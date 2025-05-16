17 мая на столичном стадионе «Янтарь» пройдет матч 8-го тура Второй лиги Б между двумя командами из нижней части таблицы – «Строгино» и «Арсеналом-2». Обе команды испытывают серьезные игровые трудности и находятся в поиске выхода из череды неудачных результатов.

«Строгино»

Московский коллектив имеет 6 очков после 7 матчей и занимает 12-е место. В последних турах «Строгино» с трудом набирает очки – три матча подряд без побед и при этом четыре игры подряд с пропущенными мячами. Команда плохо держит концентрацию в обороне, о чeм говорят 9 пропущенных голов в пяти встречах.

Тем не менее, в атаке «Строгино» способен создавать моменты: 5 голов в пяти матчах – показатель средней результативности, и коллектив не уходит с поля без забитого в матчах против соперников такого же уровня. Но нестабильность обороны нивелирует атакующие усилия.

«Арсенал-2»

Филиал тульского клуба находится ещe в более сложной ситуации: всего 4 очка после 7 туров и 13-е место. Четыре поражения подряд, девять матчей с пропущенными – очевидный кризис, особенно в защите. «Арсенал-2» слишком уязвим при стандартных положениях и часто допускает позиционные ошибки.

Тем не менее, в атаке команда показывает признаки жизни. За пять последних матчей забито столько же голов – 5, и Илья Азявин остаeтся самым заметным игроком нападения, отличившись в двух стартовых играх.

Факты о командах

«Строгино»

Не побеждает в 3 последних матчах

Пропускает в 4 встречах подряд

В среднем 1.80 пропущенных и 1.00 забитого за матч в последних 5 играх

Забивает в 5 матчах подряд против «Арсенала-2»

«Арсенал-2»

4 поражения подряд

Пропускает в 9 последних матчах

В среднем 1.80 пропущенных и 1.00 забитого за матч в последних 5 играх

Забивает в 5 из 7 последних матчей

Личные встречи 80% (4) 20% (1) 0% (0) 7 Забитых мячей 3 1.4 В среднем за матч 0.6 2:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 1:2 Самая крупная ничья: 2:2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур Строгино 1 : 0 Арсенал-2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур Арсенал-2 0 : 1 Строгино Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур Арсенал-2 2 : 2 Строгино Россия. Вторая лига. Группа 3, 12 тур Строгино 1 : 0 Арсенал-2 Россия. Вторая лига. Группа 3, 2 тур Арсенал-2 1 : 2 Строгино

Прогноз на матч «Строгино» – «Арсенал-2»

Обе команды имеют схожие показатели как в атаке, так и в защите. Они не блещут в обороне, но при этом регулярно забивают. Вероятность ничейного результата выглядит высокой – команды равны по классу и форме, и никто не обладает явным преимуществом.

Матч, скорее всего, пройдeт в обоюдоострой манере с голами с обеих сторон. «Строгино» играет дома и, скорее всего, будет ближе к победе, но нестабильная защита может не удержать результат. Ожидается упорная борьба с ничейным исходом.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки: