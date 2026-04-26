Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Арсенал-2 - Спартак Т: обзор матча 26 апреля 2026

Арсенал-2
26.04.2026, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
1 : 1
Завершен
Спартак Т
72' Д. Павлов
30' К. Житлов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Арсенал-2 - Спартак Т
Завершен
90' +4
Желтая карточка
Марат Багдаев
Замена
️️️️➡️️ Арнур Сагалбаев
90' +3
81'
Замена
️️️️➡️️ Максим Сергеев
81'
Замена
️️️️➡️️ Дмитрий Купцов
Желтая карточка
Денис Сеник
77'
Замена
️️️️➡️️ Вадим Фалеев
74'
Замена
️️️️➡️️ Денис Григорьев
74'
ГОЛ! 1:1! Даниил Павлов
Пас отдал Арнур Сагалбаев
72'
71'
Замена
️️️️➡️️ Кирилл Житлов
65'
Замена
️️️️➡️️ Андрей Боковой
Замена
️️️️➡️️ Илья Соколов
48'
Замена
️️️️➡️️ Данила Шрамко
48'
47'
Замена
️️️️➡️️ Артем Миронов
38'
Желтая карточка
Артем Миронов
30'
ГОЛ! 0:1! Кирилл Житлов
Пас отдал Артем Миронов
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал-2
1
Глеб Костелей
ВР
63
Александр Кононыкин
ЛЗ
53
Ярослав Демченко
ЛЗ
78
Григорий Ладин
ЛЗ
36
Денис Сеник
ПЗ
91
Егор Князев
ПЗ
87
Давид Гиголаев
ПЗ
69
Михаил Козин
ЛП
56
Алексей Колышев
ПП
78
Евгений Мухин
ЦФ
90
Даниил Павлов
ЦФ
Главный тренер
Александр Шмаров
Спартак Т
71
Андрей Бондарь
ВР
81
Михаил Осинов
ЛЗ
78
Иван Бзикадзе
ЛЗ
98
Роман Петров
ЛЗ
4
Марат Багдаев
ПЗ
5
Мурад Омаров
ПЗ
41
Айрат Хабибулин
ПЗ
11
Даниил Гурченко
ЛП
49
Александр Миронов
ЦП
9
Андрей Малолетов
ПП
15
Андрей Часовских
ЦФ
Главный тренер
Михаил Пилипко
Арсенал-2
55
Арнур Сагалбаев
ЛЗ
38
Георгий Бадьин
ЦЗ
47
Дмитрий Гусаров
ЦЗ
52
Артем Кузин
ЦЗ
66
Константин Нечкин
ЦЗ
37
Матвей Ромашин
ЦЗ
61
Алексей Белянин
ЦЗ
66
Тимур Хакимов
ЦЗ
53
Денис Григорьев
ПЗ
68
Вадим Фалеев
ПЗ
50
Илья Соколов
ЛП
46
Данила Шрамко
ПП
Спартак Т
31
Артем Миронов
ЛЗ
1
Александр Баженов
ЦЗ
88
Иван Ставцев
ЦЗ
8
Владислав Конырев
ЦЗ
40
Павел Ходеев
ЦЗ
99
Александр Шмаров
ЦЗ
11
Андрей Боковой
ЛП
11
Максим Сергеев
ЦП
7
Кирилл Житлов
ПП
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
3-2-2-2
1
Костелей
91
Князев
63
Кононыкин
53
Демченко
78
Ладин
87
Гиголаев
69
Козин
56
Колышев
90
Павлов
78
Мухин
3-2-3-1
71
Бондарь
5
Омаров
81
Осинов
78
Бзикадзе
41
Хабибулин
98
Петров
9
Малолетов
49
Миронов
11
Гурченко
15
Часовских
55
Сагалбаев
55
Сагалбаев
53
Григорьев
53
Григорьев
68
Фалеев
68
Фалеев
50
Соколов
50
Соколов
46
Шрамко
46
Шрамко
31
Миронов
31
Миронов
11
Боковой
11
Боковой
11
Сергеев
11
Сергеев
7
Житлов
7
Житлов
80
Купцов
80
Купцов
Остались в запасе
Арсенал-2
Спартак Т
38
Георгий Бадьин
ЦЗ
47
Дмитрий Гусаров
ЦЗ
52
Артем Кузин
ЦЗ
66
Константин Нечкин
ЦЗ
37
Матвей Ромашин
ЦЗ
61
Алексей Белянин
ЦЗ
66
Тимур Хакимов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Шмаров
1
Александр Баженов
ЦЗ
88
Иван Ставцев
ЦЗ
8
Владислав Конырев
ЦЗ
40
Павел Ходеев
ЦЗ
99
Александр Шмаров
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Пилипко
Остались в запасе
38
Георгий Бадьин
ЦЗ
47
Дмитрий Гусаров
ЦЗ
52
Артем Кузин
ЦЗ
66
Константин Нечкин
ЦЗ
37
Матвей Ромашин
ЦЗ
61
Алексей Белянин
ЦЗ
66
Тимур Хакимов
ЦЗ
Остались в запасе
1
Александр Баженов
ЦЗ
88
Иван Ставцев
ЦЗ
8
Владислав Конырев
ЦЗ
40
Павел Ходеев
ЦЗ
99
Александр Шмаров
ЦЗ
Главный тренер
Александр Шмаров
Главный тренер
Михаил Пилипко
Статистика матча Арсенал-2 - Спартак Т
1
2
Всего ударов по воротам
5
8
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
7
Нарушения
20
13
Офсайды
1
0
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
0
1
Информация о матче
Главный судья:
Стадион:
ДЮСШ "Арсенал"
Новости команд
Все
Арсенал-2
Спартак Т
Клуб Первой лиги расстался с 6 футболистами, 2 из них играли за «Спартак» в РПЛ
3 июля
«Арсенал-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.70
13 июня
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
«Спартак» Тамбов – «Салют»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.25
29 мая
Вратарь московского «Спартака» перешел в тамбовский
26 января
3
Клуб Первой лиги расстался с 6 футболистами, 2 из них играли за «Спартак» в РПЛ
3 июля
«Арсенал-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.70
13 июня
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
Во Второй лиге команды сыграли со счетом 9:3
2025.11.01 16:20
Прогноз на точный счет матча «Арсенал-2» – «Орел»: Вторая лига Б, 8 июня
2025.06.07 12:51
«Спартак» Тамбов – «Салют»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.25
29 мая
Вратарь московского «Спартака» перешел в тамбовский
26 января
3
«Кристалл-МЭЗТ» – «Спартак Тамбов»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.92
2025.09.09 08:59
«Спартак Тамбов» – «Металлург Липецк»: прогноз и ставки на матч 19 августа с коэффициентом 1.74
2025.08.18 08:54
Прогноз на точный счeт матча «Спартак Тамбов» – «Ротор-2»: Вторая лига Б, 15 июня 2025 года
2025.06.14 12:13
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Арсенал-2
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Квант
3 : 1
04.07.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Авангард
0 : 2
04.07.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Арсенал-2
0 : 4
28.06.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Спартак Т
0 : 2
27.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Орел
4 : 1
20.06.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Квант
3 : 1
04.07.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Арсенал-2
0 : 4
28.06.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Орел
4 : 1
20.06.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Арсенал-2
1 : 1
14.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Металлург Л
3 : 1
06.06.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Авангард
0 : 2
04.07.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Спартак Т
0 : 2
27.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Рязань
1 : 2
20.06.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Спартак Т
1 : 0
13.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Квант
1 : 3
06.06.2026
Спартак Т
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+