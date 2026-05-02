Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ротор-2 - Салют: обзор матча 02 мая 2026

Ротор-2
02.05.2026, суббота, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 6 тур
0 : 1
Завершен
Салют
39' И. Винников
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Ротор-2 - Салют
Завершен
90' +3
Замена
Степан Иноземцев ️️️️➡️️ Илья Винников
85'
Желтая карточка
Илья Винников
81'
Замена
Муслим Набиев ️️️️➡️️ Дмитрий Шилов
Замена
Расул Биджилов ️️️️➡️️ Тимофей Фалченко
75'
74'
Замена
Александр Конев ️️️️➡️️ Владислав Фасхутдинов
Желтая карточка
Тимофей Фалченко
72'
Замена
Сергей Прокофьев ️️️️➡️️ Роман Литенко
68'
67'
Замена
Сергей Гайдук ️️️️➡️️ Николай Бояркин
66'
Замена
Александр Канищев ️️️️➡️️ Станислав Букатов
Замена
Никита Логиш ️️️️➡️️ Михаил Ципуштанов
59'
49'
Желтая карточка
Дмитрий Шилов
Замена
Егор Тарин ️️️️➡️️ Даниил Града
48'
Замена
Адриан Платон ️️️️➡️️ Александр Хохлачев
47'
39'
ГОЛ! 0:1! Илья Винников
Пас отдал Владислав Фасхутдинов
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор-2
98
Иван Литвенок
ВР
12
Тимофей Фалченко
ЛЗ
18
Роман Литенко
ЛЗ
95
Степан Правкин
ЛЗ
75
Егор Кычанов
ЦЗ
70
Алексей Погудин
ПЗ
53
Дмитрий Локтев
ПЗ
2
Леон Амирханян
ПЗ
28
Даниил Града
ЛП
8
Михаил Ципуштанов
ПП
70
Александр Хохлачев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Салют
1
Артем Цыгулев
ВР
96
Андрей Цорн
ЛЗ
67
Никита Пономарёв
ЛЗ
18
Илья Винников
ЛЗ
22
Андрей Ивантеев
ПЗ
95
Александр Крикуненко
ПЗ
6
Андрей Ишутин
ПЗ
19
Дмитрий Шилов
ЛП
8
Николай Бояркин
ЦП
17
Станислав Букатов
ПП
28
Владислав Фасхутдинов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Навоченко
Ротор-2
24
Сергей Прокофьев
ЦЗ
19
Адриан Платон
ЦЗ
20
Руслан Слепужников
ЦЗ
91
Егор Тарин
ЦЗ
11
Никита Логиш
ЦЗ
96
Расул Биджилов
ЦЗ
15
Матвей Асланян
ЦЗ
14
Семен Зубарев
ЦЗ
7
Михаил Харлан
ЦЗ
16
Батыр Умиров
ЦЗ
99
Олег Лисицын
ЦЗ
Салют
71
Семён Абрамов
ЦЗ
21
Сергей Гайдук
ЦЗ
7
Александр Канищев
ЦЗ
7
Александр Конев
ЦЗ
77
Муслим Набиев
ЦЗ
5
Степан Иноземцев
ЦЗ
3-2-2-1
98
Литвенок
12
Фалченко
18
Литенко
75
Кычанов
95
Правкин
2
Амирханян
28
Града
8
Ципуштанов
70
Хохлачев
3-2-3-1
1
Цыгулев
95
Крикуненко
96
Цорн
67
Пономарёв
6
Ишутин
18
Винников
17
Букатов
8
Бояркин
19
Шилов
28
Фасхутдинов
18
Литенко
24
Прокофьев
24
Прокофьев
18
Литенко
70
Хохлачев
19
Платон
19
Платон
70
Хохлачев
28
Града
91
Тарин
91
Тарин
28
Града
8
Ципуштанов
11
Логиш
11
Логиш
8
Ципуштанов
12
Фалченко
96
Биджилов
96
Биджилов
12
Фалченко
8
Бояркин
21
Гайдук
21
Гайдук
8
Бояркин
17
Букатов
7
Канищев
7
Канищев
17
Букатов
28
Фасхутдинов
7
Конев
7
Конев
28
Фасхутдинов
19
Шилов
77
Набиев
77
Набиев
19
Шилов
18
Винников
5
Иноземцев
5
Иноземцев
18
Винников
Остались в запасе
Ротор-2
Салют
20
Руслан Слепужников
ЦЗ
15
Матвей Асланян
ЦЗ
14
Семен Зубарев
ЦЗ
7
Михаил Харлан
ЦЗ
16
Батыр Умиров
ЦЗ
99
Олег Лисицын
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
71
Семён Абрамов
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Навоченко
Остались в запасе
20
Руслан Слепужников
ЦЗ
15
Матвей Асланян
ЦЗ
14
Семен Зубарев
ЦЗ
7
Михаил Харлан
ЦЗ
16
Батыр Умиров
ЦЗ
99
Олег Лисицын
ЦЗ
Остались в запасе
71
Семён Абрамов
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Главный тренер
Виктор Навоченко
Статистика матча Ротор-2 - Салют
1
2
Всего ударов по воротам
5
17
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
5
Нарушения
8
8
Офсайды
1
0
Удары мимо ворот
0
8
Блокированные удары
0
1
Информация о матче
Стадион:
Зенит
Новости команд
Все
Ротор-2
Салют
«Спартак» Тамбов – «Салют»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.25
29 мая
«Волна» Ковернино – «Ротор-2»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 1.85
26 мая
Вратарь «Спартака» перешел в «Ротор»
5 марта
Аршавин одним словом охарактеризовал Медведева, сыгравшего в Кубке России в 70 лет
2025.09.11 23:35
6
70-летний Медведев – о дебюте за «Амкал»: «Я точно не успокоюсь – надо побить мировой рекорд»
2025.09.11 21:18
12
«Волна» Ковернино – «Ротор-2»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 1.85
26 мая
Вратарь «Спартака» перешел в «Ротор»
5 марта
Прогноз на точный счeт матча «Спартак Тамбов» – «Ротор-2»: Вторая лига Б, 15 июня 2025 года
2025.06.14 12:13
Прогноз на точный счeт матча «Рязань» – «Ротор-2»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
2025.05.30 16:16
Прогноз на точный счет матча «Ротор-2» – «Химки-2»: Вторая лига Б, 23 мая 2025
2025.05.22 09:58
«Спартак» Тамбов – «Салют»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.25
29 мая
Аршавин одним словом охарактеризовал Медведева, сыгравшего в Кубке России в 70 лет
2025.09.11 23:35
6
70-летний Медведев – о дебюте за «Амкал»: «Я точно не успокоюсь – надо побить мировой рекорд»
2025.09.11 21:18
12
Болельщики «Салюта» скандировали «Амкал» – позор российского футбола»: реакция Медведева
2025.09.11 20:35
2
«Амкал» прошел в 4-й раунд Кубка России, победив «Салют» из Второй лиги
2025.09.11 18:53
3
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Ротор-2
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Ротор-2
1 : 2
04.07.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Зенит
1 : 2
01.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Арсенал-2
0 : 4
28.06.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Ротор-2
0 : 1
20.06.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Ротор-2
1 : 2
04.07.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Ротор-2
0 : 1
20.06.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Спартак Т
1 : 0
13.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Ротор-2
1 : 2
06.06.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Зенит
1 : 2
01.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Арсенал-2
0 : 4
28.06.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Салют
1 : 0
20.06.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
СКА-Хабаровск-2
0 : 1
13.06.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Салют
0 : 2
06.06.2026
Шумбрат
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+