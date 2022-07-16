Виктор Навоченко
Тренер
|Имя
|Виктор
|Отчество
|Леонидович
|Фамилия
|Навоченко
|Команда
|Салют
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|21 августа 1970
|Имя
|Виктор
|Отчество
|Леонидович
|Фамилия
|Навоченко
|Команда
|Салют
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|21 августа 1970
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Салют
|22
|13
|4
|5
|Дата
|Матч
|16.07.2022
|Салют
|1 : 0
|Балашиха
|23.07.2022
|Салют
|0 : 1
|Сокол
|30.07.2022
|Химки-2
|1 : 2
|Салют
|05.08.2022
|Салют
|2 : 1
|Космос
|10.08.2022
|Динамо Вл
|2 : 2
|Салют
|13.08.2022
|СКА-Хабаровск-2
|0 : 2
|Салют
|21.08.2022
|Сатурн
|0 : 0
|Салют
|27.08.2022
|Салют
|1 : 0
|Знамя
|03.09.2022
|Калуга
|1 : 0
|Салют
|10.09.2022
|Салют
|4 : 0
|Коломна
|18.09.2022
|Салют
|7 : 0
|Зенит
|22.09.2022
|Зенит
|1 : 3
|Салют
|26.09.2022
|Коломна
|2 : 2
|Салют
|02.10.2022
|Салют
|6 : 1
|Калуга
|08.10.2022
|Знамя
|1 : 3
|Салют
|15.10.2022
|Салют
|1 : 1
|Сатурн
|20.10.2022
|Салют
|3 : 1
|СКА-Хабаровск-2
|23.10.2022
|Салют
|0 : 1
|Динамо Вл
|30.10.2022
|Космос
|2 : 2
|Салют
|05.11.2022
|Салют
|2 : 1
|Химки-2
|09.11.2022
|Сокол
|1 : 0
|Салют
|12.11.2022
|Балашиха
|1 : 3
|Салют