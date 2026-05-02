Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

СКА-Хабаровск-2 - Строгино: обзор матча 02 мая 2026

СКА-Хабаровск-2
02.05.2026, суббота, 07:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 6 тур
4 : 2
Завершен
Строгино
4' С. Бурдаков (П) 22' К. Мордасов 83' Д. Калмыков 90+4' А. Копылов
53' Н. Челышев 77' Д. Ганичев
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол СКА-Хабаровск-2 - Строгино
Завершен
ГОЛ! 4:2! Артур Копылов
90' +4
ГОЛ! 3:2! Даниил Калмыков
83'
77'
Замена
Михаил Микаэльян ️️️️➡️️ Тимур Насыров
77'
ГОЛ! 2:2! Данила Ганичев
76'
Замена
Сергей Гузюк ️️️️➡️️ Никита Челышев
Замена
Владислав Зых ️️️️➡️️ Александр Максименко
68'
Замена
Василий Пилюгин ️️️️➡️️ Максим Улезко
68'
64'
Замена
Даниил Горбулев ️️️️➡️️ Андрей Алексеенков
58'
Желтая карточка
Дмитрий Комаровский
53'
ГОЛ! 2:1! Никита Челышев
Пас отдал Андрей Алексеенков
49'
Замена
Георгий Гогидзе ️️️️➡️️ Владислав Козлов
49'
Замена
Данила Ганичев ️️️️➡️️ Gleb Nikishov
Замена
Алексей Якимов ️️️️➡️️ Даниил Борисов
49'
Замена
Нуртилек Сулайманов ️️️️➡️️ Денис Першин
46'
45'
Желтая карточка
Максим Киселев
Замена
Роман Прищепов ️️️️➡️️ Кирилл Мордасов
41'
39'
Вторая желтая
Арсений Петров
ГОЛ! 2:0! Кирилл Мордасов
Пас отдал Даниил Борисов
22'
ГОЛ с пенальти! 1:0! Степан Бурдаков
4'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск-2
75
Владимир Цапурин
ВР
86
Кирилл Мордасов
ЛЗ
79
Денис Першин
ЛЗ
72
Даниил Калмыков
ЛЗ
67
Николай Кураленя
ПЗ
24
Никита Долин
ПЗ
63
Даниил Борисов
ПЗ
87
Артур Копылов
ЛП
95
Максим Улезко
ПП
96
Александр Максименко
ЦФ
23
Степан Бурдаков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Протасов
Строгино
1
Федор Старостин
ВР
86
Максим Киселев
ЛЗ
32
Тимур Насыров
ЛЗ
8
Дмитрий Комаровский
ЛЗ
4
Константин Шоронов
ПЗ
11
Валерий Озеров
ПЗ
20
Gleb Nikishov
ПЗ
7
Арсений Петров
ЛП
6
Андрей Алексеенков
ПП
19
Никита Челышев
ЦФ
24
Владислав Козлов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Загидуллин
СКА-Хабаровск-2
97
Владислав Зых
ЦЗ
34
Нуртилек Сулайманов
ЦЗ
40
Роман Прищепов
ЦЗ
89
Алексей Якимов
ЦЗ
85
Григорий Аванесян
ЦЗ
24
Василий Пилюгин
ЦЗ
27
Аслан Гояев
ЦЗ
35
Александр Ильин
ЦЗ
65
Андрей Бойко
ЦЗ
Строгино
30
Владислав Джураев
ЦЗ
27
Данила Ганичев
ЦЗ
21
Егор 1244664
ЦЗ
2
Даниил Горбулев
ЦЗ
11
Сергей Гузюк
ЦЗ
9
Михаил Микаэльян
ЦЗ
33
Даниил Шапаев
ЦЗ
44
Георгий Гогидзе
ЦЗ
3-2-2-2
75
Цапурин
24
Долин
86
Мордасов
79
Першин
72
Калмыков
63
Борисов
87
Копылов
95
Улезко
23
Бурдаков
96
Максименко
3-2-2-2
1
Старостин
11
Озеров
86
Киселев
32
Насыров
20
Nikishov
8
Комаровский
6
Алексеенков
7
Петров
24
Козлов
19
Челышев
96
Максименко
97
Зых
97
Зых
96
Максименко
79
Першин
34
Сулайманов
34
Сулайманов
79
Першин
86
Мордасов
40
Прищепов
40
Прищепов
86
Мордасов
63
Борисов
89
Якимов
89
Якимов
63
Борисов
95
Улезко
24
Пилюгин
24
Пилюгин
95
Улезко
20
Nikishov
27
Ганичев
27
Ганичев
20
Nikishov
6
Алексеенков
2
Горбулев
2
Горбулев
6
Алексеенков
19
Челышев
11
Гузюк
11
Гузюк
19
Челышев
32
Насыров
9
Микаэльян
9
Микаэльян
32
Насыров
24
Козлов
44
Гогидзе
44
Гогидзе
24
Козлов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск-2
Строгино
85
Григорий Аванесян
ЦЗ
27
Аслан Гояев
