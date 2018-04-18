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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Спартак - Тосно
Спартак - Тосно: обзор матча 18 апреля 2018
Спартак
18.04.2018, среда, 18:30
Россия. Кубок, 1/2 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Тосно
62'
З. Луиш
89'
В. Галиулин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Спартак - Тосно
ГОЛ!
Н. Роша
4:5
Пенальти не реализован!
Д. Глушаков
ГОЛ!
А. Буйволов
4:4
ГОЛ!
К. Промес
4:3
ГОЛ!
И. Жигулев
3:3
ГОЛ!
З. Луиш
3:2
ГОЛ!
Н. Труйич
2:2
Пенальти не реализован!
Фернандо
ГОЛ!
В. Галиулин
2:1
ГОЛ!
Д. Комбаров
2:0
Пенальти не реализован!
Р. Дугалич
ГОЛ!
Л. Адриано
1:0
120'
+1
Желтая карточка
Д. Юрченко
119'
Желтая карточка
М. Палиенко
108'
Желтая карточка
Н. Роша
89'
ГОЛ! 1:1!
В. Галиулин
Пас отдал
И. Жигулев
82'
Замена
М. Палиенко
️️️️
М. Полетанович
Замена
Д. Глушаков
️️️️
А. Самедов
81'
67'
Замена
А. Макаров
️️️️
Р. Мирзов
ГОЛ! 1:0!
З. Луиш
Пас отдал
А. Ещенко
62'
Замена
Фернандо
️️️️
М. Пашалич
60'
Замена
З. Луиш
️️️️
С. Ханни
54'
Желтая карточка
Р. Зобнин
36'
34'
Замена
Н. Труйич
️️️️
П. Погребняк
33'
Травма
П. Погребняк
4'
Желтая карточка
В. Галиулин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
94
Софьян Ханни
АП
19
Александр Самедов
ПП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Тосно
1
Давид Юрченко
ВР
25
Андрей Буйволов
ЛЗ
23
Евгений Чернов
ЛЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
4
Марко Полетанович
ЦП
5
Нуну Роша
АП
21
Вагиз Галиулин
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
32
Артем Ребров
ВР
35
Леонид Миронов
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
32
Педро Роша
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
20
Фернандо
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
29
Зе Луиш
ЦФ
Тосно
1
Михаил Опарин
ВР
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
11
Александр Макаров
ЦП
14
Александр Карницкий
ЦП
11
Рикардиньо
АП
99
Максим Палиенко
АП
77
Никола Труйич
ЦФ
4-2-3-1
57
Селихов
23
Комбаров
2
Кутепов
52
Максимович
38
Ещенко
47
Зобнин
19
Самедов
10
Промес
94
Ханни
8
Пашалич
4
Адриано
4-3-1-2
1
Юрченко
34
Маргасов
25
Буйволов
20
Дугалич
23
Чернов
21
Галиулин
4
Полетанович
10
Жигулев
5
Роша
27
Мирзов
88
Погребняк
8
Пашалич
20
Фернандо
20
Фернандо
8
Пашалич
19
Самедов
88
Глушаков
88
Глушаков
19
Самедов
94
Ханни
29
Зе Луиш
29
Зе Луиш
94
Ханни
27
Мирзов
11
Макаров
11
Макаров
27
Мирзов
4
Полетанович
99
Палиенко
99
Палиенко
4
Полетанович
88
Погребняк
77
Труйич
77
Труйич
88
Погребняк
Остались в запасе
Спартак
Тосно
35
Леонид Миронов
ЦЗ
98
Александр Максименко
ВР
32
Артем Ребров
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
77
Зелимхан Бакаев
АП
32
Педро Роша
ЛВ
Главный тренер
Массимо Каррера
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
14
Александр Карницкий
ЦП
11
Рикардиньо
АП
Остались в запасе
35
Леонид Миронов
ЦЗ
98
Александр Максименко
ВР
32
Артем Ребров
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
77
Зелимхан Бакаев
АП
32
Педро Роша
ЛВ
Остались в запасе
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
14
Александр Карницкий
ЦП
11
Рикардиньо
АП
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Спартак - Тосно
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
Новости команд
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Спартак
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