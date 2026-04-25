Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Орел - Ротор-2: обзор матча 25 апреля 2026

Орел
25.04.2026, суббота, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
0 : 0
Завершен
Ротор-2
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Орел - Ротор-2
Завершен
Замена
️️️️➡️️ Георгий Борисов
89'
80'
Замена
️️️️➡️️ Егор Тарин
Замена
️️️️➡️️ Павел Изотов
77'
67'
Замена
️️️️➡️️ Даниил Града
Замена
️️️️➡️️ Игорь Бугаенко
61'
60'
Желтая карточка
Дмитрий Локтев
56'
Замена
️️️️➡️️ Адриан Платон
Желтая карточка
Арсен Агаханов
46'
46'
Замена
️️️️➡️️ Роман Литенко
46'
Замена
️️️️➡️️ Тимофей Фалченко
39'
Желтая карточка
Алексей Погудин
Желтая карточка
Павел Изотов
27'
25'
Желтая карточка
Тимофей Фалченко
17'
Желтая карточка
Роман Литенко
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орел
57
Вадим Аверкиев
ВР
45
Степан Пятин
ЛЗ
5
Евгений Ушаков
ЛЗ
2
Сергей Хмелевской
ЛЗ
3
Андрей Якушин
ПЗ
97
Данила Соколов
ПЗ
70
Арсен Агаханов
ПЗ
9
Artem Oshkin
ЛП
10
Эмрах Набатов
ЦП
8
Дмитрий Меркулов
ПП
17
Максим Фатеев
ЦФ
Главный тренер
Петр Немов
Ротор-2
98
Иван Литвенок
ВР
70
Алексей Погудин
ЛЗ
2
Леон Амирханян
ЛЗ
75
Егор Кычанов
ЦЗ
20
Руслан Слепужников
ПЗ
95
Степан Правкин
ПЗ
11
Никита Логиш
ЛП
96
Расул Биджилов
ЦП
15
Матвей Асланян
ЦП
53
Дмитрий Локтев
ПП
24
Сергей Прокофьев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Орел
75
Павел Земсков
ЦЗ
24
Матвей Цыганков
ЦЗ
9
Aleksey Kiselev
ЦЗ
55
Дмитрий Копылов
ЦЗ
88
Архип Леонов
ЦЗ
24
Никита Котов
ЦЗ
11
Павел Изотов
ЛП
19
Георгий Борисов
ПП
31
Игорь Бугаенко
ЦФ
Ротор-2
7
Михаил Харлан
ЦЗ
99
Олег Лисицын
ЦЗ
12
Тимофей Фалченко
ПЗ
28
Даниил Града
ЛП
18
Роман Литенко
ЦП
91
Егор Тарин
ЦП
19
Адриан Платон
ЦФ
3-2-3-1
57
Аверкиев
97
Соколов
45
Пятин
5
Ушаков
2
Хмелевской
70
Агаханов
9
Oshkin
10
Набатов
8
Меркулов
17
Фатеев
3-2-4-1
98
Литвенок
20
Слепужников
70
Погудин
75
Кычанов
95
Правкин
2
Амирханян
53
Локтев
96
Биджилов
15
Асланян
11
Логиш
24
Прокофьев
11
Изотов
11
Изотов
19
Борисов
19
Борисов
31
Бугаенко
31
Бугаенко
12
Фалченко
12
Фалченко
28
Града
28
Града
18
Литенко
18
Литенко
91
Тарин
91
Тарин
19
Платон
19
Платон
Остались в запасе
Орел
Ротор-2
75
Павел Земсков
ЦЗ
24
Матвей Цыганков
ЦЗ
9
Aleksey Kiselev
ЦЗ
55
Дмитрий Копылов
ЦЗ
88
Архип Леонов
ЦЗ
24
Никита Котов
ЦЗ
Главный тренер
Петр Немов
7
Михаил Харлан
ЦЗ
99
Олег Лисицын
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Остались в запасе
75
Павел Земсков
ЦЗ
24
Матвей Цыганков
ЦЗ
9
Aleksey Kiselev
ЦЗ
55
Дмитрий Копылов
ЦЗ
88
Архип Леонов
ЦЗ
24
Никита Котов
ЦЗ
Остались в запасе
7
Михаил Харлан
ЦЗ
99
Олег Лисицын
ЦЗ
Главный тренер
Петр Немов
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Статистика матча Орел - Ротор-2
2
4
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
3
Нарушения
13
13
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
2
Информация о матче
Главный судья:
A. Meshkov
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Орел
Ротор-2
«Орел» – «СКА-Хабаровск-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 7.2
5 июня
«Шумбрат» – «Орел»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.58
30 мая
«Волна» Ковернино – «Ротор-2»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 1.85
26 мая
Во Второй лиге нападающий отбил пенальти на 94-й минуте
9 мая
8
Вратарь «Спартака» перешел в «Ротор»
5 марта
«Орел» – «СКА-Хабаровск-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 7.2
5 июня
«Шумбрат» – «Орел»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.58
30 мая
Во Второй лиге нападающий отбил пенальти на 94-й минуте
9 мая
8
Экс-спартаковец возглавил «Орел»
2025.11.03 10:57
2
В клубе Второй лиги предложили фанатам деньги за скандирования оскорблений в адрес арбитра
2025.08.14 13:09
«Волна» Ковернино – «Ротор-2»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 1.85
26 мая
Вратарь «Спартака» перешел в «Ротор»
5 марта
Прогноз на точный счeт матча «Спартак Тамбов» – «Ротор-2»: Вторая лига Б, 15 июня 2025 года
2025.06.14 12:13
Прогноз на точный счeт матча «Рязань» – «Ротор-2»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
2025.05.30 16:16
Прогноз на точный счет матча «Ротор-2» – «Химки-2»: Вторая лига Б, 23 мая 2025
2025.05.22 09:58
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Орел
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Орел
0 : 2
04.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Ротор-2
1 : 2
04.07.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Зенит
3 : 1
27.06.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Орел
4 : 1
20.06.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Орел
0 : 2
04.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Зенит
3 : 1
27.06.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Орел
4 : 1
20.06.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Строгино
2 : 3
13.06.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Орел
1 : 1
06.06.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Ротор-2
1 : 2
04.07.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Ротор-2
0 : 1
20.06.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Спартак Т
1 : 0
13.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Ротор-2
1 : 2
06.06.2026
Авангард
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+