмотря на проблемы гостей в выездных играх, они выглядят фаворитом против аутсайдера лиги.
«Квант»
Форма «Кванта» вызывает серьeзные опасения. Команда не выигрывает в текущем сезоне ни одного матча – всего 4 очка после 9 туров, 16-е место и самая слабая оборона турнира. За последние пять матчей коллектив пропустил 17 мячей (в среднем 3.4 за игру), забив лишь один. Оборонительные провалы сочетаются с полным отсутствием креатива в атаке, и даже домашний фактор не даeт никакого преимущества – три разгромных поражения на своeм поле за последние пять туров.
Настрой и боеспособность коллектива находятся под сомнением. Команда пропускает быстро, а затем не может переломить ход игры, теряя концентрацию. Всe это говорит о системных проблемах в игровом плане, на которые пока не найдено решений.
«Арсенал-2»
Молодeжка из Тулы набрала 10 очков и занимает 11-е место. В последних турах команда демонстрирует оживление в атаке – забивает в трeх матчах подряд, в том числе одолела крепкое «Динамо Брянск» со счeтом 2:1. Однако, несмотря на успехи дома, в гостях «Арсенал-2» остаeтся одной из слабейших команд – 11 матчей подряд без побед вне родных стен.
Оборона также не внушает доверия: 9 пропущенных голов в 5 последних матчах, постоянные ошибки при стандартных положениях и неуверенная игра центральных защитников. Тем не менее, против разваленной обороны «Кванта» даже такая линия может смотреться убедительно. В атаке туляки действуют на эмоциях и скорости, чего вполне может хватить, чтобы вскрыть оборону соперника.
Факты о командах
«Квант»
- Не выигрывает в 9 матчах подряд
- В среднем 0.20 гола за игру, 3.40 – пропущено
- Пропускает в 5 последних играх
- Последняя победа в официальных матчах – в прошлом сезоне
«Арсенал-2»
- Не выигрывает в гостях 11 матчей
- Пропускает в 10 играх подряд
- В последних 5 играх: 5 голов забито, 9 пропущено
- Забивает в 3 матчах подряд
Прогноз на матч «Квант» – «Арсенал-2»
Даже несмотря на слабую форму гостей в выездных матчах, их шансы на победу выглядят более весомо. «Квант» стабильно уступает с крупным счeтом, не демонстрируя признаков прогресса. «Арсенал-2» способен воспользоваться провалами в обороне соперника и добыть долгожданную гостевую победу. Вероятнее всего, хозяева вновь не смогут поразить ворота соперника, а гости реализуют минимум два своих момента.
Прогноз на точный счeт: 0:2 в пользу «Арсенала-2
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 0:2 в пользу Арсенала-2 – коэффициент 6.20
- Победа «Арсенал-2» – коэффициент 2.10
- Индивидуальный тотал «Квант» меньше 0.5 – коэффициент 2.35