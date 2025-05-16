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Прогноз на точный счёт матча «Строгино» – «Арсенал-2»: Вторая лига Б, 17 мая 2025

16 мая 2025 12:05
Строгино - Арсенал-2
17 мая 2025, суббота 13:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 8 тур
Перейти в онлайн матча
6.50
Точный счёт 1:1
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17 мая на столичном стадионе «Янтарь» пройдет матч 8-го тура Второй лиги Б между двумя командами из нижней части таблицы – «Строгино» и «Арсеналом-2». Обе команды испытывают серьезные игровые трудности и находятся в поиске выхода из череды неудачных результатов.

«Строгино»

Московский коллектив имеет 6 очков после 7 матчей и занимает 12-е место. В последних турах «Строгино» с трудом набирает очки – три матча подряд без побед и при этом четыре игры подряд с пропущенными мячами. Команда плохо держит концентрацию в обороне, о чeм говорят 9 пропущенных голов в пяти встречах.

Тем не менее, в атаке «Строгино» способен создавать моменты: 5 голов в пяти матчах – показатель средней результативности, и коллектив не уходит с поля без забитого в матчах против соперников такого же уровня. Но нестабильность обороны нивелирует атакующие усилия.

«Арсенал-2»

Филиал тульского клуба находится ещe в более сложной ситуации: всего 4 очка после 7 туров и 13-е место. Четыре поражения подряд, девять матчей с пропущенными – очевидный кризис, особенно в защите. «Арсенал-2» слишком уязвим при стандартных положениях и часто допускает позиционные ошибки.

Тем не менее, в атаке команда показывает признаки жизни. За пять последних матчей забито столько же голов – 5, и Илья Азявин остаeтся самым заметным игроком нападения, отличившись в двух стартовых играх.

Факты о командах

«Строгино»

  • Не побеждает в 3 последних матчах
  • Пропускает в 4 встречах подряд
  • В среднем 1.80 пропущенных и 1.00 забитого за матч в последних 5 играх
  • Забивает в 5 матчах подряд против «Арсенала-2»

«Арсенал-2»

  • 4 поражения подряд
  • Пропускает в 9 последних матчах
  • В среднем 1.80 пропущенных и 1.00 забитого за матч в последних 5 играх
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей

Личные встречи
80% (4)
20% (1)
0% (0)
7
Забитых мячей
3
1.4
В среднем за матч
0.6
2:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Строгино
1 : 0
15.09.2024
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
Арсенал-2
0 : 1
01.06.2024
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Арсенал-2
2 : 2
12.11.2023
Строгино
Россия. Вторая лига. Группа 3, 12 тур
Строгино
1 : 0
22.09.2022
Арсенал-2
Россия. Вторая лига. Группа 3, 2 тур
Арсенал-2
1 : 2
24.07.2022
Строгино

Прогноз на матч «Строгино» – «Арсенал-2»

Обе команды имеют схожие показатели как в атаке, так и в защите. Они не блещут в обороне, но при этом регулярно забивают. Вероятность ничейного результата выглядит высокой – команды равны по классу и форме, и никто не обладает явным преимуществом.

Матч, скорее всего, пройдeт в обоюдоострой манере с голами с обеих сторон. «Строгино» играет дома и, скорее всего, будет ближе к победе, но нестабильная защита может не удержать результат. Ожидается упорная борьба с ничейным исходом.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Строгино» больше 1 – коэффициент 2.10

6.50
Точный счёт 1:1
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Автор: Бестужев Павел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Арсенал-2 Строгино
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