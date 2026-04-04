Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

СКА-Хабаровск-2 - Авангард: обзор матча 04 апреля 2026

СКА-Хабаровск-2
04.04.2026, суббота, 06:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
3 : 0
Завершен
Авангард
47' С. Бурдаков 68' С. Бурдаков 85' С. Бурдаков (П)
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол СКА-Хабаровск-2 - Авангард
Завершен
ГОЛ с пенальти! 3:0! Степан Бурдаков
85'
ГОЛ! 2:0! Степан Бурдаков
68'
ГОЛ! 1:0! Степан Бурдаков
47'
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск-2
65
Андрей Бойко
ВР
66
Давид Бекоев
ЛЗ
18
Даниил Борисов
ЛЗ
27
Аслан Гояев
ЛЗ
87
Артур Копылов
ПЗ
72
Даниил Калмыков
ПЗ
79
Денис Першин
ПЗ
95
Максим Улезко
ЛП
96
Александр Максименко
ЦП
23
Степан Бурдаков
ПП
34
Нуртилек Сулайманов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Протасов
Авангард
13
Егор Скоробогатько
ВР
45
Даниил Седов
ЛЗ
10
Максим Слободчиков
ЛЗ
58
Дмитрий Полухин
ЛЗ
78
Дмитрий Кумсаров
ЦЗ
46
Алексей Сухарев
ПЗ
26
Савелий Борисов
ПЗ
22
Денис Трайгель
ПЗ
31
Данила Князев
ЛП
7
Дмитрий Захаров
ПП
9
Александр Хребтов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Беляев
СКА-Хабаровск-2
24
Никита Долин
ЦЗ
24
Василий Пилюгин
ЦЗ
67
Николай Кураленя
ЦЗ
30
Даниил Ким
ЦЗ
97
Владислав Зых
ЦЗ
86
Кирилл Мордасов
ЦЗ
85
Григорий Аванесян
ЦЗ
75
Владимир Цапурин
ЦЗ
21
Овик Галаян
ЦЗ
25
Артур Секерин
ЦЗ
40
Роман Прищепов
ЦЗ
89
Алексей Якимов
ЦЗ
Авангард
57
Денис Коншин
ЦЗ
48
Иван Кобелев
ЦЗ
25
Артем Некрасов
ЦЗ
11
Викентий Щипачёв
ЦЗ
67
Виктор Козырев
ЦЗ
33
Ризван Ташаев
ЦЗ
3-2-3-1
65
Бойко
72
Калмыков
66
Бекоев
18
Борисов
27
Гояев
79
Першин
95
Улезко
96
Максименко
23
Бурдаков
34
Сулайманов
3-2-2-1
13
Скоробогатько
45
Седов
10
Слободчиков
78
Кумсаров
22
Трайгель
58
Полухин
7
Захаров
31
Князев
9
Хребтов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск-2
Авангард
24
Никита Долин
ЦЗ
24
Василий Пилюгин
ЦЗ
67
Николай Кураленя
ЦЗ
30
Даниил Ким
ЦЗ
97
Владислав Зых
ЦЗ
86
Кирилл Мордасов
ЦЗ
85
Григорий Аванесян
ЦЗ
75
Владимир Цапурин
ЦЗ
21
Овик Галаян
ЦЗ
25
Артур Секерин
ЦЗ
40
Роман Прищепов
ЦЗ
89
Алексей Якимов
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Протасов
57
Денис Коншин
ЦЗ
48
Иван Кобелев
ЦЗ
25
Артем Некрасов
ЦЗ
11
Викентий Щипачёв
ЦЗ
67
Виктор Козырев
ЦЗ
33
Ризван Ташаев
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Беляев
Остались в запасе
24
Никита Долин
ЦЗ
24
Василий Пилюгин
ЦЗ
67
Николай Кураленя
ЦЗ
30
Даниил Ким
ЦЗ
97
Владислав Зых
ЦЗ
86
Кирилл Мордасов
ЦЗ
85
Григорий Аванесян
ЦЗ
75
Владимир Цапурин
ЦЗ
21
Овик Галаян
ЦЗ
25
Артур Секерин
ЦЗ
40
Роман Прищепов
ЦЗ
89
Алексей Якимов
ЦЗ
Остались в запасе
57
Денис Коншин
ЦЗ
48
Иван Кобелев
ЦЗ
25
Артем Некрасов
ЦЗ
11
Викентий Щипачёв
ЦЗ
67
Виктор Козырев
ЦЗ
33
Ризван Ташаев
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Протасов
Главный тренер
Игорь Беляев
Статистика матча СКА-Хабаровск-2 - Авангард
Всего ударов по воротам
12
19
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
10
Нарушения
8
14
Офсайды
0
1
Удары мимо ворот
5
10
Блокированные удары
1
2
Информация о матче
Главный судья:
M. Skorochkin
Стадион:
им. В.И. Ленина
Новости команд
Все
СКА-Хабаровск-2
Авангард
«Орел» – «СКА-Хабаровск-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 7.2
5 июня
«Авангард» – «Квант»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.1
29 мая
«СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.35
29 мая
«Авангард» Курск – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 20 мая 2026 с коэффициентом 1.95
19 мая
Детский тренер из России проиграл в казино деньги, собранные команде на сборы
14 марта
2
«Орел» – «СКА-Хабаровск-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 7.2
5 июня
«СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.35
29 мая
Во Второй лиге команды сыграли со счетом 9:3
2025.11.01 16:20
Прогноз на точный счет матча «СКА-Хабаровск-2» – «Знамя Труда»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
2025.05.30 15:54
Прогноз на точный счeт матча «Спартак Тамбов» – «СКА-Хабаровск-2»: Вторая лига Б, 17 мая 2025
2025.05.16 12:37
«Авангард» – «Квант»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.1
29 мая
«Авангард» Курск – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 20 мая 2026 с коэффициентом 1.95
19 мая
Детский тренер из России проиграл в казино деньги, собранные команде на сборы
14 марта
2
Клуб Второй лиги подписал игроков «Спартака» и «Локомотива»
8 марта
4
«Спартак» арендовал игрока «Авангарда»
12 февраля
2
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
СКА-Хабаровск-2
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Рязань
3 : 0
04.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Авангард
0 : 2
04.07.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Авангард
6 : 3
27.06.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Квант
1 : 3
20.06.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Рязань
3 : 0
04.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Квант
1 : 3
20.06.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
СКА-Хабаровск-2
0 : 1
13.06.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Орел
1 : 1
06.06.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Авангард
0 : 2
04.07.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Авангард
6 : 3
27.06.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Волна
2 : 0
20.06.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Авангард
0 : 0
13.06.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Ротор-2
1 : 2
06.06.2026
Авангард
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+