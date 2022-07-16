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    Виктор Навоченко

    Тренер
    Имя Виктор
    Отчество Леонидович
    Фамилия Навоченко
    Команда Салют
    Гражданство Россия
    Дата рождения 21 августа 1970
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Салют 22 13 4 5
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.07.2022 Салют 1 : 0 Балашиха
    23.07.2022 Салют 0 : 1 Сокол
    30.07.2022 Химки-2 1 : 2 Салют
    05.08.2022 Салют 2 : 1 Космос
    10.08.2022 Динамо Вл 2 : 2 Салют
    13.08.2022 СКА-Хабаровск-2 0 : 2 Салют
    21.08.2022 Сатурн 0 : 0 Салют
    27.08.2022 Салют 1 : 0 Знамя
    03.09.2022 Калуга 1 : 0 Салют
    10.09.2022 Салют 4 : 0 Коломна
    18.09.2022 Салют 7 : 0 Зенит
    22.09.2022 Зенит 1 : 3 Салют
    26.09.2022 Коломна 2 : 2 Салют
    02.10.2022 Салют 6 : 1 Калуга
    08.10.2022 Знамя 1 : 3 Салют
    15.10.2022 Салют 1 : 1 Сатурн
    20.10.2022 Салют 3 : 1 СКА-Хабаровск-2
    23.10.2022 Салют 0 : 1 Динамо Вл
    30.10.2022 Космос 2 : 2 Салют
    05.11.2022 Салют 2 : 1 Химки-2
    09.11.2022 Сокол 1 : 0 Салют
    12.11.2022 Балашиха 1 : 3 Салют
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