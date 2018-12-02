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    • Юрченко – о матче с «Ахматом»: «Замерз как сосулька, даже говорить тяжело. Это все антифутбол»

    Юрченко – о матче с «Ахматом»: «Замерз как сосулька, даже говорить тяжело. Это все антифутбол»

    Голкипер «Енисея» Давид Юрченко негативно отозвался о проведении матча 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1) в мороз. На момент начала игры температура в Красноярске составляла «-14» градусов.

    «На самом деле я до сих пор не отошел. Замерз как сосулька. В номер приехал и лег в кровать. До сих пор меня трясет, до костей весь промерз. Тяжело даже говорить. Это все антифутбол. Никакого футбола сегодня не было, потому что реально очень холодно и показать футбол невозможно. Чувствуешь себя как замерзшая сосулька и, когда еще смотришь на трибуны, на болельщиков, им вообще не позавидуешь, честно говоря.

    Болельщикам холоднее, чем нам, мы-то хоть и раздетые, но по полю бегаем. Тем не менее, проводить в такое время года, в такие погодные условия футбол… Но это футболом далеко не назвать. Просто все замерзшие», – сказал Юрченко.

    Матч посетили 1859 болельщиков. Это худший показатель в РПЛ в сезоне.

    Рахимов – о замере температуры в Красноярске: «Здесь бараны, или они самые умные? В городе минус 19, а на поле – минус 13»

    Самый холодный матч года все же состоялся. Но для кого?

    Источник: Sport24

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    02.12.2018 01:04
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 2 декабря 2018, 12:01

      Переходить на " ВЕСНА -- ОСЕНЬ " -- единственный выход !!!

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 2 декабря 2018, 11:30

      Зато никто не стоял и редко кто пешком ходил, резко переходя на бег! И как смотрелся футбол! Все в движении! Прав Рахимов, какие там закрытые стадионы! На морозце все бодрые, энергичные! жаль что организаторы "зимнего чемпионата не были на игре! Хотя бы возле поля постояли! Ой , дурдом.....

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 декабря 2018, 10:28

      Все ждут возвращения "строителя" футбола с его мнением, а что думают на верху. 75 лет играли весна-осень, но пришли вумные пиз-несмены футбольные и поставили всё в позу прачки...

      3
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      Рейтинг: +722

      Urry 2 декабря 2018, 09:57

      издевательство какое-то. Зрители то были?

      2
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      Рейтинг: +6913

      батог > Urry 2 декабря 2018, 11:31

      В конце показали человек 30!

      1
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 2 декабря 2018, 09:46

      Лично мне больше нравилась весна-осень. Пусть и не по графику с остальными евролигами, но зато все лето настоящий жаркий футбол! Народ ходит, стадионы заполняются, бразильцы и прочие африканцы лучше себя чувствуют и показывают свой настоящий уровень.

      4
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 2 декабря 2018, 08:56

      В такой дубильник на улицу выходить неохота

      3
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 2 декабря 2018, 08:05

      Издевательство!По другому и не скажешь

      3
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 2 декабря 2018, 06:34

      Антифутбол!? А как радовались переходу на "европейский календарь" по системе "осень-зима- весна".
      В этой стране дураков лет на 100 вперёд припасено.

      3
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      Рейтинг: +230

      whitecoal 2 декабря 2018, 04:01

      Езжай в Грецию и играй за Паок, там всегда тепло. СТРАНА У НАС СЕВЕРНАЯ и не вместить все туры с учетом еврокубков, кубка РФ и игр сборной в тёплые дни. Крытые стадионы будут, но не сразу . Только Питер пока может вбухать такое бабло на свой стадион с крышей и систему отпугивания пеликанов. Так что терпи — мужик! Только наши уроды ноют, ни один африканец или азиат не высказался. Россияне, твою мать!

      2
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      Рейтинг: +3282

      woyser 2 декабря 2018, 03:26

      Это издевательство над футболистами, игроками и над всем российским футболом. Когда же до этих д.о.л.б.о.ё.б.о.в. из РФС дойдёт - Господа, мы не голубая Европа, мы Россия!!! Система осень-весна не принесла никаких дивидендов, футбол в стране в целом не развивается и нет никакого толчка и скачка в светлое медальное будущее! Так может пора уже всё вернуть на круги своя и не выдумывать колесо? Креативщики продажные Б,Л,Я,Д,Ь,

      5
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      Рейтинг: +254

      Dinamikk > woyser 2 декабря 2018, 06:10

      То что ты написал с точками, вот это вот ТЫ! От смены названий кругов зима позже не наступит. Только будешь решающие туры чемпионата не на майской травке проводить, а вот в такую погоду.
      Я прекрасно помню как и при системе весна-осень по сугробам бегали
      Летом им жарко, зимой им играть холодно))... за такие зарплаты можно и потерпеть. Или сокращать лигу и распускать ру футбол к едрене фене. Пусть только Питер и Москва играют

      -2
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      Рейтинг: +3282

      woyser > Dinamikk 2 декабря 2018, 18:33

      Динамо без ротора, узбагойся, я тебе и без точек могу твой хавальник раскидать! Ты только с дивана встань! А при системе весна -осень всё было на мази! Там была другая подготовка и она давала результат, а сейчас просто - отстой!

      0
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      Рейтинг: +254

      Dinamikk > woyser 3 декабря 2018, 17:46

      Ты сам то давно с дивана вставал? Рэмбо плюшевый. не неси ерунду, кривоногие футболеры у нас были всегда и при любых системах. Надо детскую подготовку полностью менять и разгонять там всех барыг, а не круги переставлять туда сюда

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