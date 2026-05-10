Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Арсенал-2 - СКА-Хабаровск-2: обзор матча 10 мая 2026

Арсенал-2
10.05.2026, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур
5 : 4
Завершен
СКА-Хабаровск-2
14' Д. Гусаров 37' Е. Князев 44' Д. Гусаров 54' Д. Григорьев 82' Д. Павлов
58' Н. Сулайманов 67' Д. Калмыков 73' Г. Аванесян 88' А. Максименко
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Арсенал-2 - СКА-Хабаровск-2
Завершен
Желтая карточка
Денис Сеник
90' +3
Замена
Алексей Белянин ️️️️➡️️ Дмитрий Гусаров
88'
Замена
Георгий Бадьин ️️️️➡️️ Ярослав Демченко
88'
88'
ГОЛ! 5:4! Александр Максименко
ГОЛ! 5:3! Даниил Павлов
82'
Замена
Данила Шрамко ️️️️➡️️ Денис Григорьев
75'
73'
ГОЛ! 4:3! Григорий Аванесян
Пас отдал Андрей Путилов
71'
Замена
Владислав Зых ️️️️➡️️ Степан Бурдаков
70'
Замена
Андрей Путилов ️️️️➡️️ Артур Секерин
67'
ГОЛ! 4:2! Даниил Калмыков
Пас отдал Нуртилек Сулайманов
65'
Желтая карточка
Николай Кураленя
Замена
Арнур Сагалбаев ️️️️➡️️ Алексей Колышев
65'
Замена
Артем Кузин ️️️️➡️️ Евгений Мухин
65'
61'
Замена
Василий Пилюгин ️️️️➡️️ Аслан Гояев
60'
Замена
Григорий Аванесян ️️️️➡️️ Никита Долин
Желтая карточка
Алексей Колышев
59'
58'
ГОЛ! 4:1! Нуртилек Сулайманов
ГОЛ! 4:0! Денис Григорьев
54'
53'
Желтая карточка
Аслан Гояев
ГОЛ! 3:0! Дмитрий Гусаров
44'
ГОЛ! 2:0! Егор Князев
37'
Желтая карточка
Даниил Павлов
25'
22'
Замена
Артур Секерин ️️️️➡️️ Артур Копылов
ГОЛ! 1:0! Дмитрий Гусаров
Пас отдал Даниил Павлов
14'
8'
Желтая карточка
Нуртилек Сулайманов
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал-2
1
Глеб Костелей
ВР
53
Ярослав Демченко
ЛЗ
53
Денис Григорьев
ЛЗ
87
Давид Гиголаев
ПЗ
63
Александр Кононыкин
ПЗ
56
Алексей Колышев
ЛП
90
Даниил Павлов
ЛП
36
Денис Сеник
ЦП
91
Егор Князев
ПП
78
Евгений Мухин
ПП
47
Дмитрий Гусаров
ЦФ
Главный тренер
Александр Шмаров
СКА-Хабаровск-2
65
Андрей Бойко
ВР
95
Максим Улезко
ЛЗ
79
Денис Першин
ЛЗ
67
Николай Кураленя
ЛЗ
34
Нуртилек Сулайманов
ПЗ
72
Даниил Калмыков
ПЗ
27
Аслан Гояев
ПЗ
87
Артур Копылов
ЛП
24
Никита Долин
ЦП
96
Александр Максименко
ПП
23
Степан Бурдаков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Протасов
Арсенал-2
78
Григорий Ладин
ЦЗ
69
Михаил Козин
ЦЗ
61
Алексей Белянин
ЦЗ
37
Матвей Ромашин
ЦЗ
52
Артем Кузин
ЦЗ
68
Вадим Фалеев
ЦЗ
66
Константин Нечкин
ЦЗ
46
Данила Шрамко
ЦЗ
55
Арнур Сагалбаев
ЦЗ
66
Тимур Хакимов
ЦЗ
38
Георгий Бадьин
ЦЗ
СКА-Хабаровск-2
75
Владимир Цапурин
ЦЗ
24
Василий Пилюгин
ЦЗ
85
Григорий Аванесян
ЦЗ
22
Андрей Путилов
ЦЗ
97
Владислав Зых
ЦЗ
25
Артур Секерин
ЛП
4-5-1
1
Костелей
53
Григорьев
87
Гиголаев
53
Демченко
63
Кононыкин
90
Павлов
91
Князев
56
Колышев
36
Сеник
78
Мухин
47
Гусаров
3-2-3-1
65
Бойко
72
Калмыков
95
Улезко
79
Першин
27
Гояев
67
Кураленя
96
Максименко
24
Долин
87
Копылов
23
Бурдаков
47
Гусаров
61
Белянин
61
Белянин
47
Гусаров
78
Мухин
52
Кузин
52
Кузин
78
Мухин
53
Григорьев
46
Шрамко
46
Шрамко
53
Григорьев
56
Колышев
55
Сагалбаев
55
Сагалбаев
56
Колышев
53
Демченко
38
Бадьин
38
Бадьин
53
Демченко
27
Гояев
24
Пилюгин
24
Пилюгин
27
Гояев
24
Долин
85
Аванесян
85
Аванесян
24
Долин
Секерин
22
Путилов
22
Путилов
