Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Салют - Родина-М: обзор матча 04 апреля 2026

Салют
04.04.2026, суббота, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
6 : 0
Завершен
Родина-М
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салют
31
Денис Гнедой
ВР
95
Александр Крикуненко
ЛЗ
22
Андрей Ивантеев
ЛЗ
6
Андрей Ишутин
ЛЗ
67
Никита Пономарёв
ПЗ
96
Андрей Цорн
ПЗ
27
Олег Калугин
ПЗ
18
Илья Винников
ЛП
20
Дмитрий Шилов
ЦП
21
Сергей Гайдук
ПП
17
Станислав Букатов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Навоченко
Родина-М
91
Даниил Баринов
ВР
30
Никита Дубровский
ЛЗ
70
Игорь Атаманский
ЛЗ
19
Александр Андреев
ЛЗ
27
Иван Макаревич
ПЗ
47
Daniyar Vakhitov
ПЗ
18
Timur Tyukaev
ПЗ
4
Максим Белковский
ЛП
23
Ваган Манукян
ЦП
13
Архип Казанцев
ПП
22
Вячеслав Худоклинов
ЦФ
Главный тренер
Барсег Киракосян
Салют
5
Степан Иноземцев
ЦЗ
7
Александр Канищев
ЦЗ
7
Александр Конев
ЦЗ
8
Николай Бояркин
ЦЗ
1
Артем Цыгулев
ЦЗ
77
Муслим Набиев
ЦЗ
Родина-М
93
Александр Евстратов
ЦЗ
96
Марк Высоченко
ЦЗ
1
Vladislav Zaytsev
ЦЗ
77
Антон Камышенко
ЦЗ
3-2-3-1
31
Гнедой
96
Цорн
95
Крикуненко
22
Ивантеев
6
Ишутин
27
Калугин
18
Винников
20
Шилов
21
Гайдук
17
Букатов
3-2-3-1
91
Баринов
47
Vakhitov
30
Дубровский
70
Атаманский
18
Tyukaev
19
Андреев
13
Казанцев
23
Манукян
4
Белковский
22
Худоклинов
Остались в запасе
Салют
Родина-М
5
Степан Иноземцев
ЦЗ
7
Александр Канищев
ЦЗ
7
Александр Конев
ЦЗ
8
Николай Бояркин
ЦЗ
1
Артем Цыгулев
ЦЗ
77
Муслим Набиев
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Навоченко
93
Александр Евстратов
ЦЗ
96
Марк Высоченко
ЦЗ
1
Vladislav Zaytsev
ЦЗ
77
Антон Камышенко
ЦЗ
Главный тренер
Барсег Киракосян
Остались в запасе
5
Степан Иноземцев
ЦЗ
7
Александр Канищев
ЦЗ
7
Александр Конев
ЦЗ
8
Николай Бояркин
ЦЗ
1
Артем Цыгулев
ЦЗ
77
Муслим Набиев
ЦЗ
Остались в запасе
93
Александр Евстратов
ЦЗ
96
Марк Высоченко
ЦЗ
1
Vladislav Zaytsev
ЦЗ
77
Антон Камышенко
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Навоченко
Главный тренер
Барсег Киракосян
Статистика матча Салют - Родина-М
Всего ударов по воротам
15
3
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
8
3
Нарушения
14
6
Офсайды
1
3
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
3
1
Информация о матче
Стадион:
Салют
Новости команд
Все
Салют
Родина-М
«Арсенал-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.70
13 июня
«Родина-М» – «Строгино»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.85
5 июня
«Спартак» Тамбов – «Салют»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.25
29 мая
«СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.35
29 мая
«Краснодар» отдаст молодых игроков в московский клуб
2025.12.18 13:40
1
«Спартак» Тамбов – «Салют»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.25
29 мая
Аршавин одним словом охарактеризовал Медведева, сыгравшего в Кубке России в 70 лет
2025.09.11 23:35
6
70-летний Медведев – о дебюте за «Амкал»: «Я точно не успокоюсь – надо побить мировой рекорд»
2025.09.11 21:18
12
Болельщики «Салюта» скандировали «Амкал» – позор российского футбола»: реакция Медведева
2025.09.11 20:35
2
«Амкал» прошел в 4-й раунд Кубка России, победив «Салют» из Второй лиги
2025.09.11 18:53
3
«Арсенал-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.70
13 июня
«Родина-М» – «Строгино»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.85
5 июня
«СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.35
29 мая
«Краснодар» отдаст молодых игроков в московский клуб
2025.12.18 13:40
1
Объявлено о первой отставке сезона в Первой лиге
2025.08.05 12:01
2
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Салют
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Родина-М
2 : 2
04.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Зенит
1 : 2
01.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Арсенал-2
0 : 4
28.06.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Металлург Л
3 : 2
27.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Салют
1 : 0
20.06.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Зенит
1 : 2
01.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Арсенал-2
0 : 4
28.06.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Салют
1 : 0
20.06.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
СКА-Хабаровск-2
0 : 1
13.06.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Салют
0 : 2
06.06.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Родина-М
2 : 2
04.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Металлург Л
3 : 2
27.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Родина-М
9 : 1
20.06.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Арсенал-2
1 : 1
14.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Родина-М
2 : 0
06.06.2026
Строгино
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+