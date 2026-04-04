Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Зенит - Ротор-2: обзор матча 04 апреля 2026

Зенит
04.04.2026, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
2 : 0
Завершен
Ротор-2
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
1
Тимур Зайнуллин
ВР
21
Александр Везиков
ЛЗ
10
Денис Скрыпников
ЛЗ
3
Глеб Гейкин
ЛЗ
77
Павел Макаров
ПЗ
69
Ярослав Теречев
ПЗ
23
Артем Кулаковский
ПЗ
17
Евгений Егоров
ЛП
74
Артем Серебряков
ПП
11
Никита Колесин
ЦФ
71
Александр Родионов
ЦФ
Главный тренер
Павел Зубов
Ротор-2
16
Батыр Умиров
ВР
7
Михаил Харлан
ЛЗ
2
Леон Амирханян
ЛЗ
70
Алексей Погудин
ЛЗ
75
Егор Кычанов
ПЗ
95
Степан Правкин
ПЗ
91
Егор Тарин
ПЗ
28
Даниил Града
ЛП
53
Дмитрий Локтев
ЦП
14
Семен Зубарев
ПП
19
Адриан Платон
ЦФ
Главный тренер
Альберт Гудимов
Зенит
7
Равиль Салахов
ЦЗ
6
Глеб Сысуев
ЦЗ
14
Тимофей Кашицын
ЦЗ
6
Дмитрий Битель
ЦЗ
13
Кирилл Гришин
ЦЗ
25
Олег Саринов
ЦЗ
88
Максим Красноперов
ЦЗ
38
Максим Попцов
ЦЗ
5
Илья Куракин
ЦЗ
58
Степан Дегтев
ЦЗ
79
Александр Кухарчук
ЦЗ
Ротор-2
99
Олег Лисицын
ЦЗ
12
Тимофей Фалченко
ЦЗ
18
Роман Литенко
ЦЗ
24
Сергей Прокофьев
ЦЗ
15
Матвей Асланян
ЦЗ
96
Расул Биджилов
ЦЗ
3-2-2-2
1
Зайнуллин
69
Теречев
21
Везиков
10
Скрыпников
3
Гейкин
23
Кулаковский
17
Егоров
74
Серебряков
71
Родионов
11
Колесин
3-2-3-1
16
Умиров
95
Правкин
7
Харлан
2
Амирханян
91
Тарин
70
Погудин
14
Зубарев
53
Локтев
28
Града
19
Платон
Остались в запасе
Зенит
Ротор-2
7
Равиль Салахов
ЦЗ
6
Глеб Сысуев
ЦЗ
14
Тимофей Кашицын
ЦЗ
6
Дмитрий Битель
ЦЗ
13
Кирилл Гришин
ЦЗ
25
Олег Саринов
ЦЗ
88
Максим Красноперов
ЦЗ
38
Максим Попцов
ЦЗ
5
Илья Куракин
ЦЗ
58
Степан Дегтев
ЦЗ
79
Александр Кухарчук
ЦЗ
Главный тренер
Павел Зубов
99
Олег Лисицын
ЦЗ
12
Тимофей Фалченко
ЦЗ
18
Роман Литенко
ЦЗ
24
Сергей Прокофьев
ЦЗ
15
Матвей Асланян
ЦЗ
96
Расул Биджилов
ЦЗ
Главный тренер
Альберт Гудимов
Остались в запасе
7
Равиль Салахов
ЦЗ
6
Глеб Сысуев
ЦЗ
14
Тимофей Кашицын
ЦЗ
6
Дмитрий Битель
ЦЗ
13
Кирилл Гришин
ЦЗ
25
Олег Саринов
ЦЗ
88
Максим Красноперов
ЦЗ
38
Максим Попцов
ЦЗ
5
Илья Куракин
ЦЗ
58
Степан Дегтев
ЦЗ
79
Александр Кухарчук
ЦЗ
Остались в запасе
99
Олег Лисицын
ЦЗ
12
Тимофей Фалченко
ЦЗ
18
Роман Литенко
ЦЗ
24
Сергей Прокофьев
ЦЗ
15
Матвей Асланян
ЦЗ
96
Расул Биджилов
ЦЗ
Главный тренер
Павел Зубов
Главный тренер
Альберт Гудимов
Статистика матча Зенит - Ротор-2
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
9
8
Нарушения
7
8
Офсайды
0
1
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
1
0
Информация о матче
Стадион:
Первомайский
Новости команд
Все
Зенит
Ротор-2
«Сатурн» – «Зенит» Пенза: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.57
5 июня
«Волна» Ковернино – «Ротор-2»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 1.85
26 мая
Вратарь «Спартака» перешел в «Ротор»
5 марта
«Зенит Пенза» – «Волгарь»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.72
2025.09.09 08:42
«Зенит Пенза» – «Строгино»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.20
2025.08.19 18:41
«Сатурн» – «Зенит» Пенза: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.57
5 июня
«Зенит Пенза» – «Волгарь»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.72
2025.09.09 08:42
«Зенит Пенза» – «Строгино»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.20
2025.08.19 18:41
Кокорин заявлен на 2-й отборочный раунд Лиги конференций
2025.07.22 13:30
5 россиян заявлены на 1-й отборочный раунд Лиги чемпионов
2025.07.08 08:00
«Волна» Ковернино – «Ротор-2»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 1.85
26 мая
Вратарь «Спартака» перешел в «Ротор»
5 марта
Прогноз на точный счeт матча «Спартак Тамбов» – «Ротор-2»: Вторая лига Б, 15 июня 2025 года
2025.06.14 12:13
Прогноз на точный счeт матча «Рязань» – «Ротор-2»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
2025.05.30 16:16
Прогноз на точный счет матча «Ротор-2» – «Химки-2»: Вторая лига Б, 23 мая 2025
2025.05.22 09:58
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Строгино
- : -
25.07.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Строгино
- : -
25.07.2026
Волна
Последние матчи
Все
Зенит
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Ротор-2
1 : 2
04.07.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Зенит
1 : 2
01.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Зенит
3 : 1
27.06.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Ротор-2
0 : 1
20.06.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Зенит
1 : 2
01.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Зенит
3 : 1
27.06.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Родина-М
9 : 1
20.06.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Зенит
2 : 3
13.06.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Сатурн
1 : 0
06.06.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Ротор-2
1 : 2
04.07.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Ротор-2
0 : 1
20.06.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Спартак Т
1 : 0
13.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Ротор-2
1 : 2
06.06.2026
Авангард
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+