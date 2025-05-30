31 мая на стадионе «Труд» в Обнинске состоится матч 10-го тура Второй лиги Б между последней командой чемпионата – «Квантом» и нестабильным, но опасным в атаке «Арсеналом-2». Обе команды находятся в нижней части таблицы, и очки в таких матчах на вес золота. Несмотря на проблемы гостей в выездных играх, они выглядят фаворитом против аутсайдера лиги.

«Квант»

Форма «Кванта» вызывает серьeзные опасения. Команда не выигрывает в текущем сезоне ни одного матча – всего 4 очка после 9 туров, 16-е место и самая слабая оборона турнира. За последние пять матчей коллектив пропустил 17 мячей (в среднем 3.4 за игру), забив лишь один. Оборонительные провалы сочетаются с полным отсутствием креатива в атаке, и даже домашний фактор не даeт никакого преимущества – три разгромных поражения на своeм поле за последние пять туров.

Настрой и боеспособность коллектива находятся под сомнением. Команда пропускает быстро, а затем не может переломить ход игры, теряя концентрацию. Всe это говорит о системных проблемах в игровом плане, на которые пока не найдено решений.

«Арсенал-2»

Молодeжка из Тулы набрала 10 очков и занимает 11-е место. В последних турах команда демонстрирует оживление в атаке – забивает в трeх матчах подряд, в том числе одолела крепкое «Динамо Брянск» со счeтом 2:1. Однако, несмотря на успехи дома, в гостях «Арсенал-2» остаeтся одной из слабейших команд – 11 матчей подряд без побед вне родных стен.

Оборона также не внушает доверия: 9 пропущенных голов в 5 последних матчах, постоянные ошибки при стандартных положениях и неуверенная игра центральных защитников. Тем не менее, против разваленной обороны «Кванта» даже такая линия может смотреться убедительно. В атаке туляки действуют на эмоциях и скорости, чего вполне может хватить, чтобы вскрыть оборону соперника.

Факты о командах

«Квант»

Не выигрывает в 9 матчах подряд

В среднем 0.20 гола за игру, 3.40 – пропущено

Пропускает в 5 последних играх

Последняя победа в официальных матчах – в прошлом сезоне

«Арсенал-2»

Не выигрывает в гостях 11 матчей

Пропускает в 10 играх подряд

В последних 5 играх: 5 голов забито, 9 пропущено

Забивает в 3 матчах подряд

Личные встречи 29% (2) 29% (2) 43% (3) 5 Забитых мячей 11 0.71 В среднем за матч 1.57 2:1 Крупнейшая победа 5:0 Самый результативный матч: 5:0 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур Арсенал-2 2 : 0 Квант Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 8 тур Квант 2 : 1 Арсенал-2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур Квант 0 : 0 Арсенал-2 Россия. Вторая лига. Группа 3, 21 тур Квант 2 : 1 Арсенал-2 Россия. Вторая лига. Группа 3, 11 тур Арсенал-2 5 : 0 Квант Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 8 тур Квант 0 : 1 Арсенал-2 Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 3 тур Арсенал-2 1 : 1 Квант

Прогноз на матч «Квант» – «Арсенал-2»

Даже несмотря на слабую форму гостей в выездных матчах, их шансы на победу выглядят более весомо. «Квант» стабильно уступает с крупным счeтом, не демонстрируя признаков прогресса. «Арсенал-2» способен воспользоваться провалами в обороне соперника и добыть долгожданную гостевую победу. Вероятнее всего, хозяева вновь не смогут поразить ворота соперника, а гости реализуют минимум два своих момента.

Прогноз на точный счeт: 0:2 в пользу «Арсенала-2

Рекомендованные ставки: