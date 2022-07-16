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    Виктор Навоченко - статистика

    Тренер
    Имя Виктор
    Отчество Леонидович
    Фамилия Навоченко
    Команда Салют
    Гражданство Россия
    Дата рождения 21 августа 1970
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    02.04.2023 Родина-2 1 : 2 Салют Россия. Вторая лига. Группа 3, 1 тур
    08.04.2023 Салют 2 : 0 Рязань Россия. Вторая лига. Группа 3, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Салют 34 15 4 15
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.07.2022 Салют 1 : 0 Балашиха
    23.07.2022 Салют 0 : 1 Сокол
    30.07.2022 Химки-2 1 : 2 Салют
    05.08.2022 Салют 2 : 1 Космос
    10.08.2022 Динамо Вл 2 : 2 Салют
    13.08.2022 СКА-Хабаровск-2 0 : 2 Салют
    21.08.2022 Сатурн 0 : 0 Салют
    27.08.2022 Салют 1 : 0 Знамя
    03.09.2022 Калуга 1 : 0 Салют
    10.09.2022 Салют 4 : 0 Коломна
    18.09.2022 Салют 7 : 0 Зенит
    22.09.2022 Зенит 1 : 3 Салют
    26.09.2022 Коломна 2 : 2 Салют
    02.10.2022 Салют 6 : 1 Калуга
    08.10.2022 Знамя 1 : 3 Салют
    15.10.2022 Салют 1 : 1 Сатурн
    20.10.2022 Салют 3 : 1 СКА-Хабаровск-2
    23.10.2022 Салют 0 : 1 Динамо Вл
    30.10.2022 Космос 2 : 2 Салют
    05.11.2022 Салют 2 : 1 Химки-2
    09.11.2022 Сокол 1 : 0 Салют
    12.11.2022 Балашиха 1 : 3 Салют
    02.04.2023 Родина-2 1 : 2 Салют
    08.04.2023 Салют 2 : 0 Рязань
    15.04.2023 Сахалинец 0 : 0 Салют
    22.04.2023 Салют 0 : 0 Динамо Бр
    29.04.2023 Металлург Л 0 : 0 Салют
    05.05.2023 Салют 0 : 0 Авангард
    11.05.2023 Рязань 0 : 0 Салют
    15.05.2023 Салют 0 : 0 Сахалинец
    21.05.2023 Динамо Бр 0 : 0 Салют
    28.05.2023 Салют 0 : 0 Металлург Л
    04.06.2023 Авангард 0 : 0 Салют
    10.06.2023 Салют 0 : 0 Родина-2
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