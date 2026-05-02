Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Волна - Родина-М: обзор матча 02 мая 2026

Волна
02.05.2026, суббота, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 6 тур
2 : 0
Завершен
Родина-М
59' А. Попович 90' М. Заботкин
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Волна - Родина-М
Завершен
90' +1
Вторая желтая
Руслан Кукушбаев
ГОЛ! 2:0! Михаил Заботкин
90'
88'
Желтая карточка
Максим Белковский
Желтая карточка
Денис Кайков
85'
84'
Замена
Серафим Чехлов ️️️️➡️️ Марк Высоченко
Замена
Михаил Заботкин ️️️️➡️️ Гоча Гогричиани
84'
Желтая карточка
Михаил Казимир
71'
Замена
Расул Гыстаров ️️️️➡️️ Александр Попович
70'
66'
Замена
Тимур Шарапов ️️️️➡️️ Вячеслав Худоклинов
Замена
Алексей Титков ️️️️➡️️ Никита Чугунов
62'
Замена
Михаил Казимир ️️️️➡️️ Руслан Казаков
61'
60'
Желтая карточка
Даниил Баринов
ГОЛ! 1:0! Александр Попович
59'
56'
Замена
Руслан Кукушбаев ️️️️➡️️ Кирилл Кроль
Желтая карточка
Арсений Ягодкин
32'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волна
22
Дмитрий Ребров
ВР
77
Эрик Губиев
ЛЗ
99
Иван Савицкий
ЛЗ
47
Руслан Казаков
ЛЗ
21
Денис Кайков
ПЗ
74
Арсений Ягодкин
ПЗ
76
Максим Гаврилов
ПЗ
11
Евгений Рагулкин
ЛП
91
Никита Чугунов
ЦП
88
Александр Попович
ПП
9
Гоча Гогричиани
ЦФ
Главный тренер
Андрей Прошин
Родина-М
91
Даниил Баринов
ВР
23
Ваган Манукян
ЛЗ
27
Иван Макаревич
ЛЗ
70
Игорь Атаманский
ЛЗ
96
Марк Высоченко
ПЗ
3
Ефим Колобов
ПЗ
93
Александр Евстратов
ПЗ
19
Кирилл Кроль
ЛП
4
Максим Белковский
ЦП
47
Daniyar Vakhitov
ПП
22
Вячеслав Худоклинов
ЦФ
Главный тренер
Барсег Киракосян
Волна
20
Артем Тарасов
ЦЗ
74
Александр Шашков
ЦЗ
0
Кирилл Белов
ЦЗ
8
Михаил Заботкин
ЦЗ
14
Алексей Титков
ЦЗ
74
Михаил Казимир
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ЦЗ
52
Иван Ананьев
ЦЗ
30
Александр Волков
ЦЗ
1
Иван Мигунов
ЦЗ
11
Nikita Romanov
ЦЗ
Родина-М
1
Vladislav Zaytsev
ЦЗ
17
Егор Баранов
ЦЗ
18
Timur Tyukaev
ЦЗ
4
Серафим Чехлов
ЦЗ
28
Руслан Кукушбаев
ЦЗ
90
Тимур Шарапов
ЦЗ
3-2-3-1
22
Ребров
74
Ягодкин
77
Губиев
99
Савицкий
47
Казаков
76
Гаврилов
11
Рагулкин
91
Чугунов
88
Попович
9
Гогричиани
3-2-3-1
91
Баринов
3
Колобов
23
Манукян
27
Макаревич
93
Евстратов
70
Атаманский
47
Vakhitov
4
Белковский
19
Кроль
22
Худоклинов
9
Гогричиани
8
Заботкин
8
Заботкин
9
Гогричиани
91
Чугунов
14
Титков
14
Титков
91
Чугунов
47
Казаков
74
Казимир
74
Казимир
47
Казаков
88
Попович
10
Гыстаров
10
Гыстаров
88
Попович
96
Высоченко
4
Чехлов
4
Чехлов
96
Высоченко
19
Кроль
28
Кукушбаев
28
Кукушбаев
19
Кроль
22
Худоклинов
90
Шарапов
90
Шарапов
22
Худоклинов
Остались в запасе
Волна
Родина-М
20
Артем Тарасов
ЦЗ
74
Александр Шашков
ЦЗ
0
Кирилл Белов
ЦЗ
52
Иван Ананьев
ЦЗ
30
Александр Волков
ЦЗ
1
Иван Мигунов
ЦЗ
11
Nikita Romanov
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Прошин
1
Vladislav Zaytsev
ЦЗ
17
Егор Баранов
ЦЗ
18
Timur Tyukaev
ЦЗ
Главный тренер
Барсег Киракосян
Остались в запасе
20
Артем Тарасов
ЦЗ
74
Александр Шашков
ЦЗ
0
Кирилл Белов
ЦЗ
52
Иван Ананьев
ЦЗ
30
Александр Волков
ЦЗ
1
Иван Мигунов
ЦЗ
11
Nikita Romanov
ЦЗ
Остались в запасе
1
Vladislav Zaytsev
ЦЗ
17
Егор Баранов
ЦЗ
18
Timur Tyukaev
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Прошин
Главный тренер
Барсег Киракосян
Статистика матча Волна - Родина-М
3
1
2
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
7
Нарушения
14
9
Офсайды
3
4
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
0
2
Информация о матче
Стадион:
Локомотив
Новости команд
Все
Волна
Родина-М
«Арсенал-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.70
13 июня
«Родина-М» – «Строгино»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.85
5 июня
«СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.35
29 мая
«Волна» Ковернино – «Ротор-2»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 1.85
26 мая
Во Второй лиге нападающий отбил пенальти на 94-й минуте
9 мая
8
«Волна» Ковернино – «Ротор-2»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 1.85
26 мая
Во Второй лиге нападающий отбил пенальти на 94-й минуте
9 мая
8
Игрок, которого ЦСКА увел у «Зенита», отправился в аренду во Вторую лигу
2 марта
3
«Волна» – «Арсенал Тула»: прогноз и ставки на матч 25 сентября 2025 с коэффициентом 1.83
2025.09.22 09:25
«Волна» – «Тюмень»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.55
2025.09.09 08:38
«Арсенал-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.70
13 июня
«Родина-М» – «Строгино»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.85
5 июня
«СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.35
29 мая
«Краснодар» отдаст молодых игроков в московский клуб
2025.12.18 13:40
1
Объявлено о первой отставке сезона в Первой лиге
2025.08.05 12:01
2
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Волна
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Родина-М
2 : 2
04.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Волна
3 : 3
04.07.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Спартак Т
0 : 2
27.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Металлург Л
3 : 2
27.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Родина-М
9 : 1
20.06.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Волна
3 : 3
04.07.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Спартак Т
0 : 2
27.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Волна
2 : 0
20.06.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Сатурн
0 : 3
13.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Рязань
0 : 1
06.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Родина-М
2 : 2
04.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Металлург Л
3 : 2
27.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Родина-М
9 : 1
20.06.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Арсенал-2
1 : 1
14.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Родина-М
2 : 0
06.06.2026
Строгино
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+