Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Авангард - Арсенал-2: обзор матча 18 апреля 2026

Авангард
18.04.2026, суббота, 13:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
1 : 0
Завершен
Арсенал-2
36' М. Слободчиков
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Авангард - Арсенал-2
Завершен
Желтая карточка
Ризван Ташаев
90' +3
Замена
Егор Балицкий ️️️️➡️️ Александр Хребтов
90' +2
90'
Желтая карточка
Данила Шрамко
88'
Замена
Григорий Ладин ️️️️➡️️ Вадим Фалеев
88'
Замена
Алексей Белянин ️️️️➡️️ Дмитрий Гусаров
78'
Желтая карточка
Дмитрий Гусаров
77'
Замена
Тимур Хакимов ️️️️➡️️ Александр Кононыкин
77'
Замена
Алексей Колышев ️️️️➡️️ Арнур Сагалбаев
Замена
Денис Трайгель ️️️️➡️️ Артем Некрасов
75'
Замена
Дмитрий Полухин ️️️️➡️️ Дмитрий Захаров
75'
Желтая карточка
Савелий Борисов
59'
49'
Замена
Денис Григорьев ️️️️➡️️ Артем Кузин
Желтая карточка
Александр Хребтов
45'
Замена
Викентий Щипачёв ️️️️➡️️ Денис Коншин
45'
39'
Желтая карточка
Егор Князев
ГОЛ! 1:0! Максим Слободчиков
Пас отдал Александр Хребтов
36'
Желтая карточка
Дмитрий Кумсаров
19'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Авангард
33
Ризван Ташаев
ВР
46
Алексей Сухарев
ЛЗ
10
Максим Слободчиков
ЛЗ
45
Даниил Седов
ЛЗ
25
Артем Некрасов
ПЗ
57
Денис Коншин
ПЗ
78
Дмитрий Кумсаров
ПЗ
31
Данила Князев
ЛП
7
Дмитрий Захаров
ПП
9
Александр Хребтов
ЦФ
26
Савелий Борисов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Беляев
Арсенал-2
66
Константин Нечкин
ВР
53
Ярослав Демченко
ЛЗ
63
Александр Кононыкин
ЛЗ
52
Артем Кузин
ПЗ
68
Вадим Фалеев
ПЗ
47
Дмитрий Гусаров
ЛП
46
Данила Шрамко
ЛП
55
Арнур Сагалбаев
ЦП
91
Егор Князев
ПП
78
Евгений Мухин
ПП
90
Даниил Павлов
ЦФ
Главный тренер
Александр Шмаров
Авангард
67
Виктор Козырев
ЦЗ
22
Денис Трайгель
ЦЗ
48
Иван Кобелев
ЦЗ
11
Викентий Щипачёв
ЦЗ
18
Егор Балицкий
ЦЗ
13
Егор Скоробогатько
ЦЗ
58
Дмитрий Полухин
ЦЗ
Арсенал-2
1
Глеб Костелей
ЦЗ
53
Денис Григорьев
ЦЗ
25
Станислав Олейник
ЦЗ
66
Тимур Хакимов
ЦЗ
61
Алексей Белянин
ЦЗ
78
Григорий Ладин
ЦЗ
38
Георгий Бадьин
ЦЗ
56
Алексей Колышев
ЦЗ
3-2-2-2
33
Ташаев
57
Коншин
46
Сухарев
10
Слободчиков
45
Седов
78
Кумсаров
31
Князев
7
Захаров
26
Борисов
9
Хребтов
4-5-1
66
Нечкин
68
Фалеев
52
Кузин
53
Демченко
63
Кононыкин
78
Мухин
91
Князев
47
Гусаров
55
Сагалбаев
46
Шрамко
90
Павлов
25
Некрасов
22
Трайгель
22
Трайгель
25
Некрасов
57
Коншин
11
Щипачёв
11
Щипачёв
57
Коншин
9
Хребтов
18
Балицкий
18
Балицкий
9
Хребтов
7
Захаров
58
Полухин
58
Полухин
7
Захаров
52
Кузин
53
Григорьев
53
Григорьев
52
Кузин
63
Кононыкин
66
Хакимов
66
Хакимов
63
Кононыкин
47
Гусаров
61
Белянин
61
Белянин
47
Гусаров
68
Фалеев
78
Ладин
78
Ладин
68
Фалеев
55
Сагалбаев
56
Колышев
56
Колышев
55
Сагалбаев
Остались в запасе
Авангард
Арсенал-2
67
Виктор Козырев
ЦЗ
48
Иван Кобелев
ЦЗ
13
Егор Скоробогатько
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Беляев
1
Глеб Костелей
ЦЗ
25
Станислав Олейник
ЦЗ
38
Георгий Бадьин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Шмаров
Остались в запасе
67
Виктор Козырев
ЦЗ
48
Иван Кобелев
ЦЗ
13
Егор Скоробогатько
ЦЗ
Остались в запасе
1
Глеб Костелей
ЦЗ
25
Станислав Олейник
ЦЗ
38
Георгий Бадьин
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Беляев
Главный тренер
Александр Шмаров
Статистика матча Авангард - Арсенал-2
4
3
Всего ударов по воротам
5
6
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
4
5
Нарушения
12
7
Офсайды
1
2
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
1
3
Информация о матче
Стадион:
Трудовые Резервы
Новости команд
Все
Авангард
Арсенал-2
Клуб Первой лиги расстался с 6 футболистами, 2 из них играли за «Спартак» в РПЛ
3 июля
«Арсенал-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.70
13 июня
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
«Авангард» – «Квант»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.1
29 мая
«Авангард» Курск – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 20 мая 2026 с коэффициентом 1.95
19 мая
«Авангард» – «Квант»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.1
29 мая
«Авангард» Курск – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 20 мая 2026 с коэффициентом 1.95
19 мая
Детский тренер из России проиграл в казино деньги, собранные команде на сборы
14 марта
2
Клуб Второй лиги подписал игроков «Спартака» и «Локомотива»
8 марта
4
«Спартак» арендовал игрока «Авангарда»
12 февраля
2
Клуб Первой лиги расстался с 6 футболистами, 2 из них играли за «Спартак» в РПЛ
3 июля
«Арсенал-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.70
13 июня
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
Во Второй лиге команды сыграли со счетом 9:3
2025.11.01 16:20
Прогноз на точный счет матча «Арсенал-2» – «Орел»: Вторая лига Б, 8 июня
2025.06.07 12:51
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Авангард
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Квант
3 : 1
04.07.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Авангард
0 : 2
04.07.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Арсенал-2
0 : 4
28.06.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Авангард
6 : 3
27.06.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Орел
4 : 1
20.06.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Авангард
0 : 2
04.07.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Авангард
6 : 3
27.06.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Волна
2 : 0
20.06.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Авангард
0 : 0
13.06.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Ротор-2
1 : 2
06.06.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Квант
3 : 1
04.07.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Арсенал-2
0 : 4
28.06.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Орел
4 : 1
20.06.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Арсенал-2
1 : 1
14.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Металлург Л
3 : 1
06.06.2026
Арсенал-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+