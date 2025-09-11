Болельщики «Салюта» скандировали «Амкал» – позор российского футбола»: реакция Медведева

«Амкал» прошел «Салют» (2:1) в 3-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России.

Во время матча болельщики белгородской команды кричали: «Амкал» – позор российского футбола».

В этот момент экс-председатель правления «Зенита» Александр Медведев сидел на скамейке запасных. Он провел на поле 23 минуты, после чего был заменен.

Рекордсмен (самый возрастной игрок в истории российского футбола) прокомментировал фанатский заряд по окончании кубковой встречи.

«Пусть это останется на их совести. По счастью я не слышал, а то бы им плохо пришлось», – сказал Медведев.