ЦЗ
35
Александр Ильин
ЦЗ
65
Андрей Бойко
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Протасов
30
Владислав Джураев
ЦЗ
21
Егор 1244664
ЦЗ
33
Даниил Шапаев
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Загидуллин
Остались в запасе
85
Григорий Аванесян
ЦЗ
27
Аслан Гояев
ЦЗ
35
Александр Ильин
ЦЗ
65
Андрей Бойко
ЦЗ
Остались в запасе
30
Владислав Джураев
ЦЗ
21
Егор 1244664
ЦЗ
33
Даниил Шапаев
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Протасов
Главный тренер
Сергей Загидуллин
Статистика матча СКА-Хабаровск-2 - Строгино
1
2
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
11
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
9
12
Офсайды
2
1
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
1
Информация о матче
Главный судья:
D. Logvinov
Стадион:
им. В.И. Ленина
Новости команд
Все
СКА-Хабаровск-2
Строгино
«Орел» – «СКА-Хабаровск-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 7.2
5 июня
«Родина-М» – «Строгино»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.85
5 июня
«Строгино» – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.72
29 мая
«СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.35
29 мая
Во Второй лиге команды сыграли со счетом 9:3
2025.11.01 16:20
«Орел» – «СКА-Хабаровск-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 7.2
5 июня
«СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.35
29 мая
Во Второй лиге команды сыграли со счетом 9:3
2025.11.01 16:20
Прогноз на точный счет матча «СКА-Хабаровск-2» – «Знамя Труда»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
2025.05.30 15:54
Прогноз на точный счeт матча «Спартак Тамбов» – «СКА-Хабаровск-2»: Вторая лига Б, 17 мая 2025
2025.05.16 12:37
«Родина-М» – «Строгино»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.85
5 июня
«Строгино» – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.72
29 мая
«Зенит Пенза» – «Строгино»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.20
2025.08.19 18:41
16-летний российский футболист поедет на стажировку в «Жирону»
2025.08.19 00:36
1
Прогноз на точный счeт матча «Строгино» – «Квант»: Вторая лига, 15 июня 2025 года
2025.06.14 12:41
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
СКА-Хабаровск-2
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Ротор-2
1 : 2
04.07.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Рязань
3 : 0
04.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Строгино
3 : 1
27.06.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Салют
1 : 0
20.06.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Рязань
3 : 0
04.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Квант
1 : 3
20.06.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
СКА-Хабаровск-2
0 : 1
13.06.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Орел
1 : 1
06.06.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Ротор-2
1 : 2
04.07.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Строгино
3 : 1
27.06.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Салют
1 : 0
20.06.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Строгино
2 : 3
13.06.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Родина-М
2 : 0
06.06.2026
Строгино
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+