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Прогноз на точный счёт матча «Квант» – «Арсенал-2»: Вторая лига Б, 31 мая 2025

30 мая 2025 16:41
Квант - Арсенал-2
31 мая 2025, суббота 15:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 10 тур
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6.20
Точный счёт 0:2 в пользу Арсенала-2
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31 мая на стадионе «Труд» в Обнинске состоится матч 10-го тура Второй лиги Б между последней командой чемпионата – «Квантом» и нестабильным, но опасным в атаке «Арсеналом-2». Обе команды находятся в нижней части таблицы, и очки в таких матчах на вес золота. Несмотря на проблемы гостей в выездных играх, они выглядят фаворитом против аутсайдера лиги.

«Квант»

Форма «Кванта» вызывает серьeзные опасения. Команда не выигрывает в текущем сезоне ни одного матча – всего 4 очка после 9 туров, 16-е место и самая слабая оборона турнира. За последние пять матчей коллектив пропустил 17 мячей (в среднем 3.4 за игру), забив лишь один. Оборонительные провалы сочетаются с полным отсутствием креатива в атаке, и даже домашний фактор не даeт никакого преимущества – три разгромных поражения на своeм поле за последние пять туров.

Настрой и боеспособность коллектива находятся под сомнением. Команда пропускает быстро, а затем не может переломить ход игры, теряя концентрацию. Всe это говорит о системных проблемах в игровом плане, на которые пока не найдено решений.

«Арсенал-2»

Молодeжка из Тулы набрала 10 очков и занимает 11-е место. В последних турах команда демонстрирует оживление в атаке – забивает в трeх матчах подряд, в том числе одолела крепкое «Динамо Брянск» со счeтом 2:1. Однако, несмотря на успехи дома, в гостях «Арсенал-2» остаeтся одной из слабейших команд – 11 матчей подряд без побед вне родных стен.

Оборона также не внушает доверия: 9 пропущенных голов в 5 последних матчах, постоянные ошибки при стандартных положениях и неуверенная игра центральных защитников. Тем не менее, против разваленной обороны «Кванта» даже такая линия может смотреться убедительно. В атаке туляки действуют на эмоциях и скорости, чего вполне может хватить, чтобы вскрыть оборону соперника.

Факты о командах

«Квант»

  • Не выигрывает в 9 матчах подряд
  • В среднем 0.20 гола за игру, 3.40 – пропущено
  • Пропускает в 5 последних играх
  • Последняя победа в официальных матчах – в прошлом сезоне

«Арсенал-2»

  • Не выигрывает в гостях 11 матчей
  • Пропускает в 10 играх подряд
  • В последних 5 играх: 5 голов забито, 9 пропущено
  • Забивает в 3 матчах подряд

Личные встречи
29% (2)
29% (2)
43% (3)
5
Забитых мячей
11
0.71
В среднем за матч
1.57
2:1
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  5:0
Самая крупная ничья:  1:1
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Арсенал-2
2 : 0
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2 : 1
26.05.2024
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0 : 0
29.07.2023
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2 : 1
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5 : 0
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Прогноз на матч «Квант» – «Арсенал-2»

Даже несмотря на слабую форму гостей в выездных матчах, их шансы на победу выглядят более весомо. «Квант» стабильно уступает с крупным счeтом, не демонстрируя признаков прогресса. «Арсенал-2» способен воспользоваться провалами в обороне соперника и добыть долгожданную гостевую победу. Вероятнее всего, хозяева вновь не смогут поразить ворота соперника, а гости реализуют минимум два своих момента.

Прогноз на точный счeт: 0:2 в пользу «Арсенала-2

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 0:2 в пользу Арсенала-2 – коэффициент 6.20
  • Победа «Арсенал-2» – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Квант» меньше 0.5 – коэффициент 2.35

6.20
Точный счёт 0:2 в пользу Арсенала-2
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Автор: Гроховский Сергей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Арсенал-2 Квант
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