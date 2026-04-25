Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

СКА-Хабаровск-2 - Сатурн: обзор матча 25 апреля 2026

СКА-Хабаровск-2
25.04.2026, суббота, 08:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
0 : 0
Завершен
Сатурн
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол СКА-Хабаровск-2 - Сатурн
Завершен
Желтая карточка
Даниил Калмыков
86'
82'
Замена
️️️️➡️️ Денис Бескоровайный
Желтая карточка
Александр Максименко
80'
79'
Желтая карточка
Денис Бескоровайный
66'
Замена
️️️️➡️️ Николай Генчу
66'
Замена
️️️️➡️️ Артём Тетёркин
62'
Желтая карточка
Максим Седов
Замена
️️️️➡️️ Кирилл Мордасов
62'
Замена
️️️️➡️️ Алексей Якимов
62'
49'
Желтая карточка
Артём Тетёркин
46'
Замена
️️️️➡️️ Дмитрий Пивоваров
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск-2
75
Владимир Цапурин
ВР
24
Никита Долин
ЛЗ
63
Даниил Борисов
ЛЗ
67
Николай Кураленя
ЛЗ
87
Артур Копылов
ПЗ
72
Даниил Калмыков
ПЗ
79
Денис Першин
ПЗ
97
Владислав Зых
ЛП
34
Нуртилек Сулайманов
ЦП
96
Александр Максименко
ПП
23
Степан Бурдаков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Протасов
Сатурн
32
Валерий Матвеенков
ВР
24
Дмитрий Бирюков
ЛЗ
21
Орц Цехоев
ЛЗ
88
Валерий Чупин
ПЗ
23
Никита Фетисов
ПЗ
81
Владислав Вильгельм
ЛП
77
Никита Гетьман
ЛП
15
Арсений Чернышев
ЦП
8
Максим Седов
ПП
61
Максим Богданец
ПП
72
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
СКА-Хабаровск-2
24
Василий Пилюгин
ЦЗ
69
Валентин Мокров
ЦЗ
66
Давид Бекоев
ЦЗ
57
Александр Кузнецов
ЦЗ
21
Овик Галаян
ЦЗ
85
Григорий Аванесян
ЦЗ
52
Владимир Быков
ЦЗ
65
Андрей Бойко
ЦЗ
86
Кирилл Мордасов
ЛП
89
Алексей Якимов
ЦП
Сатурн
44
Николай Генчу
ЛЗ
1
Максим Кулешов
ЦЗ
20
Дмитрий Пивоваров
ПЗ
17
Денис Бескоровайный
ЛП
55
Артём Тетёркин
ЦП
3-2-3-1
75
Цапурин
72
Калмыков
24
Долин
63
Борисов
67
Кураленя
79
Першин
97
Зых
34
Сулайманов
96
Максименко
23
Бурдаков
4-5-1
32
Матвеенков
23
Фетисов
88
Чупин
24
Бирюков
21
Цехоев
61
Богданец
8
Седов
81
Вильгельм
15
Чернышев
77
Гетьман
72
Муллин
86
Мордасов
86
Мордасов
89
Якимов
89
Якимов
44
Генчу
44
Генчу
20
Пивоваров
20
Пивоваров
17
Бескоровайный
17
Бескоровайный
55
Тетёркин
55
Тетёркин
Остались в запасе
СКА-Хабаровск-2
Сатурн
24
Василий Пилюгин
ЦЗ
69
Валентин Мокров
ЦЗ
66
Давид Бекоев
ЦЗ
57
Александр Кузнецов
ЦЗ
21
Овик Галаян
ЦЗ
85
Григорий Аванесян
ЦЗ
52
Владимир Быков
ЦЗ
65
Андрей Бойко
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Протасов
1
Максим Кулешов
ЦЗ
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
24
Василий Пилюгин
ЦЗ
69
Валентин Мокров
ЦЗ
66
Давид Бекоев
ЦЗ
57
Александр Кузнецов
ЦЗ
21
Овик Галаян
ЦЗ
85
Григорий Аванесян
ЦЗ
52
Владимир Быков
ЦЗ
65
Андрей Бойко
ЦЗ
Остались в запасе
1
Максим Кулешов
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Протасов
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча СКА-Хабаровск-2 - Сатурн
2
3
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
4
Нарушения
9
11
Офсайды
2
1
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
4
Информация о матче
Главный судья:
A. Morozan
Стадион:
им. В.И. Ленина
Новости команд
Все
СКА-Хабаровск-2
Сатурн
ЦСКА расстался с игроком, забившим 20 голов в молодежке, и племянником Романа Еременко
3 июля
Нападающий «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
30 июня
1
На бывшем стадионе РПЛ натуральный газон поменяют на искусственный
22 июня
2
«Сатурн» – «Зенит» Пенза: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.57
5 июня
«Орел» – «СКА-Хабаровск-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 7.2
5 июня
«Орел» – «СКА-Хабаровск-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 7.2
5 июня
«СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.35
29 мая
Во Второй лиге команды сыграли со счетом 9:3
2025.11.01 16:20
Прогноз на точный счет матча «СКА-Хабаровск-2» – «Знамя Труда»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
2025.05.30 15:54
Прогноз на точный счeт матча «Спартак Тамбов» – «СКА-Хабаровск-2»: Вторая лига Б, 17 мая 2025
2025.05.16 12:37
ЦСКА расстался с игроком, забившим 20 голов в молодежке, и племянником Романа Еременко
3 июля
Нападающий «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
30 июня
1
На бывшем стадионе РПЛ натуральный газон поменяют на искусственный
22 июня
2
«Сатурн» – «Зенит» Пенза: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.57
5 июня
«Сатурн» – «Рязань»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 3
29 мая
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
СКА-Хабаровск-2
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Родина-М
2 : 2
04.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Рязань
3 : 0
04.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Авангард
6 : 3
27.06.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Квант
1 : 3
20.06.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Рязань
3 : 0
04.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Квант
1 : 3
20.06.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
СКА-Хабаровск-2
0 : 1
13.06.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Орел
1 : 1
06.06.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Родина-М
2 : 2
04.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Авангард
6 : 3
27.06.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Сатурн
1 : 0
20.06.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Сатурн
0 : 3
13.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Сатурн
1 : 0
06.06.2026
Зенит
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+