Секерин
23
Бурдаков
97
Зых
97
Зых
23
Бурдаков
87
Копылов
25
Секерин
25
Секерин
87
Копылов
Остались в запасе
Арсенал-2
СКА-Хабаровск-2
78
Григорий Ладин
ЦЗ
69
Михаил Козин
ЦЗ
37
Матвей Ромашин
ЦЗ
68
Вадим Фалеев
ЦЗ
66
Константин Нечкин
ЦЗ
66
Тимур Хакимов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Шмаров
75
Владимир Цапурин
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Протасов
Остались в запасе
78
Григорий Ладин
ЦЗ
69
Михаил Козин
ЦЗ
37
Матвей Ромашин
ЦЗ
68
Вадим Фалеев
ЦЗ
66
Константин Нечкин
ЦЗ
66
Тимур Хакимов
ЦЗ
Остались в запасе
75
Владимир Цапурин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Шмаров
Главный тренер
Игорь Протасов
Статистика матча Арсенал-2 - СКА-Хабаровск-2
3
3
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
10
11
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
1
0
Информация о матче
Стадион:
ДЮСШ "Арсенал"
Новости команд
Все
Арсенал-2
СКА-Хабаровск-2
Клуб Первой лиги расстался с 6 футболистами, 2 из них играли за «Спартак» в РПЛ
3 июля
«Арсенал-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.70
13 июня
«Орел» – «СКА-Хабаровск-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 7.2
5 июня
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
«СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.35
29 мая
Клуб Первой лиги расстался с 6 футболистами, 2 из них играли за «Спартак» в РПЛ
3 июля
«Арсенал-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.70
13 июня
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
Во Второй лиге команды сыграли со счетом 9:3
2025.11.01 16:20
Прогноз на точный счет матча «Арсенал-2» – «Орел»: Вторая лига Б, 8 июня
2025.06.07 12:51
«Орел» – «СКА-Хабаровск-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 7.2
5 июня
«СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.35
29 мая
Во Второй лиге команды сыграли со счетом 9:3
2025.11.01 16:20
Прогноз на точный счет матча «СКА-Хабаровск-2» – «Знамя Труда»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
2025.05.30 15:54
Прогноз на точный счeт матча «Спартак Тамбов» – «СКА-Хабаровск-2»: Вторая лига Б, 17 мая 2025
2025.05.16 12:37
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Арсенал-2
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Квант
3 : 1
04.07.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Рязань
3 : 0
04.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Арсенал-2
0 : 4
28.06.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Орел
4 : 1
20.06.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Квант
3 : 1
04.07.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Арсенал-2
0 : 4
28.06.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Орел
4 : 1
20.06.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Арсенал-2
1 : 1
14.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Металлург Л
3 : 1
06.06.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Рязань
3 : 0
04.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Квант
1 : 3
20.06.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
СКА-Хабаровск-2
0 : 1
13.06.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Орел
1 : 1
06.06.2026
СКА-Хабаровск-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+