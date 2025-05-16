17 мая на столичном стадионе «Янтарь» пройдет матч 8-го тура Второй лиги Б между двумя командами из нижней части таблицы – «Строгино» и «Арсеналом-2». Обе команды испытывают серьезные игровые трудности и находятся в поиске выхода из череды неудачных результатов.
«Строгино»
Московский коллектив имеет 6 очков после 7 матчей и занимает 12-е место. В последних турах «Строгино» с трудом набирает очки – три матча подряд без побед и при этом четыре игры подряд с пропущенными мячами. Команда плохо держит концентрацию в обороне, о чeм говорят 9 пропущенных голов в пяти встречах.
Тем не менее, в атаке «Строгино» способен создавать моменты: 5 голов в пяти матчах – показатель средней результативности, и коллектив не уходит с поля без забитого в матчах против соперников такого же уровня. Но нестабильность обороны нивелирует атакующие усилия.
«Арсенал-2»
Филиал тульского клуба находится ещe в более сложной ситуации: всего 4 очка после 7 туров и 13-е место. Четыре поражения подряд, девять матчей с пропущенными – очевидный кризис, особенно в защите. «Арсенал-2» слишком уязвим при стандартных положениях и часто допускает позиционные ошибки.
Тем не менее, в атаке команда показывает признаки жизни. За пять последних матчей забито столько же голов – 5, и Илья Азявин остаeтся самым заметным игроком нападения, отличившись в двух стартовых играх.
Факты о командах
«Строгино»
- Не побеждает в 3 последних матчах
- Пропускает в 4 встречах подряд
- В среднем 1.80 пропущенных и 1.00 забитого за матч в последних 5 играх
- Забивает в 5 матчах подряд против «Арсенала-2»
«Арсенал-2»
- 4 поражения подряд
- Пропускает в 9 последних матчах
- В среднем 1.80 пропущенных и 1.00 забитого за матч в последних 5 играх
- Забивает в 5 из 7 последних матчей
Прогноз на матч «Строгино» – «Арсенал-2»
Обе команды имеют схожие показатели как в атаке, так и в защите. Они не блещут в обороне, но при этом регулярно забивают. Вероятность ничейного результата выглядит высокой – команды равны по классу и форме, и никто не обладает явным преимуществом.
Матч, скорее всего, пройдeт в обоюдоострой манере с голами с обеих сторон. «Строгино» играет дома и, скорее всего, будет ближе к победе, но нестабильная защита может не удержать результат. Ожидается упорная борьба с ничейным исходом.
Прогноз на точный счeт: 1:1.
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
- Индивидуальный тотал «Строгино» больше 1 – коэффициент 2.10