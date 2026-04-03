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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Рязань - Арсенал-2
Рязань - Арсенал-2: обзор матча 03 апреля 2026
Рязань
03.04.2026, пятница, 18:30
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
0 : 0
Завершен
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