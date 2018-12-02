Юрченко – о матче с «Ахматом»: «Замерз как сосулька, даже говорить тяжело. Это все антифутбол»

Голкипер «Енисея» Давид Юрченко негативно отозвался о проведении матча 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1) в мороз. На момент начала игры температура в Красноярске составляла «-14» градусов.

«На самом деле я до сих пор не отошел. Замерз как сосулька. В номер приехал и лег в кровать. До сих пор меня трясет, до костей весь промерз. Тяжело даже говорить. Это все антифутбол. Никакого футбола сегодня не было, потому что реально очень холодно и показать футбол невозможно. Чувствуешь себя как замерзшая сосулька и, когда еще смотришь на трибуны, на болельщиков, им вообще не позавидуешь, честно говоря.

Болельщикам холоднее, чем нам, мы-то хоть и раздетые, но по полю бегаем. Тем не менее, проводить в такое время года, в такие погодные условия футбол… Но это футболом далеко не назвать. Просто все замерзшие», – сказал Юрченко.

Матч посетили 1859 болельщиков. Это худший показатель в РПЛ в сезоне.

Рахимов – о замере температуры в Красноярске: «Здесь бараны, или они самые умные? В городе минус 19, а на поле – минус 13»

Самый холодный матч года все же состоялся. Но для кого?